Александр Калинин - о льготах для бизнеса: «Ставку страховых взносов для пожилых работников нужно снизить с 22 до 10%»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-12T12:44:47+03:00

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Изменения в пенсионной системе уже не за горами. Пенсионный возраст в России точно поднимут. Но нынешним и будущим пенсионерам обещают различные послабления. Во-первых, доходы пенсионеров будут расти опережающими темпами. Во-вторых, сохранятся федеральные и региональные льготы. И в-третьих, правительство обещает поддержать пожилых людей, чтобы им было легче находить и сохранять рабочее место. Это самый дискуссионный вопрос. Государство грозит штрафами и уголовкой, а бизнес настаивает на экономических стимулах. Как принять компромиссный вариант, выгодный для всех? Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме заявил глава ОПОРЫ России Александр Калинин.

«ЛУЧШИЙ СТИМУЛ - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»

- Самая обсуждаемая тема сейчас – изменение пенсионного законодательства. И наиболее дискуссионный момент - это уголовное преследование бизнеса за увольнение или за отказ в приеме на работу пожилых. Ваше отношение к этой поправке? Поможет ли она людям предпенсионного возраста?

- Лучший стимул всегда – экономический. Бизнес все равно не заставить делать то, что ему невыгодно. Никакими преследованиями. Это не укладывается в логику того, что происходит на рынке. Президент, когда обращался к нации, указал, что главными для сохранения сотрудников предпенсионного возраста являются экономические стимулы…

- Но в числе поправок, внесенных в Госдуму, только карательные меры - изменения в Уголовный кодекс. Штрафы и исправительные работы. Поправок, касающихся экономических стимулов, там нет…

- Пока нет. Их нужно предложить ко второму чтению. Мы провели обсуждения с экспертами, подготовили блок предложений. Они могли бы стимулировать работодателей принимать и не увольнять сотрудников предпенсионного возраста. Например, мы считаем, что закономерно снизить ставку отчислений в Пенсионный фонд для сотрудников, которым осталось менее пяти лет до пенсии. Эти люди достаточно долго проработали, с их доходов было сделано много взносов. Поэтому ставку для них можно было бы снизить с 22% до 10% от зарплаты.

- Ого, сразу до 10%? Раньше были предложения всего на 2% уменьшить…

- Два процента особой роли не сыграют. А вот снижение до 10% могло бы повлиять.

- Почему именно такой показатель?

- Такая мера действует в отношении высоких зарплат. К примеру, если вы получаете 100 тысяч рублей в месяц, то вплоть до октября работодатель будет отчислять за вас 22% в ПФР. Но уже в ноябре и декабре он будет платить всего 10%. Это закон. То есть пониженные отчисления уже действуют в отношении зарплат, сумма которых больше миллиона рублей в год. Такую же систему можно использовать для сотрудников предпенсионного возраста?

- Действительно, получается, что богатым помогаем, а пожилым - нет…

- Получается так. Но здесь скорее не богатым, а их работодателям. Ведь это последние платят меньше. Для высокооплачиваемых работников послабление сделали, чтобы обелить их зарплаты. То же самое можно было бы сделать в отношении пожилых людей.

«НУЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ, А НЕ ФОРМАЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ»

- В Минфине вам на это резонно ответят: а чем заместить упущенные доходы? Получается, вы предлагаете забрать 12% от денег, которые идут на выплаты нынешним пенсионерам…

- Дело в том, что сейчас этих доходов и так нет, потому что люди раньше выходят на пенсию. Так что речь не о выпадающих доходах. Нужно просто правильно посчитать, на какие финансовые параметры мы выходим по будущей системе пенсионного обеспечения. Но такая льгота была бы действенным стимулом. Судите сами, если сотрудник много лет проработал на предприятии, он за это время стал его патриотом. И если за такого человека нужно платить вдвое меньше взносов в ПФР, зачем мне его менять? В этом случае человек с большей вероятностью сохранит рабочее место.

- Какие еще стимулы должны быть?

- Второй момент - раз государство хочет нас обязать, чтобы мы оплачивали два дня диспансеризации, мы готовы это делать, но ставим встречный вопрос. Это должно быть не просто формально, для галочки – флюорографию сделать и к терапевту сходить. Это должна быть качественная проверка состояния здоровья за счет государства. Работодатель должен быть уверен: раз мы предоставляем два дня оплачиваемого отпуска, то у сотрудника действительно нет заболеваний либо они выявляются на ранних стадиях, когда их можно достаточно легко вылечить. И наконец, программы профориентации должны быть востребованы бизнесом. Заказчиками должны стать сами предприятий. Мы же лучше знаем, каких квалификаций у нас не хватает. Это должны быть программы, не только одобренные бизнесом. Часть из них должен проводить сам частный бизнес. Например, частные образовательные компании.

«ПЕНСИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ - 500 ДОЛЛАРОВ»

- У работодателей предвзятое отношение к людям старше 40-45 лет. Люди реально сложнее найти работу в таком возрасте. Почему бизнес так воспринимает еще совсем не старых людей?

