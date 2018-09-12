2018-09-12T15:04:57+03:00
ВЭФ-2018

Глава Сбербанка Герман Греф: «Наше образование несовершенно - систему нужно переосмыслить»

О том, как перейти от шаблонов к индивидуальному подходу, говорили на одной из сессий ВЭФ
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Если вам нужен сборщик орехов, то лучше всего для этого использовать белку, - подытожил дискуссию Греф. Фото: РосконгрессЕсли вам нужен сборщик орехов, то лучше всего для этого использовать белку, - подытожил дискуссию Греф. Фото: Росконгресс
Изменить размер текста:

Одна из ключевых тем Восточного экономического форума - новые форматы образования. Стране нужны высококвалифицированные кадры. Их дефицит ощущается во всех отраслях. Человеческий ресурс - важный элемент для развития страны. Чем образованнее население, тем быстрее развиваются новые технологии и растет экономика. Но какие это должны быть знания? Этот вопрос обсуждали на пленарной сессии Сбербанка «Образование в транзитном мире: новые приоритеты».

- Мы вступаем в новый технологический уклад, который не имеет стандартов. Мы не понимаем, что является требованиями, критериями, компетенциями в этом технологическом мире, и мы понимаем, что нам важно все это выработать, - заявила Марина Боровская, замминистра науки и высшего образования.

Основная проблема в том, что большое количество знаний, получаемых нами в школе и вузе, неприменима к жизни. И зачастую подается в такой форме, что молодым людям просто-напросто скучно.

- Проблема не в ученике, а в том, как мы ему пытаемся давать эти знания. Как давать так, чтобы он был вовлечен? Это не такая простая задача, и тем более людям из традиционной системы образования. Сейчас нужно переосмыслить самих себя, понять, что наша система образования, которую мы с вами имеем, несовершенна. И придумать, как ее усовершенствовать, а потом еще — как создать систему, чтобы она давала качественный результат в масштабах всей страны, - заявил Герман Греф, глава Сбербанка.

По сути, нынешняя система образования была заточена под другие цели. Под работу в условиях индустриального уклада. В человеческой конкуренции выигрывали те, у кого было больше всего разнообразных знаний. Но в век информационных технологий пичкать школьников и студентов огромными объемами информации нет смысла. Практически все можно найти в интернете.

- Ребенок, когда он идет в школу, еще не совсем понимает, что ему нужно, и его насильно надо научить. Но мы же понимаем, что когда мы насильно кого-то пытаемся научить, мы отбиваем у человека познавательный интерес, мы даем ему то, что ему в данный момент не актуально и не нужно. И потом, когда он идет в вуз, он ориентирован на получение диплома, потому что традиционно он понимает, что сделать карьеру с дипломом легче, чем без диплома, - говорит Валерия Заболотная, директор АНО «Школа 21».

Другими словами, студент учится не ради знаний, а ради корочки.

- Мне кажется, парадокс в том, что мы сначала детям не доверяем принятие самостоятельного решения, вместо них определяем этот трек. Тем более, что вся система образования это поддерживает. А потом, когда человек наконец впервые столкнулся с необходимостью принятия самостоятельного решения, куда идти работать, он приходит туда, на что его выучили, и видит, что это не его. И 2/3 этих самых выпускников принимают решение поменять профессию и страдают потом всю оставшуюся жизнь. И человек потерял 5 лет самой продуктивной жизни, - говорит Герман Греф.

В итоге система образования готовит не тех специалистов, которые нужны работодателям. В большинстве случаев на первом рабочем месте человеку приходится учиться заново.

- Забыли про работодателя. А он играет огромную роль. Когда я говорю с руководителями вузов, я спрашиваю: «Можно узнать, где здесь мы? Вы учите ваших студентов для кого?» Вы меня не спрашиваете, кто мне нужен. Вы кого-то учите, как вы умеете, а он потом ко мне приходит. И первая фраза, с которой он сталкивается, — забудьте все, чему вас учили в вашем вузе. Этого не должно быть. Роль работодателя должна быть тоже определена, потому что, в конце концов, все студенты мечтают потом попасть к какому-то работодателю или организовать свой стартап, - уверен глава Сбербанка.

Как считают эксперты, сейчас пришло время сделать образование более персонифицированным. Традиционная школа этого дать не может. В процессе обучения учитель ориентируется на возможности среднего ученика. В итоге кто-то не успевает, а кто-то - не может развить свой потенциал.

- Использование онлайн-платформ позволяет учителю работать с каждым учеником максимально индивидуально. В итоге значительно сокращается время, которое нужно тратить на получение предметных знаний, и освобождается время, которое ученики и учителя могут тратить на разного рода активности, - считает Иван Коломоец, гендиректор и сооснователь портала «Учи.ру».

- Нам важно определить индивидуальные способности ребенка и помочь их развивать. Как только мы научились помогать детям развиваться в их индивидуальной траектории, резко увеличилась скорость развития общества в целом. Потому что, как сказал Эйнштейн, «если оценивать рыбу по той скорости, с которой она влезает на дерево, то она всю жизнь проживет дурой». Если вам нужен сборщик орехов, то лучше всего для этого использовать белку, - подытожил дискуссию Греф.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Путин: Задачи по развитию Дальнего Востока могут быть только прорывными, иначе не стоит этим и заниматься
На пленарном заседании ВЭФ президент рассказал, как будут поднимать регион, предложил подписать мирный договор с Японией и раскрыл «личности Петрова и Боширова» [видео]
Иркутск и Дальний Восток: неразрывная связь времен и народов
Каждый раз, отправляясь на Дальний Восток, думаешь, что расстояние между Иркутском, Владивостоком, Хабаровском и Благовещенском не так уж и велико, если вспомнить, что столицу Восточной Сибири и русский Дальний Восток связывают глубокие исторические корни
Вероника Скворцова: Качественная и доступная медицина – гарант здоровой и продолжительной жизни
Министр здравоохранения России накануне форума рассказала, какие условия для активного долголетия и улучшения демографической ситуации создаются в Дальневосточном регионе и стране в целом
Новости 24
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»
Греф: Сбербанк может повысить ставки по ипотеке
В Норвегии состоялся финал чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду
Еврокомиссия выступила за отмену перехода на зимнее и летнее время
Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе
Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй