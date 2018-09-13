Елена Летучая: Муж меня изменил

Этой осенью Елена Летучая возвращается на Первый канал с новой программой. Кроме того, она запускает шоу «Летучий надзор без цензуры» в cети. Последними новостями из своей жизни Елена поделилась с «Космомолкой».

«В магазинах смотрят, что я кладу в корзину»

- Удалось летом отдохнуть и перезагрузиться, открыть какое-то новое место для себя?

- В этом году я почти полгода готовилась к телевизионным съемкам, которые начались сейчас. Поэтому удалось много где побывать. К примеру, раньше не было возможности из-за плотного графика съемок посетить Азербайджан - только сейчас открыла для себя невероятный Баку. Правда, полноценный отпуск был только в августе на Мальдивах. Там я испытывала свое ноу-хау - по полдня не пользовалась телефоном. На самом деле это для меня главный отдых, потому что, кроме съемок сразу нескольких ТВ-программ, я параллельно занимаюсь и другими проектами. Так что телефон выключаю только на время сна.

- Трудоголик и в отпуске найдет работу?

- Да, трудоголикам сложно отдыхать, поэтому после того, как я делала красивые фотокарточки с пляжа для моего Инстаграма, садилась за компьютер - править сценарии, писать книгу, отвечать на письма - работать. Вернувшись из отпуска, потихоньку осваиваю новый режим - начала ставить в расписание слово «выходной», в который все равно работаю, но дома. Муж и родители радуются этим моим успехам.

- В начале года вы рассказывали нам, что из-за проблем со здоровьем сделали перерыв в съемках и перелетах. Как сейчас себя чувствуете?

- Это очень больной вопрос. Состояние моего здоровья с рабочим графиком, кажется, никогда не совпадут. Делала перерыв буквально на два месяца, чтобы не летать и восстановиться. Теперь я все время должна следить за своим здоровьем. Так как новый ТВ-проект тоже сопряжен с переездами, в контракте у меня прописано, что перелеты должны быть не чаще раза в месяц. Это рекомендации врачей. Мне запрещена серьезная нагрузка на сердце, поэтому теперь совершаю перелеты с перерывами. Больше не могу не считаться с состоянием здоровья. Но совсем без перелетов, конечно же, никак: летаю на мастер-классы, съемки ТВ-проектов и рекламы.

- Ваш новый телепроект - о переработке мусора. Почему занялись социальной тематикой?

- Меня всегда волновали проблемы инвалидов, интересовала тема чистоты планеты, защиты прав граждан. Я профессию сменила, потому что поняла: специальность, выбранная родителями, мне не подходит. Я хотела заниматься журналистикой, которая реально что-то меняет (в 30 лет Елена поступила в Школу телевидения «Останкино». А первое образование у нее экономическое. - Авт.).

Поэтому когда поступило предложение от Первого канала снять фильмы о реальной проблеме - раздельном сборе отходов и мусоропереработке, я сразу же согласилась.

- На днях на форумах люди обсуждали, что летели с вами в одном самолете и вы спокойно пережидали долгую задержку рейса. Удивлялись: мол, какая спокойная звезда Елена Летучая...

- У меня нет звездных замашек. Действительно, нам с мамой пришлось пережить восьмичасовую задержку рейса - очень было тяжело. Ну а что делать, мы же нормальные люди. К тому же публичные люди должны быть особенно сдержаны.

- Когда не сдерживаетесь?

- Я не люблю грубости в магазинах - могу сделать резкое замечание, не могу промолчать, когда вижу, как кто-то обижает слабого.

- Какая самая необычная реакция на вас была в магазине?

- Ко мне всегда внимательно относятся. Смотрят, что я кладу в корзину. Самый смешной момент был, когда в очень известной сети магазинов ко мне подбежала девушка и начала вытаскивать из моей корзины продукты и куда-то уносить. На мои вопросы она ответила так: «Елена, вы не переживайте! Сейчас мы вам все заменим, принесем все самое свежее и хорошее».

- Как вы относитесь к деньгам? Умеете копить или легко расстаетесь?

- Мама всю жизнь безрезультатно пыталась изменить мое отношения к деньгам: я считаю, что если они есть, то их нужно тратить. Иначе для чего тогда деньги? Я зарабатываю на конкретную цель. Хотела туфли, или подарок родным, или машину - накопила и купила. Деньги любят, когда их тратят: это такой круговорот финансов в природе, а если они застаиваются, их количество уменьшается.

