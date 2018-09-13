2018-09-13T13:19:07+03:00
Общество

#ДоброВСеле: Волонтёры-медики проведут прием жителей сел и деревень

За полтора месяца добровольцы побывают в малых населенных пунктах по всей стране
Ольга БОРСКАЯ
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Акция пройдет во всех регионах страныАкция пройдет во всех регионах страныФото: Ольга БОРСКАЯ
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Позаботиться о здоровье жителей российской глубинки и улучшить работу фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и селах - вот цель акции «#ДоброВСеле». Ее с 15 сентября запускает движение Волонтёры-медики, министерство здравоохранения РФ и Федеральное агентство по делам молодёжи - в рамках Года волонтера, который проходит сейчас в стране.

В течение полутора месяцев участники движения будут посещать сёла и деревни. Каждый выезд будет поделён на два блока. Во-первых, волонтёры-медики и неравнодушные местные жители наведут чистоту и порядок в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов. А затем врачи проведут для всех желающих экспресс-диагностику и консультации в мобильных центрах здоровья. Сельские жители смогут оперативно пройди обследование и оценить состояние своего организма: проверить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, полости рта, узнать о наличии факторов риска серьезных заболеваний. Кроме того, волонтёры-медики проведут мастер-классы для будущих мам и спортивно-обучающие занятия для детей.

Акция пройдет во всех регионах страны. Планируется, что до 1 ноября в каждом из них волонтеры-медики проведут по 5-10 выездов в малые населённые пункты.

Запуск проекта пройдёт 15 сентября в одном из пунктов Пушкинского района Московской области, в нем примут участие зампред правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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