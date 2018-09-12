Дочь Мадонны прикрыла голую грудь ракушками и вышла на подиум Нью-Йоркской Недели моды

СЕГОДНЯ 20:20 2018-09-12T20:31:13+03:00

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У 60-летней Мадонны подрастает достойная смена: до сих пор 21-летняя дочка звезды вела себя довольно скромно, шокируя поклонников матери разве что небритыми ногами и подмышками. Но теперь Лурдес Леон стала взрослой, и может, как и ее звездная мама, эпатировать почтеннейшую публику обнаженными прелестями. Лурдес не поет, но зато уже снимается для глянцевых журналов. На Неделе моды, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, наследница певицы вышла на подиум в качестве модели.

Лурдес приняла участие в показе коллекции малоизвестной марки Gyspy Sport. Бренд позиционирует себя как производитель гендерно нейтральной спортивной одежды. Дочь Мадонны прошла по подиуму практически топлесс — ее обнаженную грудь прикрывал только весьма условный бюстгальтер из ракушек. Кроме украшения в морском стиле на Лурдес были джинсы с низкой посадкой, явившие миру ее черные трусы, и с разорванными ниже колен штанинами.

Звездная кровиночка давно известна своим бодипозитивом: Лурдес считает, что она прекрасна такой, какая она есть, а бритвенный станок придуман исключительно для мужчин. Густую растительность Леон уже не раз критиковали в Интернете: девушка не только светит ею на пляже, то и дело попадаясь на глаза папарацци, но и публикует снимки своих мохнатых подмышек в Инстаграме. Недавно ее подмышки стали главной темой фотосессии, в которой она снялась для журнала Vogue. Думаете, наследница поп-дивы побрила ноги ради Нью-Йоркской Недели моды? Ничего подобного: зрители первых рядов могли в подробностях наблюдать, что и как растет на обнаженных ногах Лурдес. К слову, сама Мадонна еще со времен своей бурной молодости предпочитает естественность во всем. И к этому же приучает дочку.

nowfashion @madonna s daughter Lourdes Leon walking the @gypsysport #SS19 runway during New York Fashion Week!

Несмотря на непростой характер, дочка Мадонны обожает свою семью. Ее тело украшают татуировки, посвященные родителям: Лурдес наколола на костяшках пальцев слова «папа» и «мама». А еще букву «Р» на лодыжке – в честь брата Рокко, и имя младшей сестры Мерси на предплечье.

Напомним, у Мадонны шестеро детей: родные Лурдес и Рокко, приемные Дэвид, Мерси, Эстер и Стелла. По словам окружения, Мадонна очень авторитарная мать и склонна к гиперопеке. Дочку Лурдес поп-звезда родила от своего тренера по фитнесу Карлоса Леона. Девочка училась в закрытой католической школе, где ее воспитывали монахини. Это, впрочем, не уберегло наследницу звезды от соблазнов грешного мира - курить девочка начала еще в 14 лет, примерно тогда же попробовала алкоголь. Сейчас Лурдес учится в Мичигане, где изучает пение и сценическое искусство.

madonnashade @gypsysport did #LourdesLeon dirty... she a beautiful girl but in the words of #MartinLawrence Daaaamn Gina!!!! #nyfw #fashion #mdna #madonna #mercy #tittyshells

Уже два года Мадонна живет в Лиссабоне, переехав в Португалию из США. Поп-звезда перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали - близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 6 лет), 13-летнего сына Дэвида и 12-летнюю Мерси. Лурдес и Рокко остались в США. Дом звезды расположен неподалеку от тренировочной базы местной юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается сын Мадонны. Как рассказывает певица журналистам, именно спортивный талант сына и побудил ее переехать из США в Европу. Но на самом деле в столицу Португалии звезда перебралась, чтобы быть поближе к молодому любовнику, португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Кевину всего 32 года, и 28-летняя разница в возрасте с возлюбленной его, похоже, совершенно не смущает.