2018-09-12T07:09:48+03:00
В мире

Жена и дочь летчика Ярошенко покинули США

Впервые за 7 лет Константин Ярошенко встретился с женой и дочерью
Алексей ОСИПОВ
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Виктория и Екатерина Ярошенко и генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей ОвсянниковВиктория и Екатерина Ярошенко и генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей ОвсянниковФото: Алексей ОСИПОВ
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Жена российского летчика Константина Ярошенко, Виктория вместе с дочерью Екатериной покинули США, где впервые за 7 лет смогли встретиться с Константином, отбывающем 20-летнее наказание в одной из американских тюрем.

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии, затем его вывезли в США. Американцы обвинили его в подготовке доставки в страну крупной партии наркотиков.

В день отлета Виктория Ярошенко ответила на вопросы «КП», сообщив, что американские власти позволили не одно, а несколько свиданий, причем никаких ограничений на подобные встречи в будущем нет.

- Какую визу вам выдали американцы?

- Сроком на 1 год, но одноразовую, т.е. по ней можно въехать всего один раз. Для того, чтобы свидеться с Константином снова, нам необходимо будет вновь обратиться за американской визой. Будем подавать. Пока Константин в тюрьме, будем стараться делать так, чтобы визы у нас всегда стояли в паспортах.

- Сколько всего было свиданий?

- Двенадцать. Каждый день мы приезжали к нему в тюрьму.

- Ваше самое первое впечатление? Как выглядит Константин?

- Поначалу мы все очень обрадовались, были на седьмом небе. А вот сегодня ощущение, будто вырвали у меня сердце, опустошение… Пыталась не показывать слезы.

Он изменился внешне. Конечно, постарел. Костя очень сильный человек, не жаловался. Но сегодня посетовал: «Вот вы уедете, и мне будет плохо, буду тосковать».

- Была ли у вас возможность что-то передать ему?

- Такая возможность не предусмотрена. Письма от друзей, фотографии, журналы, сборники кроссвордов отправили ему почтой. Костя подтвердил, что получил все это.

- Американский адвокат Алексей Тарасов, защищающий Константина, весьма активен на медийном пространстве в связи с делом Ярошенко. Такая вот активность помогает? Вы удовлетворены работой Тарасова?

- Я воздержусь от ответа на этот вопрос. Но хотела бы поблагодарить наших дипломатов, они выслушивают мои мнения, уверена, учитывают их.

Надеюсь, что и наши власти все же возбудят уголовное дело. Я неоднократно обращалась в Минюст РФ с требованием возбудить уголовное дело по факту похищения российского гражданина, в Генеральную прокуратуру и пр. Как ни странно, такое дело до сих пор не возбуждено, хотя у меня есть вся информация, связанная с тем, кто, при каких обстоятельствах и зачем похитил моего мужа. Следственный комитет отвечает, что привлечь этих людей к ответственности невозможно. Этим занималась еще Любовь Михайловна, мама Константина, которой уже нет с нами. Странно, что по делу Димы Яковлева, погибшего в США, уголовное дело России было возбуждено, а по делу живого гражданина РФ, похищенного и переправленного в Америку, никакого расследования в нашей стране не ведется. На протяжении 7-и лет приходят нам письма из Следственного комитета, уже целая пачка набралась. Похоже, что ждут указания сверху.

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