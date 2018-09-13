Новый шелковый путь: Северный морской

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-13T02:06:51+03:00

Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн

Изменить размер текста: A A

ГЕОГРАФИЯ. Чтобы понять, почему Северный Морской путь стратегически важен для России, достаточно посмотреть на карту. Российское побережье Арктики – огромная территория от Баренцева и Белого морей на западе до Карского, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского на востоке. А дальше - Тихий океан.

Плавание через Северный Ледовитый океан веками было мечтой путешественников и целью государственных деятелей. Это кратчайший морской путь между Европой и Азией — как российским Дальним Востоком, так и Китаем, Японией, Кореей. По сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал Севморуть сокращает расстояния минимум на треть. Из Западной Европы до Японии через Суэцкий канал и вокруг Индии - больше 20 000 километров. А если пойти на север, вдоль российского побережья Арктики, а затем по Тихому океану, - около 13 000 километров.

СТРАТЕГИЯ. Развитие Севморпути в последнее время обсуждают на всех значимых международных форумах, которые проходят в России. На форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске в 2017 году президент России Владимир Путин дал поручение создать структуру, ответственную за развитие Северного морского пути. Оформилась она совсем недавно: дирекция Севморского пути вошла в госкорорацию «Росатом», ее директором назначен Вячеслав Рукша (экс-генеральный директор «Атомфлота»).

- Северный морской путь имеет для России чрезвычайное значение. О его важности говорил еще Михаил Васильевич Ломоносов, которому принадлежат слова, что «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке», - напоминает Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. -

Севморпуть важен и как международная магистраль, и как артерия для обеспечения объектов обороны, опорных точек промышленного потенциала российской Арктики. Положительную динамику для перспектив этого глобального проекта даёт решение о едином операторе Севморпути.

На Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года говорили о том, чтобы сделать Северный морской путь круглогодичным. Тему поднял вице-премьер Юрий Трутнев, полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, с недавних пор также курирующий развитие Арктики. Получается, Трутнев сейчас отвечает за развитие российского побережья от Мурманска до Находки и гигантских территоорий на севере и востоке страны. «Мы недавно обсуждали проект «Новатэка» по перегрузке сжиженного газа на Камчатке. Для того, чтобы этот проект заработал, необходима круглосуточная и круглогодичная работа Северного морского пути», – отметил Юрий Трутнев.

В программе Восточного экономического форума во Владивостоке важное место занимает тема развития транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона - в том числе и Севморпути.

КЛИМАТ. В развитии Севморпути России “помогает” глобальное потепление – в полярных широтах оно идет более быстрыми темпами, чем в целом на планете. За последние 40 – 50 лет продолжительность ледового периода в Северном Ледовитом океане сократилась на 40 дней, средняя толщина льда уменьшилась на 40 процентов, площадь его тоже стала меньше. Вполне возможно, после 2030 года Арктика каждый сезон будет полностью освобождаться от льда.

“Потепление в арктической зоне в целом благоприятно для морской хозяйственной деятельности, включая судоходство и добычу углеводородов на шельфе. Более доступными для плавания станут высокоширотные трассы, на которых появится возможность круглогодичной навигации”, - говорится в докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.

ЭКОНОМИКА. Сейчас Северный морской путь используют “Газпром” и “Роснефть”, “Новатэк” и “Норникель”, другие компании. В 2017 году по Севморпути перевезли 10 миллионов тонн грузов – это рекорд (в 2015 году было всего 4 миллиона). По оценкам “Росатомфлота” и Объединенной судостроительной корпорации, после 2020 года поток грузов вырастет до 40 миллионов тонн, а к 2025 - 2030 году – до 80 миллионов тонн.

ЛЕДОКОЛЫ. У России около 40 ледоколов, в том числе четыре атомных. Но это еще советские суда. Сейчас строятся новые. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду атомный ледокол “Арктика”, головное судно нового проекта 22220, на том же заводе в работе два серийных судна этого проекта», «Урал» и «Сибирь». Они станут самыми большими и мощными в мире, способными взалмывать 3-метровые льды.

В планах строительство еще более мощных ледоколов проекта 10510 “Лидер”, которые смогут обеспечить круглогодичную навигацию во всех районах Арктики. Таким под силу уже лед толщиной 4 метра. И строить их будут на Дальнем Востоке, собщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

ПРОЕКТЫ. Абмициозный проект, на первый взгляд не имеющий отношения к Северному Морскому пути: соединить мостами или тоннелями остров Сахалин с материком, а с другой стороны — с японским островом Хоккайдо. Решения пока не приняты. Но примерные сроки уже есть. Строительство автомобильно-железнодорожного перехода через Татарский пролив, с материка на Сахалин, может начаться в 2021 году и продлится пять лет. Мост станет частью железной дороги (тоже будущей) между селом Селихино в Хабаровском крае и сахалинским поселком Ныш.

Причем тут Семорпуть? Оба маршрута меняют транспортно-логистические схемы Дальнего Востока. И шире – между Европой, Россией и Азией (Россия не случайно отдельно выделена, географическое и геополитическое положение у нее особое). Железнодорожный путь через Сахалин станет выходом к морю с Транссибирской магистрали – сначала на российский остров, а затем в Японию. Есть идея продолжить его42-километровым переходом через пролив Лаперуза на остров Хоккайдо. Сейчас основная часть грузов из Японии в Европу идет очерез Суэцкий канал.

КИТАЙ. К развитию Севморпути проявляют интерес инвесторы из Китая, Южной Кореи и Японии. Летом 2018 года произошло знаковое событие: из российского заполярного порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун прибыли два российских танкера класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» со сжиженным природным газом. Вперые они прошли без ледокольной проводки по Северному морскому пути. Это лишь начало, уверены эксперты. Китай рассматривает Северный морской путь как дополнение сухопутного «Шёлкового пути» 21 века - Поднебесная готова возить грузы в Европу и обратно через Арктику.

«Могут быть сделаны конструктивные шаги по ...созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», - говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге по политике Китая в Арктике.

ДОСЛОВНО.

«Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией».

Президент РФ Владимир Путин.