Звезду «Дом-2» госпитализировали после скандала с Александром Серовым

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-12T16:52:58+03:00

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То, что сначала было похоже на незначительный конфликт двух бывших любовников за последнюю неделю уверенно переросло в криминальную драму, в которой уже есть и первые пострадавшие. Точнее, пострадавшая та же самая, но дела ее все хуже. Речь идет о звезде «Дом-2» Дарье Друзяк, которая сначала заявила, что певец Александр Серов поднимал на нее руку, потом в эфире программы Малахова, что он ее изнасиловал, а напоследок, что теперь она беременна. Во время шоу девушка прошла проверку на полиграфе, который показал, что на самом деле красавица не находится в положении. Но вот встреча со знаменитым певцом все же довела Друзьяк до больничной палаты – во время шоу она потеряла сознание, после чего ей вызвали скорую.

«У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние», — рассказала Дарья.

Во время съемок Дарья потеряла сознание и ей вызвали скорую.Фото: Телеканал «Россия»

Бывшая участница скандального телепроекта утверждает, что она так сильно влюбилась в музыканта, что ее не смущала даже разница в возрасте — 35 лет. Дарья жила в элитных апартаментах Серова, и надеялась подарить ему ребенка. Однако сам исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» на эфире заявил, что все это вранье.

Дарья Друзяк и Александр Серов в студии.Фото: Телеканал «Россия»

Народный артист России нелестно отозвался о Дарье и ее родителях, заявив, что просто помог Друзьяк, когда та осталась без жилья, а что получил взамен? Девушка порочит его репутацию, распространяя о нем грязные сплетни. «Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?» — сказал Александр Николаевич, после чего Даша попыталась выплеснуть стакан воды на обидчика.

Также девушка призналась, что опасается мести артиста. По словам Даши, певец ищет ее, а его приближенные караулят в подъезде.