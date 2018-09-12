Павел Гудков: «Бизнесменам и чиновникам тоже нужны олимпиады»

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-12T09:01:23+03:00

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Первый всероссийский конкурс «Лидеры России» помог отобрать и обучить перспективных управленцев для разных отраслей экономики. Одним из победителей проекта стал Павел Гудков, заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям. Он рассказал «КП» на Восточном экономическом форуме о главных качествах идеального руководителя и поиске талантов для страны.

- Павел Геннадьевич, как вы считаете, зачем нужны подобные конкурсы?

- «Лидеры России» - флагманский конкурс платформы «Россия – страна возможностей». Там есть конкурсы и для школьников, и для студентов, и для взрослых. Но этот - для тех, кто уже состоялся как управленец, кто имеет соответствующий опыт и хочет понять свои сильные и слабые стороны. На мой взгляд, конкурс интересен тем, что создает систему непрерывного образования. Сейчас много говорят о том, что учиться надо всю жизнь. Если вы вспомните школьные годы, там всегда была система олимпиад. Если ты в какой-то дисциплине продвинулся, всегда можно было сравнить себя с другими внутри школы, района, города, в масштабах страны или на международном уровне. А когда люди становятся взрослыми и уже работают, у них таких возможностей почти нет. Конкурс – хорошая возможность проявить себя в соревновании.

- А еще мотивацию придает, наверное?

- Конечно. Это дополнительная мотивация, которая почти не возникает в естественной жизни, когда ты просто ходишь на работу. Наверное, если ты владелец своего бизнеса, ты можешь сравнить себя с конкурентами по масштабам компании, по выручке. И то это сильно зависит от отрасли, от прочих обстоятельств. А в конкурсе есть независимая экспертная оценка. Профессиональные кадровики, которые могут посмотреть на тебя со стороны. Это интересно для чиновников. Потому что в госсекторе таких оценочных практик не существовало раньше. Но и для бизнесменов тоже полезно. Если ты никогда не нанимался на работу, как понять свой управленческий уровень? Кстати соревнование было общее. Нет разделения кто соревнуется: медики, педагоги, чиновники или банкиры. Все участвовали на общих основаниях. И это правильно, потому что управленческие компетенции сейчас едины. Человек может поработать в госсекторе, перейти в бизнес, потом наоборот.

- И какими качествами должен обладать современный управленец вне зависимости от сферы?

- Он должен уметь слышать своих коллег, своих подчиненных. Должен мотивировать своим примером и должен уметь выстраивать команду. Это, кстати, важный элемент. За любым лидером стоит целый коллектив. Поэтому важно выстроить такую команду, которая будет слаженно работать на результат. Очень важное свойство современного управленца – это гибкость и адаптивность. Потому что скорость изменений постоянно растет, поток информации запредельный. Надо уметь из огромного массива информации выделять только важное и нужное. Уметь предвидеть, какой будет выглядеть твоя профессиональная область через 10-15 лет, чтобы начать трансформацию уже сейчас.

- На конкурсе «Лидеры России» была система наставничества. Cреди наставников были и действующие министры, и прошлые. Это был эффективный инструмент обучения?

- Да, наставничество – это полезный и нужный инструмент. Он был в каком-то виде в советскую эпоху. Так что, все новое – это часто хорошо забытое старое. Возрождение этого института полезно на всех уровнях. И в классическом понимании, когда на каком-то предприятии более опытный мастер наставляет молодого. И в том понимании, в котором наставничество фигурирует в конкурсе «Лидеры России». Для большинства участников конкурса возможность поработать с наставником являлась, пожалуй, одним из ключевых мотиваторов для участия в конкурсе. Были варианты, когда наставник талантливого победителя брал к себе на работу. Были и не такие прямолинейные взаимодействия, когда наставник просто вел «ученика» без прямых рабочих отношений. Возможность пообщаться с человеком, который в жизни многого достиг, при этом не впадая в формальную иерархическую систему, много дает.

- На Восточном форуме вы участвуете в сессии «Таланты-2035». Расскажите, с помощью каких практик можно и нужно выращивать таланты в России?

- Таланты – это интересная тема. Талантливые люди всегда являлись двигателями и технологий, и экономического прогресса. Сейчас часто говорят, что люди – это новая нефть. Если раньше надо было понять, где месторождение, до этих ресурсов добраться и дальше их добывать, осваивать, то и в поиске талантов были похожие системы. Через школьные олимпиады, конкурсы, специализированные школы отбирали детей, которые уже были мотивированы. Дальше надо было сделать так, чтобы их мотивация не погасла, грузить, прокачивать знаниями. И вот он вырастал, становился профессионалом.

Сейчас мы видим, что людей, которые могут двигать экономику, нужно все больше и больше. И таких классических методов поиска уже не достаточно. Здесь могут помочь высокие технологии: искусственный интеллект и прочие. Которые будут выявлять и вычислять разнообразные способности людей. Анализировать их склонности к каким-то наукам, сферам деятельности.

- То есть талантами все-таки не рождаются, а становятся?

- На самом деле, нет единой теории, которая объясняла бы это. Какие-то элементы закладывается на уровне ДНК. Например, есть теория, что предпринимателями становятся те, у которых есть определенное сочетание генов, которое порождает стремление к риску. В предыдущие века они становились путешественниками, купцами, первооткрывателями. Но, скорее всего, это лишь часть ответа. Даже если у тебя есть генетические склонности, не обязательно, что ты станешь предпринимателем. Еще важную роль играет некоторая социализация, отношения в семье. Все эти компоненты – генетический, социальный, может быть, религиозный, образовательный – явно стоит изучать. Если на первом этапе нам важны те, кто сам мотивирован, то дальше необходимо сделать так, чтобы мотивированны как можно большее количество людей.