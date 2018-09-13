2018-09-13T08:39:07+03:00
Дом. Семья

Новый роман Пелевина выйдет 27 сентября

Он будет посвящен стартапам, «мезоамериканскому феминизму» и «ненасыщаемости человечества в постижении мира и получении счастья»
Николай ГЕРАСИМОВ
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27 сентября выйдет роман Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи»27 сентября выйдет роман Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи»
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Виктор Пелевин не снижает темпы, выпуская по книге в год. В позапрошлом, 2016-м, вышла «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», вошедшая в шорт-лист «Большой книги»; в прошлом - «iPhuck 10», возможно, один из лучших романов писателя, незаслуженно обделенный наградами и номинациями. 27 сентября все в том же издательстве «Эксмо» выйдет роман «Тайные виды на гору Фудзи».

Как обычно, анонсируют книгу в довольно туманных и расплывчатых выражениях. В пресс-релизе сообщается: «Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней Индии две с половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? Стартап «Fuji experiences» действует не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди, способные профинансировать новый проект, наперечет... Но эта книга – не только о проблемах российских стартапов. Это о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой. А еще – берущая за сердце история подлинного женского успеха. Впервые в мировой литературе раскрываются эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. Речь также идет о некоторых интересных аспектах классической буддийской медитации. Герои книги – наши динамичные современники: социально ответственные бизнесмены, алхимические трансгендеры, одинокие усталые люди, из которых капитализм высасывает последнюю кровь, стартаперы-авантюристы из Сколково, буддийские монахи-медитаторы, черные лесбиянки. В ком-то читатель, возможно, узнает и себя…».

Приводятся и несколько цитат. Например, такая:

«…Наша личность в своем развитии проходит через множество стадий. И трагизм… ну, не трагизм, а своеобразие нашей судьбы в том, что самые сильные и мучительные желания посещают нас, когда мы еще не распрямили спину до конца. А когда у нас в руках появляется наконец папочка с деньгами и мы действительно можем себе кое­-что позволить...

– Ничего уже не хочется, – вздохнул Федор Семенович. – Было нечего надеть, стало некуда носить».

Ну и, разумеется, обещают, что книга будет расширять сознание. Хотя это лишнее - без этого Пелевин никогда не обходился.

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