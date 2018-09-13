Авантюристы и романтики первыми встретят солнце

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-13T02:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня Дальний Восток посещают в основном жители востока России, гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и состоятельные и романтично настроенные граждане из «центра» — поклонники экстремальных видов отдыха. Для остальных – пока далеко и дорого.

Но ситуация быстро меняется. Весной 2018 года пущены дополнительные авиарейсы, финансируемые государством. В мае принят закон о льготном налогообложении фирм, занимающихся туристическим бизнесом (налог на прибыль - 0% до 31 декабря 2021 года). С 1 августа жители 18 стран могут оформить электронную визу в любой регион Дальнего Востока, где действует режим Свободного порта. Упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов – теперь туристам не надо получать пропуска в погранзоны. Благоустраиваются города, развивается инфраструктура...

Как отметил федеральный инспектор по Приморскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Николай Шевцов, в течение пяти последних лет внутренний туризм в регионе устойчиво развивается, и поток туристов вырос в 2,7 раза, что на сегодняшний день составляет почти 5,6 млн человек.

В первую очередь, гостей привлекает Приморье, на втором и третьем местах - Хабаровский край и Амурская область.

Иностранный туризм также демонстрирует прирост: по итогам 2017 года, Дальний Восток посетили 720 000 иностранных граждан, 90% из которых граждане Китая. Более 7 500 иностранцев в настоящий момент воспользовались новым упрощенным визовым режимом (электронная виза в дальневосточных аэропортах).

По расчетам Минвостокразвития РФ, Дальневосточный федеральный округ планирует получать с туризма каждый десятый рубль дохода всего макрорегиона (сейчас – 1-2%). Это много - 10%: на такое в России замахиваются разве что Москва и Санкт-Петербург. Но не только о доходах речь. Развитие туротрасли - это дополнительные возможности для удаленных районов, улучшение качества жизни дальневосточников. Одно рабочее место в сфере туризма создает до пяти мест в смежных направлениях, помогает развиваться 53 отраслям народного хозяйства.

Той же цели - экономическому освоению ресурсов ДВ - способствует принятый два года назад закон о «дальневосточном гектаре». Теперь любому россиянину позволительно единожды бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность.

Турпоток в регионы Дальнего Востока

Кластерный подход - в реализации

Идея организации регионального туризма в виде отдельных кластеров прозвучала еще в 1970-х годах. Однако до сих пор как таковая она не была реализована, за исключением отдыха на Кавказских Минеральных водах и Горном Алтае. Скорее всего, по причине недостаточной конкуренции и отсутствия экономического стимула. А сегодня - это реальный способ всестороннего развития российских регионов, в частности, Дальнего Востока, где можно встретить столько невиданных красот.