2018-09-12T19:19:24+03:00
Общество

Футбольная команда «КП» стала вице-чемпионом благотворительного турнира «Арифметика добра»

Собранные во время матчей на стадионе «Торпедо» деньги направлены на поддержку клуба приемных семей
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Команды не просто играли в футбол, а помогли детям найти семью Фото: ФК «Торпедо»Команды не просто играли в футбол, а помогли детям найти семью Фото: ФК «Торпедо»
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на стадионе имени легендарного футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова прошел благотворительный турнир по мини-футболу. Его организатором стал благотворительный фонд «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам найти семью, получить образование, подготовиться к переходу во взрослую жизнь. На текущий момент фонд курирует более 1000 сирот в 31 регионе России, а также более 1200 приемных семей, где сегодня живут подопечные «Арифметики добра».

Во время турнира был организован благотворительный сбор средств Фото: Арифметика добра

Во время турнира был организован благотворительный сбор средств Фото: Арифметика добра

На футбольном поле за кубки и медали сошлись 12 корпоративных команд - сотрудники частных компаний, банков и даже СМИ. В том числе и сборная сотрудников «Комсомольской Правды» - наша газета стала генеральным информационным партнером турнира.

Впрочем, люди приехали на стадион «Торпедо» не только для того, чтобы погонять мяч в приятной компании. В первую очередь участников объединила идея благотворительности. Во время турнира был организован сбор средств, которые в дальнейшем были переданы в благотворительный фонд «Арифметика добра» для поддержки клуба приемных родителей.

Участники турнира Фото: Арифметика добра

Участники турнира Фото: Арифметика добра

- Сегодня вы не просто играете в футбол, а помогаете детям найти семью, - обратилась к участникам руководитель «Клуба приемных семей» фонда «Арифметика добра» Светлана Строганова. - Не случайно на поле выйдет команда наших подопечных. У многих из этих ребят была непростая судьба, но благодаря таким неравнодушным людям, как вы, они нашли свой дом, своих пап и мам.

Генеральным партнером турнира выступила девелоперская компания ГК «Инград».

- Наша Группа компаний поддерживает спортивные традиции: сотрудники нашей компании участвуют в марафонах, свимранах, есть команда по мини-футболу, - рассказал президент ГК Инград Павел Поселёнов. - Спорт - неотъемлемая часть жизни нашей компании и не только потому, что Инград - генеральный спонсор ФК Торпедо Москва. С фондом «Арифметика добра» мы реализовали ряд программ, и будем сотрудничать и дальше. Помощь приемным родителям, детям сиротам, особенно подросткам, которым важно адаптироваться к новой жизни, считаем серьезным и нужным делом и поэтому участвуем в подобном турнире и будем участвовать ещё.

Главная цель футболистов - помочь детям Фото: ФК «Торпедо»

Главная цель футболистов - помочь детям Фото: ФК «Торпедо»

В турнире имели право участвовать только непрофессиональные футболисты, но страсти на площадках кипели не хуже, чем во время матчей летнего чемпионата мира. За выход из отборочных групп развернулась нешуточная борьба. В итоге в полуфинале команда «КП» обыграла сборную Московского кредитного банка. В параллельной игре 1/2 сборная болельщиков «Торпедо» только в серии пенальти одолел второй состав «банкиров». А вот в финале «торпедовцы» оказались все-таки чуть сильнее команды «Комсомольская Правда» - выиграли матч со счетом 3:2 и завоевали главный кубок турнира.

За выход из отборочных групп развернулась нешуточная борьба Фото: ФК «Торпедо»

За выход из отборочных групп развернулась нешуточная борьба Фото: ФК «Торпедо»

При этом лучшим игроком турнира была назван «комсомолец» Евгений Острягин, вне футбольного поля - специалист по IT-технологиям.

Отметим, что команда «Комсомольской Правды» регулярно участвует в любительских турнирах. Нынешней весной журналисты-футболисты стали вице-чемпионами Чемпионата Реутова Футбольной Лиги Подмосковья.

Команда «КП» стала вице-чемпионом благотворительного турнира «Арифметика добра» Фото: ФК «Торпедо»

Команда «КП» стала вице-чемпионом благотворительного турнира «Арифметика добра» Фото: ФК «Торпедо»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как создать успешный социальный проект: Фонд президентских грантов запустил обучающий онлайн-курс
Бесплатные видеолекции может посмотреть каждый - уроки пригодятся не только волонтерам, благотворителям и сотрудникам НКО, но и всем, кто хочет собрать команду и запустить успешный проект
Новости 24
"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка
Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"
МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко
Мэй предостерегла британских политиков от появления на телеканале RT
Внедорожник въехал в толпу в Китае: 3 человека погибли, 43 пострадали
Роскомнадзор попросили проверить организации, маркировавшие книги школьной программы
В Сети появились характеристики и названия новых iPhone
Костин заявил, что банки России выстоят в случае введения новых американских санкций
Боевики отсняли ролики о "химатаке" в Идлибе и готовятся показать их в ООН
Россияне стали чаще болеть ОРВИ
Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей
Социологи назвали самую несчастную страну в мире
Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Люксембург создаст собственное космическое агентство
Умер Рашид Таха - французский композитор и певец
Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"
В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"
Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»