Два года назад телеведущая вышла замуж за юриста, адвоката Юрия Анашенкова. Фото: instagram.com

«Брак - не игра в одни ворота»

- Вы вышли замуж два года назад. Как изменились рядом с Юрием?

- Слава богу, что в моей жизни появился Юра! Рядом с таким сильным мужчиной даже самая сильная и самостоятельная женщина может расслабиться, быть слабой и беспомощной. Рядом с мужем я могу отключиться от всех проблем и я благодарю судьбу за то, что у меня есть эта возможность. Я могу быть рядом с ним маленькой девочкой - беззащитной и нежной. Он меня изменил, когда окружил заботой - мне теперь не надо принимать много решений. Так на меня спустилась самая большая благодать... Я очень долго этого ждала.

- Супруг-юрист ведет все ваши дела?

- Он ведет большинство моих дел, просматривает сложные договоры. Всегда с ним консультируюсь и по юридическим делам, и по личным. Могу сказать, что я бы никогда не решилась на московский сезон «Ревизорро», если бы его не было рядом.

- Что, на ваш взгляд, самое сложное в отношениях мужа и жены?

- Сохранить после долгих лет брака отношения такими же романтическими, какими они были в начале. Многие грешат тем, что перестают ценить друг друга в браке. Даже после пяти лет замужества девушка дома должна красиво одеваться, а муж не забывать покупать цветы без повода. Брак - это парная игра, а не в одни ворота.

- Вы воспользовались всеми шансами, которые давала судьба? Не жалеете ни о чем?

- Я максимально стараюсь использовать все знаки и шансы, которые вижу. Я цепкий человек: если вижу цель, то не буду спать, но получу желаемое. Не зря же по гороскопу я Стрелец и Лошадь. Поэтому, кстати, меня на телевидении стали называть Пегасик. Поэтому и ник такой я выбрала в Инстаграме.

Личное дело

Елена ЛЕТУЧАЯ родилась 5 декабря 1978 года. Получила диплом экономиста в Российском университете путей сообщения. По специальности работала в РЖД, Газпроме. Окончила Школу телевидения «Останкино». С 2014 по 2017 год - ведущая «Ревизорро» («Пятница!»). В 2017 году вела проект «Летучий отряд» (Первый канал). В 2018 году запускает два новых проекта на Первом канале.

ПРИЗНАНИЕ

«Не буду спать, но получу желаемое»

- У людей вы до сих пор ассоциируетесь с главной «Ревизорро» в стране. Хотя в программе другая ведущая - актриса Настасья Самбурская. На ваш взгляд, почему программа перестала быть резонансной?

- Когда я вела «Ревизорро», цель программы была улучшить качество сервиса по всей стране. Программа должна была стать социально значимой, чего мы и добились. Люди учились отстаивать свои права, рестораторы реагировали, цель была достигнута: качество услуг по всей стране улучшена. Сейчас формат стал более развлекательным. Цели этой программы я не знаю и больше не задумываюсь над тем, что происходит в проекте.

- Чем, помимо теле- и интернет-проектов, вы заняты?

- Скоро презентую коллекцию вещей для базового женского гардероба. Превалировать будет мой любимый черный лаконичный цвет. Мама научила меня одеваться со вкусом, поэтому ни в жизни, ни на съемках не пользуюсь услугами стилистов. Благодаря популярности я получила больше возможностей делать то, что мне хочется. В том числе и мой большой детский проект «Лексикон», который учит детей узнавать много хороших слов, - это расширяет кругозор ребенка. Мы готовим к выходу третью книгу, мультипликационный фильм, мобильную игру, которая заменяет слова-паразиты. Преподаю и являюсь художественным руководителем в Высшей школе телевидения и радиовещания «Останкино». Дел много, но теперь я стараюсь совмещать работу и личную жизнь.

- Вы сейчас абсолютно счастливы?

- Да, я абсолютно счастливый человек: у меня есть все, что я когда-либо хотела. Я многое поняла, многие свои ошибки, где могу, исправляю. У меня есть профессия, которая доставляет мне удовольствие, и результат работы я вижу. У меня любимый муж, которого я ждала всю жизнь. У меня здоровы родители. У меня есть дом, о котором я мечтала всегда. И у меня много возможностей.