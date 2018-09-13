Чего стесняться: Самая высокооплачиваемая модель планеты Кендалл Дженнер сверкнула голой грудью в Парижской опере

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-13T02:14:14+03:00

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Супермодель Кендалл Дженнер не раз появлялась на публике в нескромных нарядах: самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) обожает выставлять свое тело напоказ. Особенно Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде младшая сестра Ким Кардашьян уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях. И вот теперь манекенщица решила продемонстрировать свои прелести во всей красе на приеме по случаю 70-летия модного бренда Longchamp. Светский раут проходил в здании Парижской оперы.

Манекенщица решила продемонстрировать свои прелести во всей красе на приеме по случаю 70-летия модного бренда Longchamp.Фото: EAST NEWS

22-летняя брюнетка выбрала совершенно прозрачный наряд черного цвета с глубоким декольте. Впрочем, и без смелого выреза платье было очень откровенным: тончайшая ткань явила миру обнаженную грудь Кендалл, так что все присутствующие смогли легко вычислить размер бюста манекенщицы – максимум первый номер. От полного конфуза Дженнер спасали атласные трусы, надежно защитившие ее «тылы». Кендалл не привыкать обнажаться - девушка часто снимается в купальниках и нижнем белье. К тому же окружение обязывает, ведь она – младшая сестра Ким Кардашьян, известной любительницы показать себя всю как есть.

22-летняя брюнетка выбрала совершенно прозрачный наряд.Фото: EAST NEWS

Впрочем, несмотря на кажущуюся самоуверенность, Кендалл, оказывается, не такая уж толстокожая. О своих проблемах модель рассказывала в интервью журналу Harper's Bazaar. Звезда призналась, что очень страдает от давления мира моды и шоу-бизнеса, и переживает из-за критики так, что перестала спать по ночам. Нервы манекенщицы расшатаны настолько, что у нее начались панические атаки.

- Я часто просыпаюсь среди ночи с паническими атаками. Трудно назвать одну причину, почему они появились. Нашему миру не хватает любви. Например, в социальных сетях люди пишут друг другу ужасные вещи. Тяжело сохранять позитив после прочитанного, — призналась Кендалл.

Все присутствующие смогли легко вычислить размер бюста Кендалл – максимум первый номер.Фото: EAST NEWS

Одна из причин, почему модель так дико комплексует, - ее кожа. Кендалл страдает от сильной угревой сыпи, и ей всегда приходится накладывать на лицо толстый слой макияжа. Иногда это не помогает, и тогда на вечеринках манекенщица выглядит не лучшим образом. Это, конечно же, замечают внимательные поклонники – и поднимают новую волну критики.

От полного конфуза Дженнер спасали атласные трусы, надежно защитившие ее «тылы».Фото: EAST NEWS

Зато в личной жизни Кендалл вроде бы все налаживается. По последним данным девушка, почти год страдавшая без бойфренда (последний, подлец, ее бросил ради другой) снова влюбилась. Новым избранником Кендалл стал брат ее подружек – супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Как рассказали источники из окружения, Дженнер встречается с 19-летним Анваром Хадидом. Молодой повеса ничем толком не занимается (да и зачем – он сын мультимиллионера) и, как и сестры, пробует себя на подиуме.