Ландшафтный дизайнер Тимирязевской академии получила медаль из рук французской княгини

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-12T22:25:26+03:00

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В музее-усадьбе Царицыно прошёл фестиваль исторических садов, на котором свои дизайнерские проекты представили профессиональные ландшафтные архитекторы. Проект «Secret garden» старшего преподавателя кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Натальи Черных и Елены Горской завоевал золотую медаль. Дизайнерский дуэт получил престижную награду в номинации «Сад в регулярном стиле».

Золотую медаль победителям вручила председатель жюри княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь, вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции. Фестиваль проходил в Воздушных садах - исторической части Царицынского парка. Конкурсанты представляли проекты, которые оценивались в пяти номинациях: «Сад в регулярном стиле», «Сад в пейзажном стиле», «Сад в авангардном стиле», «Элемент сада» и «Арт-объект». На суд жюри были представлены сады в самых разных стилях: Древней Руси, Италии эпохи Ренессанса, Голландии со знаменитыми клумбами и цветниками, парки Екатерины II, британские сады с их пейзажными сценами и уютными уголками.

Наталья Черных и Елена Горская спроектировали свой «Тайный сад» в английском стиле натуралистического сада викторианской эпохи.

– При создании сада «Secret garden» мы захотели воплотить в реальность образ идеального мира, райских кущ, где человек обретает покой и умиротворение, - рассказывает Наталья Черных. - Для этого мы использовали природные материалы: камни, воду и дерево, а также металл и пластик. На мой взгляд, в композиции удалось удачно обыграть игру света и тени. В нашем саду можно соприкоснуться с природой и насладиться отдыхом на свежем воздухе.

Наталья Черных и Елена Горская завоевали золотую медаль за сад в английском стиле «Secret garden». Фото: timacad.ru

В рамках фестиваля в музее-заповеднике Царицыно прошла VII Научно-практическая конференция Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков». Свой взгляд на проблему сохранения и возрождения исторических уголков природы высказали хранители парков, историки, культурологи, искусствоведы, архитекторы-реставраторы, специалисты по ландшафтному дизайну и архитектуре, сотрудники музеев, научных и образовательных учреждений. Наталья Черных выступила на конференции с докладом «Исторические парки в крупных городах как экспозиционно-образовательный ресурс. Распространение знаний о традиционных приёмах садоводства, ландшафтной организации и парков, в том числе о выставках ландшафтного искусства».