2018-09-12T13:58:38+03:00
Общество

Учителя английского из регионов отбирают работу у москвичей

Свежее исследование разрушило миф о том, что уровень преподавателей в провинции ниже среднего
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Стоимость одного урока в онлайн-школах составляет 800-1400 рублейСтоимость одного урока в онлайн-школах составляет 800-1400 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Благодаря интернету студенты могут найти себе репетиторов со всего света, но и преподаватели тоже получили возможность расширить список своих учеников. Онлайн-обучение позволяет им не зависеть от ситуации в родном городе и обучать студентов из любого уголка мира. Как это повлияло на рынок труда?

Профессиональный уровень: Регионы vs Москва

Кажется, что в столице все лучше, чем в провинции, — качество жизни, зарплата, карьерные возможности. А как насчет преподавателей? Исследование, проведенное в онлайн-школе английского языка Skyeng, показало, что профессиональный уровень учителей английского во всех городах-миллионниках практически одинаков: средняя доля преподавателей, допущенных к работе с учениками уровня Intermediate — 73-87%, Upper Intermediate — 8-22%, Advanced — 5-12%. Кое-где уровень преподавателей сильно выше среднего. В Самаре, например, доля учителей, преподающих студентам с уровнем Advanced почти в 3 раза выше, чем в Москве, а в Казани — на 4,2 процентных пункта выше, чем в Москве.

Где живут лучшие лингвисты

По данным сайта vuzoteka.ru, в той же в Казани есть несколько вузов, где готовят лингвистов высокого уровня. Особенно выделяется КФУ (10 место в рейтинге российских университетов). Ежегодно здесь набирают 60-70 студентов по направлению “Педагогическое образование (профиль: английский язык)”. Этот университет считается одним из самых престижных в стране.

Весьма уважаем и нижегородский НГЛУ имени Добролюбова, занимающий 5 строчку в рейтинге лучших лингвистических вузов по версии портала EduNews. В Гуманитарном институте Новосибирского государственного университета есть кафедра английской филологии. Красноярский КГПУ и самарский СГСПУ готовят отличных педагогов. А в Екатеринбурге высококвалифицированных учителей английского выпускает сразу два вуза - УрФУ им. Ельцина и РГППУ.

“Если ты такой крутой, почему ты еще не в Москве?”

Считается, что все достойные кадры рано или поздно перебираются на ПМЖ в столицу. Но это очень ограниченный взгляд на ситуацию. Действительно, немало талантливых педагогов переезжает в Центральный регион, но большинство все же остается в родном городе. Дело не в нехватке амбиций и низкой квалификации: 59,5% учителей владеют недвижимостью в своем регионе, у 40% есть дети и семьи. Людей авантюрного склада, готовых продать имущество и сняться вместе с родными с насиженного места, рискнув карьерой — своей и супруга — не так уж много. Попытать счастья готовы самые молодые, вчерашние выпускники, но если человек не покинул родные места в юности, он, скорее всего, так и останется работать в своем городе.

Так что мнение, будто бы в Москве преподаватели лучше, чем в регионах, явно ошибочно - профессиональная подготовка далеко не всегда зависит от места жительства. А вот стоимость услуг преподавателя связана с ним напрямую.

Онлайн - дешевле

Разовое занятие в обычной языковой школе Москвы стоит 1500-3000 рублей, частное на дому — 1500-1800 рублей. Но уровень репетитора-фрилансера не всегда можно оценить с первого взгляда, и многие ученики опасаются связываться с людьми, работающими самостоятельно, а не под крылом языковой школы.

Стоимость одного урока в онлайн-школах составляет 800-1400 рублей. Это ниже, чем у репетитора “по объявлению”, но интернет-школы дают те же гарантии, что и обычные языковые центры: высокую квалификацию преподавателя, возможность замены репетитора, современные материалы. К тому же, учиться можно не выходя из дома и по собственному графику.

Кстати, если в традиционных языковых центрах преподавателям приходится тратить время на подготовку к занятиям, проверку домашних работ и тестов, то онлайн-школы, как правило, имеют платформу, где уже есть наработанные и проверенные материалы, а тесты и “домашка” проверяются автоматически или с помощью асессоров. В итоге работы у онлайн-преподавателя меньше, а зарплата зачастую - выше.

Преподаватель английского языка в России в среднем получает 24 000 рублей в месяц (данные Trud.com, август 2018 года). Работая с такой же загрузкой в онлайн-школе, учитель получает около 50 000 рублей в месяц.

Московские преподаватели недовольны

Эта система устраивает преподавателей из регионов, но встречает сопротивление у москвичей. Помимо зарплат, которые находятся несколько ниже столичного уровня, их недовольство вызывает сама система оценки преподавателей.

“К нам иногда приходят люди, имеющие опыт работы престижной школе и знания различных методик, они сдают тест и получают оценку уровня “Новичок” с соответствующей ставкой, — рассказывают в сообществе онлайн преподавателей английского языка Skyteach. — Это обижает многих преподавателей. Но отбор учителей основан не на том, какие регалии у них есть и чем они известны, а на том, насколько они знают современный английский язык и методы его преподавания и умеют ли они общаться. Если человек не учится, язык “ржавеет”, человек не успевает за темпами развития современной разговорной речи, даже произношение становится хуже. Ставка зависит и от того, насколько эффективно обучение для самого студента”.

КСТАТИ

Рынок онлайн-школ растет на 25% ежегодно

По данным опроса портала hh.ru, уроки английского возглавляют рейтинг онлайн-курсов — 36% респондентов говорят, что хотят изучать английский по интернету, причем 73% хотят подтянуть таким образом разговорный английский — ту сторону изучения языка, которой уделяется меньше всего внимания в школе. Сейчас рынок онлайн-обучения увеличивается примерно на четверть ежегодно, одновременно с ним растет и число педагогов, готовых изучать новые технологии и выходить в сеть. Все это приводит к тому, что компетентные преподаватели из провинции постепенно оттесняют московских на этом рынке.

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