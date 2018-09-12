Футбольная команда «КП» стала вице-чемпионом благотворительного турнира «Арифметика добра»

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-12T19:19:24+03:00

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В минувшие выходные на стадионе имени легендарного футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова прошел благотворительный турнир по мини-футболу. Его организатором стал благотворительный фонд «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам найти семью, получить образование, подготовиться к переходу во взрослую жизнь. На текущий момент фонд курирует более 1000 сирот в 31 регионе России, а также более 1200 приемных семей, где сегодня живут подопечные «Арифметики добра».

Во время турнира был организован благотворительный сбор средств Фото: Арифметика добра

На футбольном поле за кубки и медали сошлись 12 корпоративных команд - сотрудники частных компаний, банков и даже СМИ. В том числе и сборная сотрудников «Комсомольской Правды» - наша газета стала генеральным информационным партнером турнира.

Впрочем, люди приехали на стадион «Торпедо» не только для того, чтобы погонять мяч в приятной компании. В первую очередь участников объединила идея благотворительности. Во время турнира был организован сбор средств, которые в дальнейшем были переданы в благотворительный фонд «Арифметика добра» для поддержки клуба приемных родителей.

Участники турнира Фото: Арифметика добра

- Сегодня вы не просто играете в футбол, а помогаете детям найти семью, - обратилась к участникам руководитель «Клуба приемных семей» фонда «Арифметика добра» Светлана Строганова. - Не случайно на поле выйдет команда наших подопечных. У многих из этих ребят была непростая судьба, но благодаря таким неравнодушным людям, как вы, они нашли свой дом, своих пап и мам.

Генеральным партнером турнира выступила девелоперская компания ГК «Инград».

- Наша Группа компаний поддерживает спортивные традиции: сотрудники нашей компании участвуют в марафонах, свимранах, есть команда по мини-футболу, - рассказал президент ГК Инград Павел Поселёнов. - Спорт - неотъемлемая часть жизни нашей компании и не только потому, что Инград - генеральный спонсор ФК Торпедо Москва. С фондом «Арифметика добра» мы реализовали ряд программ, и будем сотрудничать и дальше. Помощь приемным родителям, детям сиротам, особенно подросткам, которым важно адаптироваться к новой жизни, считаем серьезным и нужным делом и поэтому участвуем в подобном турнире и будем участвовать ещё.

Главная цель футболистов - помочь детям Фото: ФК «Торпедо»

В турнире имели право участвовать только непрофессиональные футболисты, но страсти на площадках кипели не хуже, чем во время матчей летнего чемпионата мира. За выход из отборочных групп развернулась нешуточная борьба. В итоге в полуфинале команда «КП» обыграла сборную Московского кредитного банка. В параллельной игре 1/2 сборная болельщиков «Торпедо» только в серии пенальти одолел второй состав «банкиров». А вот в финале «торпедовцы» оказались все-таки чуть сильнее команды «Комсомольская Правда» - выиграли матч со счетом 3:2 и завоевали главный кубок турнира.

За выход из отборочных групп развернулась нешуточная борьба Фото: ФК «Торпедо»

При этом лучшим игроком турнира была назван «комсомолец» Евгений Острягин, вне футбольного поля - специалист по IT-технологиям.

Отметим, что команда «Комсомольской Правды» регулярно участвует в любительских турнирах. Нынешней весной журналисты-футболисты стали вице-чемпионами Чемпионата Реутова Футбольной Лиги Подмосковья.