- Разные бывают ситуации. Я бы не обобщал. На многих рынках специалистов очень сложно найти. Большая нехватка рабочих и инженерных специальностей. Да и качественных бухгалтеров и юристов еще поискать надо. Наоборот, нехватка кадров из-за демографической будет только усугубляться в ближайшие годы. И изменение пенсионного законодательства отчасти поможет решить эту проблему - уменьшит нехватку рабочих рук.

- Пенсия - это производная от зарплаты. Что нужно сделать, чтобы пенсии у нас были высокими?

- Страховая пенсия должна быть только частью доходов пенсионеров, а остальное человек должен накопить в течение своей жизни. В правительстве сейчас обсуждается система индивидуального пенсионного капитала. Мы это полностью поддерживаем. Эти деньги должны быть гарантированы, их можно было бы наследовать. Люди откладывают сами, а работодатель добавляет часть средств в эту копилку деньги. Тогда, человек, который отработал 35 - 40 лет, при выходе на пенсию должен получать минимум 500 долларов в месяц.

- У нас у большинства россиян зарплаты сильно ниже этой планки (35 тысяч рублей). А вы говорите, пенсия…

- Откуда я беру такие цифры? Эту планку Всемирный банк ставит как уровень бедности. Если пенсия будет состоять из нескольких частей, тогда вполне можно накопить искомую сумму, чтобы люди могли с удовольствием жить на пенсии.

«НАДО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ВБЕЛУЮ БЫЛО ВЫГОДНО»

- У нас не только демография плохая, но и плохой баланс между пенсионерами и работающими. А все потому, что очень большая доля теневой экономики, серых зарплат. Почему у государства не получается вывести бизнес из тени?

- Бизнес очень разный. Если говорить о самозанятых, то люди трудятся, сами себя кормят, кормят свои семьи, у них нет наемного труда. Обязывать их открывать ИП или ООО бессмысленно. Для большинства самозанятых это не вариант. Зачем регистрировать предприятие, заниматься отчетностью, платить каждый месяц минимум три тысячи в Пенсионный фонд? Для многих это неподъемно. Законопроект скоро будет внесен в Госдуму. Планируется, что появится простое мобильное приложение. Его можно скачать, зарегистрироваться на сайте Федеральной налоговой службы, привязать банковскую карту и платить всего 4% с с тех доходов, которые к тебе приходят.

- И туда все включается?

- Да. Правда, с этих денег у вас будет только социальная пенсия (она меньше и дается на 5 лет позже, чем страховая. - Ред.). Но вы получаете легальный статус предпринимателя. И что приятно – никакой отчетности. Все делается автоматически.

- То есть деньги сразу идут в бюджет?

- Да. Причем одна половина из них идет в бюджет муниципалитета, где ты зарегистрирован, а другая половина - в региональный бюджет.

- В федеральный бюджет ни копейки?

- Ничего. Самозанятые особых доходов в рамках всей страны все равно не принесут. Даже если миллион самозанятых зарегистрируются в мобильном приложении, будет собрано максимум 20 миллиардов в год. Для федерального бюджета это ничто.

- Когда появится мобильное приложение?

- С 1 января в пилотном проекте начнут участвовать самозанятые Москвы, Подмосковья, Татарстана и Калужской области. Если эксперимент пойдет успешно, тогда к нему присоединятся другие регионы.

- Но это только самозанятые. А есть еще минимум 10 - 15 млн. людей, которые работают и получают зарплаты в конвертах. Как этот бизнес перевести на легальные рельсы? Здесь куда бОльшие объемы недополученных бюджетных доходов скрываются…

- Сейчас уже идет серьезная борьба с обналичкой. Многие счета блокируются. Там не все гладко, некоторые предприниматели жалуются. Но движение есть. Еще одна мера - это штраф за нелегальное предпринимательство. Он должен быть не 500 рублей, а выше. Есть целая индустрия теневого бизнеса – к примеру, в продаже левых запчастей, черные лесорубы. Эти категории составляют несправедливую конкуренцию белому бизнесу. На них нужно обратить внимание. И с одной стороны, штрафовать. А с другой - создавать такие условия, чтобы было выгодно работать вбелую.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

«Главное умение в бизнесе - навык продавать»

- А можно ли пожилых людей научить бизнесом заниматься? Например, если они не могут найти наемную работу…

- Ключевой вопрос в бизнесе – умение продавать. Если человек готов психологически трансформироваться, что нужно уметь продавать ту услугу или товар, который он производит, то в принципе никаких других ограничений для работы в бизнесе нет. У нас этот навык был исторически утерян. В советское время государство гарантировало, что все, что ты произвел, будет куплено самим же государством. Этот навык у молодежи уже развивается. А без этого навыка нет предпринимательства. Если его развить, это поможет и при найме на работу, в том числе. Я знаю много людей в возрасте, которые сегодня используют интернет для продажи своих товаров. Им внуки все настроили, и они через них продают свою продукцию. Бабушкам уже не нужно носки продавать на рынке, можно продать через соцсети. В этом случае они даже больше продают. Наш народ быстро учится.