Солист Limp Bizkit разводится со своей женой из Крыма

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-12T19:34:56+03:00

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Новость о том, что популярный американский фронтмен метал-рэп-рок-группы хочет получить паспорт России облетела все СМИ в 2015 году.

- Да, я не прочь получить российский паспорт! Если у вас есть связи в соответствующих органах, которые могли бы посодействовать с его получением, — поделитесь! - заявил Фред Дерст три года назад и моментально стал немного роднее своим поклонникам из России. - Мне очень нравится, что меня здесь любят, я вижу интерес и хорошее отношение россиян к моей персоне. Мне здесь очень комфортно, я чувствую себя востребованным в России. Это не может не вызывать ответной любви к россиянам, поэтому я хочу быть частью российского общества. Российский паспорт поможет мне развивать здесь спорт. Я собираюсь донести до американцев, как живут в России.

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И, как выяснилось, солист Limp Bizkit неслучайно так проникся нашей страной. У 48-летнего музыканта была жена, которая выросла в Крыму, а родилась в Прокопьевске Кемеровской области.

Ксения Берязева тайно вышла замуж за Фреда Дерста в 2012 году. Мало кто об этом знал. Зато теперь, когда в СМИ появилась информация о том, что пара разводится, неудавшийся брак американца с русской крымчанкой у всех на слуху.

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Сложно сказать, как Ксения Дерст относится к последним событиям вокруг ее малой родины. Живет она в США, крутится в кругах знаменитостей, работает визажистом американских звезд, среди которых Николь Ричи, Кайли и Кендал Дженнер. И даже дружит с Ким Кардашьян.

kseniyadurst Ксения и Ким Кардашьян.

Когда в 2015-м у Фреда был тур по России, Ксения гастролировала с ним и даже выходила на сцену, стоя рядом с мужем в футболке с надписью «Russia».

Фред Дерст с Ксенией на сцене в России, 2015 год.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что случилось между Ксенией и Фредом, пока неизвестно. Никто не делал официальных заявлений. Зато Дерст уже удалил из Инстаграма все совместные фото с Берязевой. И подал на развод в суд Лос-Анджелеса.

Ему не привыкать. У солиста Limp Bizkit этот брак третий. Первый был с Рейчел Тергесен, которая родила ему дочь Адриану. Через 3 года они развелись. Затем были внебрачные отношения с Дженнифер Тэйер, родившей музыканту сына Далласа. Второй брак Дерст заключил с Эстер Назаровой, она тоже русская. Но этот союз просуществовал 3 месяца. Брак с Ксенией Берязиной Дерст заключил в 2012 году.

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