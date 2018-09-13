Светлана Чупшева: Работа по улучшению инвестклимата на Дальнем Востоке – это прорыв

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-13T01:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

– Как вы оцениваете инвестиционный климат в регионах Дальнего Востока?

– Оценки инвестиционному климату ставят сами предприниматели, отвечая на вопросы в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата. И по итогам этого года результат у Дальнего Востока получился в целом очень впечатляющий. Я бы даже назвала это прорывом – это громкое слово здесь вполне уместно, ведь прирост рейтинга в ДФО в 1,5 раза выше, чем в целом по стране.

– За счет чего такой рост?

– В рейтинге – четыре направления оценки, и дальневосточные регионы вышли в плюс по всем четырем. Но наибольшая прибавка произошла по направлению «Институты для бизнеса». Выросло качество инвестиционных порталов – теперь они действительно полезны для предпринимателей и удобны в использовании. Настоящими помощниками для инвесторов стали специализированные организации. Раньше зачастую и стул могли гостю не предложить, а сейчас демонстрируют клиентоориентированный подход и готовы сопровождать предпринимателя от начала и до запуска его проекта. Оценил бизнес и законодательство для инвесторов.

– Как такое стало возможным, учитывая, что раньше субъекты ДФО никогда успехами в плане инвестклимата не блистали? В чем секрет успеха?

– Я бы не назвала это секретом, скорее рецептом. Выделить слабые стороны, не постесняться пригласить для консультаций экспертов (наши специалисты были, например, в Амурской области, Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине) и с их участием разработать «план быстрых побед», стать открытыми для всех слоев бизнеса. Ну и, конечно, проектный подход и профессиональные управленцы для реализации планов. На Дальнем Востоке такие проектные офисы сработали на сто процентов.

– Президент поставил задачу обеспечить попадание Дальнего Востока в тридцатку первых в рейтинге к 2020 году. Как вы считаете, есть шансы?

– Скажу больше, один из регионов ДФО – Хабаровский край – уже в двадцатке (18-е место). Лидерами роста в целом по стране стали также Сахалин и Камчатка. Так что у дальневосточников есть все шансы, однако для этого нужно даже не сохранять набранный темп, а его наращивать: слишком много стало конкурентов.

– Как вы оцениваете работу по поддержке малого и среднего бизнеса?

– В рейтинге есть отдельное направление оценки – поддержка малого и среднего предпринимательства. И тут Дальний Восток тоже продемонстрировал рост: и по доступности арендных площадей и кредитных ресурсов, и по качеству спецпортала для МСП. Очень заметный результат и по объему закупок у малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок госкомпаний.

– Период становления проходит социальное предпринимательство. Есть ли у него перспективы, по вашему мнению, на Дальнем Востоке?

– Социальное предпринимательство действительно сейчас в начале пути и нуждается в поддержке. Но надо сразу оговориться, что мы говорим о проектах, которые являются или в перспективе могут стать окупаемыми, то есть о настоящем бизнесе. Почти год назад при участии АСИ был создан Фонд поддержки социальных проектов, который призван и учить социальных предпринимателей развивать и продвигать свое дело, и предоставлять им финансирование. Уже стартовала третья акселерационная программа, в которой, пользуясь случаем, хочу пригласить участвовать представителей дальневосточных регионов. В предыдущих двух уже участвовали предприниматели из Приморского края, Якутии, Камчатского края, Хабаровского края. Так что, конечно, перспективы есть.

– Создание благоприятных условий для инвесторов невозможно без обеспечения предпринимателей высококвалифицированными кадрами. Какую работу агентство ведет в этом направлении? И как обстоят дела на Дальнем Востоке?

– Новые производства, а таких, поверьте, достаточно, и на Дальнем Востоке в том числе, нуждаются в квалифицированных кадрах. И чтобы удовлетворить запрос – и существующий, и будущий – нужна системная работа. От прогноза кадровых потребностей до взаимодействия с учебными заведениями и серьезной внешней оценки проводимой работы. Все это «зашито» в Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, который разработало АСИ. В пилотной апробации стандарта из регионов Дальнего Востока участвовали Хабаровский край и Республика Саха, сейчас проект будет разворачиваться во всех регионах округа. Какой результат на сейчас? Например, Хабаровский край в рамках реализации стандарта сформировал свой, с учетом региональной специфики, топ-50 профессий, по которым должна идти подготовка специалистов, и уже 65% всех учебных заведений работает по этому списку.

– Не секрет, что кадры для экономики нужно готовить со школьной скамьи. Какие образовательные проекты реализует АСИ в этом направлении? Какая работа ведется на Дальнем Востоке?

– Совсем недавно агентство приняло участие в подготовке и проведении Первого Дальневосточного форума молодых педагогов и августовской научно-практической педагогической конференции в Хабаровске. Участникам форума были предложены инновационные образовательные продукты и технологии от лидеров проектов, которые поддерживает АСИ. Например, это «Конструктор образовательных ресурсов CORE», «Детские и научные клубы изобретательства «Фабрика миров», «Пять шагов осознанного выбора», «Учи.ру», «Академия Монсиков», «Цифровая платформа для работы высокомотивированных и одаренных детей и их сопровождения». У участников была возможность поучаствовать в форсайт-сессии по работе с современными подростками, в мастер-классах по профориентационной модели, конструктору образовательных ресурсов, развитию эмоционального интеллекта. Сегодня надо учить детей тому, что пригодится им в современной жизни, – мы называем это навыками будущего.

Другой вопрос – как удержать детей на родине, как сделать так, чтобы их таланты и умения нашли применение в родном регионе. Чтобы попытаться решить эту задачу, мы разработали и запустили, пока в пилотном режиме, инициативу «Кадры будущего для регионов». Она нацелена на поиск, обучение и сопровождение (с разными вариантами последующего трудоустройства) способных детей и подростков.

– Кстати, о будущем. Сейчас очень большое внимание уделяется программе «Цифровая экономика». Как в этой работе участвуют дальневосточные регионы? Как вы думаете, сможет ли самый отдаленный в географическом отношении регион стать в цифровой плоскости самым передовым?

– Собственно, почти как и везде, работа только начинается. В июле этого года в Дальневосточном федеральном университете прошло первое мероприятие Университета 20.35. Название – «Образовательный интенсив «Остров 10.21». В числе мероприятий был, например, отдельный трек, посвященный госуправлению, основанному на данных, в нем приняли участие команды Хабаровского края и Амурской области. Их кейсы касались использования данных для повышения собираемости налогов в части кадастра и повышения эффективности оказания госуслуг. Но госуправление – это лишь одна из отраслей, где цифровизация имеет огромные перспективы. Уверена, что Дальний Восток сможет воспользоваться всеми преимуществами передовых технологических решений.