Глава Сбербанка Герман Греф: «Наше образование несовершенно - систему нужно переосмыслить»

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-12T15:04:57+03:00

О том, как перейти от шаблонов к индивидуальному подходу, говорили на одной из сессий ВЭФ

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Одна из ключевых тем Восточного экономического форума - новые форматы образования. Стране нужны высококвалифицированные кадры. Их дефицит ощущается во всех отраслях. Человеческий ресурс - важный элемент для развития страны. Чем образованнее население, тем быстрее развиваются новые технологии и растет экономика. Но какие это должны быть знания? Этот вопрос обсуждали на пленарной сессии Сбербанка «Образование в транзитном мире: новые приоритеты».

- Мы вступаем в новый технологический уклад, который не имеет стандартов. Мы не понимаем, что является требованиями, критериями, компетенциями в этом технологическом мире, и мы понимаем, что нам важно все это выработать, - заявила Марина Боровская, замминистра науки и высшего образования.

Основная проблема в том, что большое количество знаний, получаемых нами в школе и вузе, неприменима к жизни. И зачастую подается в такой форме, что молодым людям просто-напросто скучно.

- Проблема не в ученике, а в том, как мы ему пытаемся давать эти знания. Как давать так, чтобы он был вовлечен? Это не такая простая задача, и тем более людям из традиционной системы образования. Сейчас нужно переосмыслить самих себя, понять, что наша система образования, которую мы с вами имеем, несовершенна. И придумать, как ее усовершенствовать, а потом еще — как создать систему, чтобы она давала качественный результат в масштабах всей страны, - заявил Герман Греф, глава Сбербанка.

По сути, нынешняя система образования была заточена под другие цели. Под работу в условиях индустриального уклада. В человеческой конкуренции выигрывали те, у кого было больше всего разнообразных знаний. Но в век информационных технологий пичкать школьников и студентов огромными объемами информации нет смысла. Практически все можно найти в интернете.

- Ребенок, когда он идет в школу, еще не совсем понимает, что ему нужно, и его насильно надо научить. Но мы же понимаем, что когда мы насильно кого-то пытаемся научить, мы отбиваем у человека познавательный интерес, мы даем ему то, что ему в данный момент не актуально и не нужно. И потом, когда он идет в вуз, он ориентирован на получение диплома, потому что традиционно он понимает, что сделать карьеру с дипломом легче, чем без диплома, - говорит Валерия Заболотная, директор АНО «Школа 21».

Другими словами, студент учится не ради знаний, а ради корочки.

- Мне кажется, парадокс в том, что мы сначала детям не доверяем принятие самостоятельного решения, вместо них определяем этот трек. Тем более, что вся система образования это поддерживает. А потом, когда человек наконец впервые столкнулся с необходимостью принятия самостоятельного решения, куда идти работать, он приходит туда, на что его выучили, и видит, что это не его. И 2/3 этих самых выпускников принимают решение поменять профессию и страдают потом всю оставшуюся жизнь. И человек потерял 5 лет самой продуктивной жизни, - говорит Герман Греф.

В итоге система образования готовит не тех специалистов, которые нужны работодателям. В большинстве случаев на первом рабочем месте человеку приходится учиться заново.

- Забыли про работодателя. А он играет огромную роль. Когда я говорю с руководителями вузов, я спрашиваю: «Можно узнать, где здесь мы? Вы учите ваших студентов для кого?» Вы меня не спрашиваете, кто мне нужен. Вы кого-то учите, как вы умеете, а он потом ко мне приходит. И первая фраза, с которой он сталкивается, — забудьте все, чему вас учили в вашем вузе. Этого не должно быть. Роль работодателя должна быть тоже определена, потому что, в конце концов, все студенты мечтают потом попасть к какому-то работодателю или организовать свой стартап, - уверен глава Сбербанка.

Как считают эксперты, сейчас пришло время сделать образование более персонифицированным. Традиционная школа этого дать не может. В процессе обучения учитель ориентируется на возможности среднего ученика. В итоге кто-то не успевает, а кто-то - не может развить свой потенциал.

- Использование онлайн-платформ позволяет учителю работать с каждым учеником максимально индивидуально. В итоге значительно сокращается время, которое нужно тратить на получение предметных знаний, и освобождается время, которое ученики и учителя могут тратить на разного рода активности, - считает Иван Коломоец, гендиректор и сооснователь портала «Учи.ру».

- Нам важно определить индивидуальные способности ребенка и помочь их развивать. Как только мы научились помогать детям развиваться в их индивидуальной траектории, резко увеличилась скорость развития общества в целом. Потому что, как сказал Эйнштейн, «если оценивать рыбу по той скорости, с которой она влезает на дерево, то она всю жизнь проживет дурой». Если вам нужен сборщик орехов, то лучше всего для этого использовать белку, - подытожил дискуссию Греф.