Алексей Мишин: Трусова своим четверным прыжком открыла новую эру в фигурном катании

12 Сент. 15:31 2018-09-12T22:54:48+03:00

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- Алексей Николаевич, поздравляем вас открытием нового сезона, мы рады вас видеть в строю. Какой он для вас?

- Я начал тренировать в 1969-м году. В следующем году я планирую праздновать 50-летие своей тренерской карьеры. Пока держусь достойно.

- Следим за вашими воспитанниками. Недавно в Москве прошли открытые прокаты. Как показала себя Лиза Туктамышева? Как вы видите предстоящий сезон?

- Есть две причины не ответить на ваш вопрос. Это непредсказуемость в мире вообще и в мире спорта в частности. И боязнь сглазить.

- Мы ждем от Лизы настоящего женского катания.

liza_tuktik У вас есть планы на эти выходные? Я буду на открытых прокатах сборной России в Москве. Увидимся там! . . . Any plans for this weekend? I'll be at exhibition of Russian national team in Moscow. See you there!! #figureskating #lizatuktik #lovewhatyoudo

- Вставьте между строк это в свои уста, чтобы не я начал расхваливать свою любимую Лизу Туктамышеву. Я нахожусь на Lombardia Trophy. Скоро многие вещи прояснятся. Задел есть хороший. Но как в течение сезона это выльется в конкретные результаты и удастся ли сохранить этот уровень, который она показала сейчас, и не только она … Достойно выглядели тот же Андрюша Лазукин, да и маленькая Соня Самодурова, мы на нее рассчитываем.

- Недавно прошел Первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Специалисты говорят, что питерские девочки прыгают хуже, чем московские, но катаются лучше.

- Есть тренерская этика. Я этого не говорил. Вот и скажите, что люди говорят. Я строго придерживаюсь тренерской этики.

- А еще люди говорят, что новые правила, ведут к тому, что нужно лучше кататься, а не прыгать по четыре оборота.

- Новые правила ничего нового не декларируют. Все эти призывы хорошо кататься, хорошо вращаться и выглядеть красиво были заложены еще во времена Джексона Хейнца (Американский фигурист и балетный танцор, один из основателей современного фигурного катания на коньках, живший в середине 19-го века - Ред.). Он первый начинал танцевать, превратил фигурное катание в художественное зрелище. Как эти моменты будут сейчас трансформироваться? Есть два способа. Я рассматриваю нововведения в правилах, которые разделяются на две группы. Одни из них направлены на то, чтобы сделать судейство легче. А другие – чтобы сделать фигурное катание краше. Если ты сделал не восемь оборотов в волчке, а семь с половиной, то фигурное катание от этого не стало хуже. А судейству подсчитать количество оборотов легко. Или было ли у него в волчке бедро горизонтально или не было. Для фигурного катания как зрелища это не имеет никакого значения. А для судейства это имеет значение. Однажды мой ученик Артур Гачинский на чемпионате Европы в Швейцарии получил за волчок со сменой ног ноль, потому что якобы его бедро не было горизонтально в положении волчка. Так что посмотрим, как эти новшества выльются в реальной практике фигурного катания. А так ничего нового не продекларировано. Уменьшена стоимость сложных прыжков. Все равно люди будут стремиться их делать. Такой аппендикс фигурного катания уже был перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере, когда сказали: зачем нам четверные прыжки, мы обыграем Плющенко за счет транзишена (катания)? А все равно сейчас люди стремятся к сложным элементам. И Трусова, делающая прыжок в четыре оборота, демонстрирует новую эпоху в фигурном катании. Стремится не чисто и красиво прокататься а сделать четверной лутц, за что я ее благодарю и хвалю.

- Алексей Николаевич, в вашей школе в Питере занимается уже несколько сотен человек.

- Школа – это не количество людей и количество тренеров. Школа – это система обучения. Если говорить о моей школе как о системе обучения, она выходит далеко за рамки двух сотен учеников или одного или нескольких катков. Эту идеологию, которую я исповедую, ее можно наблюдать на всех катках мира в большей или меньшей степени.

avtrusova С чемпионом Литвы и Эстонии Не могла пройти мимо. Очень классный!

- Кстати, ваша итальянская воспитанница Каролина Костнер продолжит соревноваться в этом сезоне?

- Этот вопрос она пока решает сама для себя.

- У вас будут еще ученики из других стран?

- У меня непрерывно на моих сборах присутствуют иностранные ученики. Одним из первых был Стефан Ламбьель. Я проводил сборы в Испании в течение десяти лет каждое лето, там я тренировал Хавьера Фернандеса. И обучал его тренера. Среди моих иностранных учеников были и другие легендарные фигуристы - Кира Корпи, Сара Майер...