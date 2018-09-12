2018-09-12T15:42:38+03:00
Спорт

Есть спорт без фанатов?

Наш корреспондент побывал на первом домашнем матче ХК ЦСКА. И увидел к чему приводит бойкот со стороны фанатов
Павел САДКОВ
Поделиться:
Фанатские организации ЦСКА объявили бойкот своему хоккейному клубу. Фото: Елена Руско/ТАССФанатские организации ЦСКА объявили бойкот своему хоккейному клубу. Фото: Елена Руско/ТАСС
Изменить размер текста:

Вдруг вы не знаете, но в хоккее сейчас бушуют страсти. Самый титулованный клуб страны ЦСКА расстался со своим намоленым, но имеющим маленькую вместимость дворцом на Ленинградке (4500 зрителей) и переехал на Автозаводскую, на новенькую «ВТБ-арену» (12000). Которую по такому случаю даже переименовали в «ЦСКА-арену». Казалось бы ничто в этой информации не должно вызывать злости и раздражения.

Но именно по этому поводу фанатские организации ЦСКА объявили бойкот своему хоккейному клубу.

Аргументы фанатов - руководство поставило их перед фактом, не посоветовалось. Стадион является с прошлого сезона домашним для их лютых друзей из «Спартака». Атрибуты хоккейной славы красно-синих в виде музея и свитеров с номерами великих остались на Ленинградке, что неправильно.

Аргументы клуба - работать с болельщиками и увеличивать посещаемость на старой арене категорически невозможно. Новая площадка одна из самых современных в стране, да и в Европе. Название «ЦСКА-арена» четко расставляет акценты, кто здесь хозяин (ХК «Спартак» на своем сайте называет стадион «Парк легенд» - по названию строящегося района).

Но как без фанатов-то?

Именно эти ребята, в черных рубашках, часто подвыпившие, ругающиеся и любящие подраться не дали в 90-е умереть российскому спорту. Она ходили на футбол и хоккей когда никому кроме них до этого не было никакого дела. Самим игрокам было до лампочки, а фанаты сохранили гаснущий огонек интереса к массовым видам спорта.

Но времена изменились. На фубол-хоккей-баскетбол ходит вполне приличная публика, платит за это вполне приличные деньги, и краснеет, когда с фанатской трибуны несутся заряды, нарушающие скопом с десяток законов.

И боссы спортивных клубов задумались - нужна ли эта плохо управляемая, матерящаяся трибуна? За билеты фанаты или платят копейки, или не платят вовсе. С другой стороны без фанатов матч превращается в концерт - никто ничего не скандирует, баннеры не развешивает, атмосферу не создает. Но ведь это не помешало матчам чемпионата мира по футболу превратиться в настоящий праздник?

Первый матч ХК ЦСКА должен был дать ответ - есть ли спорт без фанатов. Если да - то какой.

На посещаемости отсутствие активной части болельщиков никак не повлияло. Больше десяти тысяч человек бодро прошествовали мимо припаркованного автобуса хоккейного «Спартака» на трибуны «ЦСКА-арены». Перед ними выступил Noize MС, далеко не самый дешевый артист. На каждом кресле - фирменная футболка ЦСКА. Девушек из группы поддержки стала раза в три больше, чем на старой арене. Им, кстати, было поручено чистить лед во время пауз и там-аутов. Можно не сомневаться, что появление черлидерш в коротких юбках на льду вызвало бы взрыв эмоций у фан-трибуны. Но зал особого восторга не высказал. Отцам многочисленных семейств по штату не положено, а дети наблюдали за самой игрой...

Это был странный матч. Полный стадион, который за два с половиной часа пару раз крикнул «Армейцы Москвы» и несколько раз нестройно «ЦСКА!». Сотня болельщиков из Ярославля правила бал, легко заглушая хозяйские 10 тысяч. Так болел зал в 60-е, чинно, степенно, без проявления эмоций. Хорошо это или плохо? С одной стороны мата не было. С другой - ЦСКА проиграл вчистую...

Если такая посещаемость сохранится клуб может быть доволен - значит без фанатов и спокойнее и денежнее. Если на следующий мачт придет ползала (билеты, кстати, доступные от 100 рублей), а атмосфера останется академической, то с фанатами придется идти на мировую. Без них и хоккей не хоккей...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»
Греф: Сбербанк может повысить ставки по ипотеке
В Норвегии состоялся финал чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду
Еврокомиссия выступила за отмену перехода на зимнее и летнее время
Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе
Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй