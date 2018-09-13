Тихоокеанские слоги: просоленные, чистые, честные

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-13T01:57:37+03:00

Во время фестиваля состоялась презентация первой масштабной «Антологии литературы Дальнего Востока», в которую вошли писатели из всех регионов Дальневосточного федерального округа. Каждый том посвящен литераторам и поэтам отдельного региона

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Думаешь: ну какая там особая литература, на Дальнем-то Востоке? И тотчас спохватываешься: а «Дерсу Узала»? А Фадеев? А лагерная проза? А первый в мире памятник Мандельштаму, установленный во Владивостоке? Многих, самых разных, соединил Дальний Восток…

Чтобы напомнить нам, столичным центрипупистам, что Восток – это треть страны не только в географическом, но и в духовном смысле, этим летом на острове Русский был проведен первый фестиваль «Литература Тихоокеанской России» при поддержке Минвостокразвития.

Фестиваль получился душевным и совершенно неформальным, как говорят в один голос все, кто его навестил. Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Михаил Илизаров, Андрей Рубанов, Сергей Шаргунов и еще многие знаменитости.

– Университет (ДВФУ), где проводился фестиваль, – замечательный островок будущего. Я получил большое удовольствие. Множество эрудированных молодых ребят, очень интересных, с огромной жаждой общения. Это прекрасное начинание – проводить книжные мероприятия подальше от Москвы и Питера, – сказал Лукьяненко автору этих строк.

МЕСТО СИЛЫ

Принято считать, что по мере удаления на восток от Уральского хребта – литературная и вообще всякая культурная «движуха» в России постепенно сходит на нет. «Пора менять ситуацию», – решили однажды глава московского интеллектуального клуба «КультБригада» доктор наук Вячеслав Коновалов и писатель из Владивостока Василий Авченко. Они и придумали «Литературу Тихоокеанской России».

– Мы сознательно старались избежать слово «Дальний» в названии фестиваля, – говорит Коновалов, – потому что это не дальнее, это наше. Мы хотим, чтобы ниточка, которая протянулась между Западом и Востоком, со временем сделала Россию единым культурным пространством, чтобы люди ехали за впечатлениями не только в Москву и Питер, но и во Владивосток.

– В Минвостокразвитии приняли идею фестиваля с большим воодушевлением. Ведь для того, чтобы россияне ехали жить на восток, одного дальневосточного гектара и подъемного миллиона рублей маловато. Нужно, чтобы человек осознавал себя не в медвежьем углу, а в центре событий.

СТРАНА-ЧИТАЛЬНЯ

На два дня – 7 и 8 июня – кампус ДВФГУ превратился в страну-читальню.

– Общение не прекращалось – как в аудиториях, так и за их пределами, – рассказывает Вячеслав Коновалов, – писатели были доступны для общения, встречи проходили без перерыва.

– А кто еще приехал из общероссийских, кроме прозаиков?

– Поэты Игорь Караулов, Вадим Месяц, Алексей Остудин. Детскую литературу представлял Юрий Нечипоренко, серьезный ученый-биофизик и великолепный, неординарный писатель. Его замечательная книга «Пушкин» для детей – уникальный текст, написанный так, чтобы ребенку захотелось продолжить знакомство, прочесть Пушкина уже самого. На фестивале был показан фильм «Облепиховое лето» – о жизни и гибели драматурга Александра Вампилова, пока не вышедший на экраны.

Фестиваль получился, с одной стороны, камерный, а с другой – широкий по звучанию. Его посетили более 1000 человек, более 700 отзывов мы получили в печати. Очень заинтересовался идеей Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента России на Дальнем Востоке. Следующий фестиваль планируется в мае 2019 года. На нем организаторы собираются учредить литературную премию имени Владимира Арсеньева, которая составит достойную компанию «Нацбесту», «Большой книге», «Ясной Поляне».

Сергей Лукьяненко, один из лучших писателей-фантастов России

БАРЫШНЯ И КАПИТАН

На фестивале «ЛиТР» делегация из Китая заключила договор с приморской писательницей Татьяной Таран – о переводе ее книг на китайский язык. Ее повесть «Барышня и капитан», вышедшая в 2017 году во Владивостоке, – символическая для фестиваля. «Она о том, как строит отношения молодая семья – юная девушка из Москвы и молодой моряк из Владивостока. На фоне семейной истории глазами москвички раскрываются особенности жизни на Дальнем Востоке», – рассказала писательница.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

– А как простому питерцу, нижегородцу, москвичу попасть на мероприятие – просто купить билет до Владивостока?

– На фестиваль билет покупать не надо, потому что он бесплатный. Билеты продавались только на концерт Михаила Илизарова, который, как известно, не только писатель-прозаик, но и бард. Съехались поклонники Михаила отовсюду – из Хабаровска, Магадана, даже с Камчатки.

На все творческие встречи с читателями, автограф-сессии – вход свободный.

ПЕРВЫЙ ТОМ АНТОЛОГИИ – ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На фестивале представили «Антологию литературы Дальнего Востока». За сто с лишним лет это собрание самое полное. Всего 12 томов, в которых отражен огромный массив русской культуры: имена – как известные большому читателю, так и те, кто растворился в волнах истории – случайно, несправедливо, из-за большой удаленности от столиц, да и читателей.

Очевидно, что суровый край производит особый отбор «человеческого материала». Во всех – без изъятия! – авторах есть что-то героическое. Даже современных. В антологии, например, есть прозаик Лора Белоиван. Она директор реабилитационного центр «Тюлень».

– В первый, 900-страничный том вошли тексты тридцати пяти авторов Приморского края за сто лет, – рассказывает издатель антологии, главный редактор тихоокеанского издательства «Рубеж» Александр Колесов. – Это Станислав Балабин, Иван Басаргин, Юрий Вознюк, Лев Князев, Борис Можаев, Арсений Несмелов, Александр Фадеев, Александр Плетнев, Олег Щербановский, а также современные авторы. Например, Василий Авченко и многие другие мастера прозы. Каждому региону будет посвящен отдельный том. Приморскому и Хабаровскому краю – самым крупным – мы отвели по два тома. Одна из книг собрания будет целиком посвящена дальневосточной поэзии, еще по одному тому займут национальный эпос региона и публицистика. Особый огромный пласт составляет литература русского зарубежья в Китае – ей посвящен весь 12-й том.

КРАЙ ПОЭТОВ, ГЕРОЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

– А вот тут поподробней. Из Москвы и Питера литераторы эмигрировали в Париж, Прагу, Берлин, а с Дальнего Востока – в Харбин, значит.

– Да, Харбин стал центром русской эмиграции. Здесь были русские гимназии, библиотека, театр и опера. С 1926 по 1945 год издавался русский литературный журнал «Рубеж». Тексты представителей «восточной ветви» оставались и по сей день остаются Атлантидой российской словесности. При этом они ни на что не похожи – ни на советскую прозу о Дальнем Востоке, ни на русское зарубежье Европы. Представлять в редколлегии восточную эмиграцию первой волны мы пригласили поэта Валерия Перелешина. Он жил тогда в Рио-де-Жанейро и прислал мне открытку с согласием на публикацию. В первой книжке альманаха мы напечатали его переводы китайской поэзии. Но Валерий Францевич скончался в ноябре 1992 года, не успев увидеть этот номер... Много, очень много интересных имен, за которыми удивительные биографии и повороты судьбы. И конечно, творчество.

Глава интеллектуального клуба «КультБригада» (Москва) Вячеслав Коновалов

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

– А какими именами прирастала дальневосточная литература при СССР, о которых мы, неместные, почти не знаем?

– Книги магаданцев Олега Куваева и Альберта Мифтахутдинова, романы и повести приморского таежного охотника Ивана Басаргина – он совсем мало известен в Москве. На Дальнем Востоке есть крупный поэт Геннадий Лысенко, которого сравнивают с Николаем Рубцовым. Амурский прозаик Владимир Илюшин – один из лучших в литературе 60-х, в столицах он известен немногим – даже профессионалам. В Приморье живет Виктор Пожидаев. Пишет о рыбалке, охоте, о человеческих отношениях. Когда московские писатели читают его, удивляются: какой яркий прозаик, уходящая натура.

А сколько национальных имен! Основоположник нивхской литературы Владимир Санги, классик чукотской поэзии Антонина Кымытваль, Григорий Ходжер, Семен Данилов, Юрий Рытхэу и многие-многие другие.

СКАЗАНО

Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров – генеральный спонсор Литературного фестиваля

Часто спрашивают, почему рыбная отраслевая ассоциация профинансировала литературный фестиваль? Мол, где рыба, а где литература? Отвечаю. Литературный фестиваль – это событие общественного пространства. На Дальнем Востоке живут интересные люди – умные, читающие! Им интересно познакомиться вживую с современными авторами – Львом Данилкиным, Сергеем Шаргуновым, Алексеем Варламовым, Захаром Прилепиным, Андреем Губановым... Мне кажется, и для писателей небесполезно побывать в таком важном и символическом для России регионе, каким был и остается Дальний Восток. И то, что фестиваль получился очень ярким и произвел большое впечатление, говорит о том, что мы попали в точку – сделали нужное дело.