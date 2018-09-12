2018-09-12T09:32:49+03:00
Спорт

Овечкин подарил Неймару свой игровой свитер с автографом

Это произошло после победной игры Бразилии в США
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Неймар и Овечкин.Неймар и Овечкин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Футболисты сборной Бразилии в товарищеской игре, которая прошла в американском Мэриленде, разгромили команду Сальвадора со счетом 5:0. Самым ярким игроком встречи стал форвард Неймар, забивший один гол и сделавший три передачи на своих партнеров по команде. После окончания встречи у звездного бразильца состоялась неожиданная встреча.

С победой Неймара поздравил капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он сидел на трибунах и внимательно следил за игрой Бразилия - Сальвадор. После матча две звезды мирового спорта обменялись презентами.

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it was gr8 to meet u @neymarjr ! thanks for the gift
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Неймар подарил Овечкину свои бутсы, бразилец лично оставил на них свой автограф. Хоккеист остался доволен подарком:

- Приятно было встретить тебя, Неймар. Я благодарен за подарок, - написал у себя в Инстаграме наш хоккеист.

Овечкин не остался в долгу - и в коллекции Неймара теперь есть игровой свитер русского хоккеиста с личным автографом.1

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@neymarjr
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