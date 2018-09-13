Виктор Евтухов: Лесопромышленный комплекс переходит от сырьевой модели экспорта к технологической

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-13T01:49:14+03:00

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– Виктор Леонидович, где сосредоточены драйверы роста лесопромышленного комплекса? Какие направления развития являются приоритетными?

– Как вы знаете, Президент России поставил задачу добиться высоких показателей в несырьевом экспорте России к 2024 году, фактически сделав переход от сырьевой модели экспорта к технологической.

Мы наблюдаем, что доля экспорта необработанной древесины от общего объема заготовки за прошедшие 10 лет снизилась с 24 до 9%.

Для системного развития лесопромышленного комплекса и достижения приоритетных целей в прошлом году мы совместно с бизнесом подготовили проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 го-

да, который уже внесен в правительство. Ее реализация должна стать ответом на те глобальные вызовы, которые стоят перед лесным сектором России. Во-первых, увеличить вклад лесного комплекса в экономику. Во-вторых, увеличить долю России на мировом рынке лесной продукции. В-третьих, увеличить добавленную стоимость на единицу заготовленной древесины.

Наибольшие перспективы в достижении этих целей связаны с реализацией ряда крупных проектов создания целлюлозно-бумажных производств. В этом секторе мы практически ничего нового не строили в последние 40 лет, только модернизировали и расширяли действующие производства.

В результате наша страна, обладая колоссальной сырьевой базой, занимает пока лишь 8-е место в мире по выпуску целлюлозы. Если говорить о прогнозах, то к 2030 году объем глобального спроса на целлюлозу может увеличиться на 24 000 000 тонн в год (9 000 000 тонн хвойная и 16 000 000 тонн лиственная), прежде всего, за счет увеличения ее потребления странами АТР, в основном Китаем и Индией. И у России есть все шансы удовлетворить около половины добавленного спроса за счет наличия свободных лесных ресурсов. Дополнительное преимущество России на мировом рынке связано с тем, что у нас одна из самых низких себестоимостей производства.

– Каковы нынешние объемы целлюлозно-бумажных производств?

– В 2017 году было произведено 8 500 000 тонн бумаги и картона, из которых 5 700 000 тонн приходится на тароупаковочные виды продукции. По итогам первого полугодия текущего года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, объемы выпуска тарного картона увеличились более чем на 7%.

Растет производство офсетной бумаги: за шесть месяцев 2018 года объемы увеличились почти на 6%. Уровень варки древесной целлюлозы в целом по России стал выше более чем на 2%. Производство санитарно-гигиенических изделий также показывает высокие темпы роста: за 5 лет – на 48%.

К 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства с нынешних 10 до 20%

– Что предпринимается для того, чтобы российские предприятия смогли усилить свои позиции на мировом рынке целлюлозно-бумажных производств?

– Минпромторг сейчас рассматривает 5 потенциальных инвестиционных проектов по созданию таких производств общим объемом 4 500 000 тонн и инвестициями порядка 580 миллиардов рублей.

Два проекта запланированы в Красноярском крае (проект «Сегежа Групп» с объемом выпуска 1 300 000 тонн целлюлозы и инвестициями в 156 миллиардов рублей и проект «Краслесинвест» – 830 000 тонн целлюлозы и 102 миллиарда рублей инвестиций).

В Хабаровском крае RFP Групп совместно с китайской компанией China Paper планирует реализацию проекта с выпуском 500 000 тонн целлюлозы и инвестициями в объеме 90 миллиардов рублей.

В Вологодской области запланирован проект компании «Свеза» (1 300 000 тонн целлюлозы, инвестиции – 150 миллиардов рублей).

В Иркутской области будет построено предприятие компании «Илим» (600 000 тонн целлюлозы, инвестиции – 78 миллиардов рублей).

– Как поддерживается инвестиционная привлекательность этого сегмента?

– Один из ключевых факторов при реализации проектов строительства ЦБК – это создание внешней инфраструктуры, доля которой в общем объеме инвестиций составляет 20 – 30%. Например, для проекта компании «Свеза» в Вологодской области нужна автомобильная дорога протяженностью 19 километров от поселка до завода и дноуглубительные работы для судоходства в прибрежной к комбинату полосе Рыбинского водохранилища. Минпромторг России выступил с предложением разработать механизм компенсации затрат инвестора на строительство инфраструктурных объектов после ввода мощностей в эксплуатацию.

Также возможной мерой поддержки может стать компенсация процентных ставок по привлеченным на строительство банковским кредитам. Сейчас подобная мера поддержки существует, но она ограничена проектами на сумму 7,5 миллиарда рублей. При объеме кредитования в 80 миллиардов рублей компенсация ставок по проекту составит порядка 2 – 3 миллиардов рублей в год. Данная мера окупится уже в первые полтора года работы производства за счет налогового потока, составляющего 7 – 8 миллиардов рублей в год. Эта мера позволит на 2 – 3% повысить внутреннюю норму доходности проекта. Минпромторг России предложил разработать и внести в правительство механизм компенсации процентных ста-вок по кредитам, выданным на строительство ЦБК.

– Появляются ли в отрасли новые направления, имеющие большой экономический потенциал?

– Одно из приоритетных направлений «Стратегии 2030» – развитие деревянного домостроения. По доле строительства с применением дерева мы пока отстаем от США, Финляндии, Канады и Швеции, но, должен сказать, что производственная база для деревянного домостроения в стране в целом сформирована.

У нас свыше 20 крупных компаний уже предлагают гражданам приобрести деревянные дома заводского изготовления. Чтобы простимулировать спрос на них, мы с апреля этого года реализуем в пилотном режиме специальную программу субсидирования кредитов на покупку таких домов: 5% от ставки на потребительские кредиты, привлекаемые на покупку деревянных домов заводского изготовления. В этом году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 200 миллионов рублей.

К нам обращается очень много граждан, желающих участвовать в программе. Мы видим интерес и участников отрасли. Поэтому Минпромторг подготовил проект постановления о расширении периода субсидирования процентной ставки. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение правительства РФ.

В планах – льготное предоставление деревянных домокомплектов и строительных материалов жителям Дальнего Востока.

Также у нас уже есть готовые проекты многоэтажных экокварталов в Москве и Подмосковье: проекты компании «Сегежа» Sokol Town и Wood City, которые при поддержке местных властей, как мы надеемся, будут реализованы бизнесом в качестве пилотных в ближайшие годы.

Важно, что мы предлагаем не просто проекты локальной застройки с применением конструкций из древесины, но, по сути, и новую градостроительную концепцию. В проекты кварталов заложены не только жилые здания, но и социальные объекты, выполненные из древесины.

В отдельных регионах России доля деревянных объектов пока невелика и составляет от 5 до 10%. При этом в таких регионах, как Карелия, этот показатель достигает 22%, в Архангельской области и Вологодской области – более 30%.

В связи с этим Минпромторг России выступил с предложением о разработке в пилотных регионах программы по развитию деревянного домостроения, предусматривающей в том числе строительство социальных объектов в количестве не менее 30% от всех построенных социальных объектов в регионе.

За счет осуществления такого комплексного подхода мы рассчитываем к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства с нынешних 10 до 20%.