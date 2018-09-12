2018-09-12T22:25:26+03:00
Общество

Ландшафтный дизайнер Тимирязевской академии получила медаль из рук французской княгини

Главный аграрный университет России завоевал награду на фестивале исторических садов в Царицыно
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Cтарший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Наталья Черных среди победителей фестиваля исторических садов в Царицыно. Фото: timacad.ruCтарший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Наталья Черных среди победителей фестиваля исторических садов в Царицыно. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

В музее-усадьбе Царицыно прошёл фестиваль исторических садов, на котором свои дизайнерские проекты представили профессиональные ландшафтные архитекторы. Проект «Secret garden» старшего преподавателя кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Натальи Черных и Елены Горской завоевал золотую медаль. Дизайнерский дуэт получил престижную награду в номинации «Сад в регулярном стиле».

Золотую медаль победителям вручила председатель жюри княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь, вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции. Фестиваль проходил в Воздушных садах - исторической части Царицынского парка. Конкурсанты представляли проекты, которые оценивались в пяти номинациях: «Сад в регулярном стиле», «Сад в пейзажном стиле», «Сад в авангардном стиле», «Элемент сада» и «Арт-объект». На суд жюри были представлены сады в самых разных стилях: Древней Руси, Италии эпохи Ренессанса, Голландии со знаменитыми клумбами и цветниками, парки Екатерины II, британские сады с их пейзажными сценами и уютными уголками.

Наталья Черных и Елена Горская спроектировали свой «Тайный сад» в английском стиле натуралистического сада викторианской эпохи.

– При создании сада «Secret garden» мы захотели воплотить в реальность образ идеального мира, райских кущ, где человек обретает покой и умиротворение, - рассказывает Наталья Черных. - Для этого мы использовали природные материалы: камни, воду и дерево, а также металл и пластик. На мой взгляд, в композиции удалось удачно обыграть игру света и тени. В нашем саду можно соприкоснуться с природой и насладиться отдыхом на свежем воздухе.

Наталья Черных и Елена Горская завоевали золотую медаль за сад в английском стиле «Secret garden». Фото: timacad.ru

Наталья Черных и Елена Горская завоевали золотую медаль за сад в английском стиле «Secret garden». Фото: timacad.ru

В рамках фестиваля в музее-заповеднике Царицыно прошла VII Научно-практическая конференция Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков». Свой взгляд на проблему сохранения и возрождения исторических уголков природы высказали хранители парков, историки, культурологи, искусствоведы, архитекторы-реставраторы, специалисты по ландшафтному дизайну и архитектуре, сотрудники музеев, научных и образовательных учреждений. Наталья Черных выступила на конференции с докладом «Исторические парки в крупных городах как экспозиционно-образовательный ресурс. Распространение знаний о традиционных приёмах садоводства, ландшафтной организации и парков, в том числе о выставках ландшафтного искусства».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вещи пропавшего в Норвегии соратника Ассанжа нашли плавающими в море
Стали известны цены на новые iPhone в России
Япония и США испытали систему ПРО Aegis морского базирования
Россия обвинила США в препятствовании реализации иранского соглашения
Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»
Великобритания обвинила Россию в искажении данных по делу Скрипалей
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Американские ученые намерены победить рак голоданием
Климкин заявил, что Украина не возобновит поставки воды в российский Крым
В Индии воры стащили из музея золотой ланч-бокс и поели из него
Нетаньяху заявил, что Европа слишком мягка по отношению к Ирану
"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка
Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"
МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко