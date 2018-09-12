Есть спорт без фанатов?

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-12T15:42:38+03:00

Наш корреспондент побывал на первом домашнем матче ХК ЦСКА. И увидел к чему приводит бойкот со стороны фанатов

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Вдруг вы не знаете, но в хоккее сейчас бушуют страсти. Самый титулованный клуб страны ЦСКА расстался со своим намоленым, но имеющим маленькую вместимость дворцом на Ленинградке (4500 зрителей) и переехал на Автозаводскую, на новенькую «ВТБ-арену» (12000). Которую по такому случаю даже переименовали в «ЦСКА-арену». Казалось бы ничто в этой информации не должно вызывать злости и раздражения.

Но именно по этому поводу фанатские организации ЦСКА объявили бойкот своему хоккейному клубу.

Аргументы фанатов - руководство поставило их перед фактом, не посоветовалось. Стадион является с прошлого сезона домашним для их лютых друзей из «Спартака». Атрибуты хоккейной славы красно-синих в виде музея и свитеров с номерами великих остались на Ленинградке, что неправильно.

Аргументы клуба - работать с болельщиками и увеличивать посещаемость на старой арене категорически невозможно. Новая площадка одна из самых современных в стране, да и в Европе. Название «ЦСКА-арена» четко расставляет акценты, кто здесь хозяин (ХК «Спартак» на своем сайте называет стадион «Парк легенд» - по названию строящегося района).

Но как без фанатов-то?

Именно эти ребята, в черных рубашках, часто подвыпившие, ругающиеся и любящие подраться не дали в 90-е умереть российскому спорту. Она ходили на футбол и хоккей когда никому кроме них до этого не было никакого дела. Самим игрокам было до лампочки, а фанаты сохранили гаснущий огонек интереса к массовым видам спорта.

Но времена изменились. На фубол-хоккей-баскетбол ходит вполне приличная публика, платит за это вполне приличные деньги, и краснеет, когда с фанатской трибуны несутся заряды, нарушающие скопом с десяток законов.

И боссы спортивных клубов задумались - нужна ли эта плохо управляемая, матерящаяся трибуна? За билеты фанаты или платят копейки, или не платят вовсе. С другой стороны без фанатов матч превращается в концерт - никто ничего не скандирует, баннеры не развешивает, атмосферу не создает. Но ведь это не помешало матчам чемпионата мира по футболу превратиться в настоящий праздник?

Первый матч ХК ЦСКА должен был дать ответ - есть ли спорт без фанатов. Если да - то какой.

На посещаемости отсутствие активной части болельщиков никак не повлияло. Больше десяти тысяч человек бодро прошествовали мимо припаркованного автобуса хоккейного «Спартака» на трибуны «ЦСКА-арены». Перед ними выступил Noize MС, далеко не самый дешевый артист. На каждом кресле - фирменная футболка ЦСКА. Девушек из группы поддержки стала раза в три больше, чем на старой арене. Им, кстати, было поручено чистить лед во время пауз и там-аутов. Можно не сомневаться, что появление черлидерш в коротких юбках на льду вызвало бы взрыв эмоций у фан-трибуны. Но зал особого восторга не высказал. Отцам многочисленных семейств по штату не положено, а дети наблюдали за самой игрой...

Это был странный матч. Полный стадион, который за два с половиной часа пару раз крикнул «Армейцы Москвы» и несколько раз нестройно «ЦСКА!». Сотня болельщиков из Ярославля правила бал, легко заглушая хозяйские 10 тысяч. Так болел зал в 60-е, чинно, степенно, без проявления эмоций. Хорошо это или плохо? С одной стороны мата не было. С другой - ЦСКА проиграл вчистую...

Если такая посещаемость сохранится клуб может быть доволен - значит без фанатов и спокойнее и денежнее. Если на следующий мачт придет ползала (билеты, кстати, доступные от 100 рублей), а атмосфера останется академической, то с фанатами придется идти на мировую. Без них и хоккей не хоккей...