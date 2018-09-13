2018-09-13T13:29:42+03:00
Звезды

Против кинокомпаний, задолжавших 40 млн рублей Фонду кино, возбудили уголовные дела

Пока речь идет о деньгах, выделенных на съемки фильмов «Суперпапа», «Боб», «Сны Севы Горелова»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Разъяснить ситуацию мы попросили Антона Малышева, руководителя Фонда киноРазъяснить ситуацию мы попросили Антона Малышева, руководителя Фонда киноФото: Александр ГЛУЗ
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Полиция возбудила уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств Фонда кино. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Уголовные дела по признакам мошенничества в особо крупном размере – свыше миллиона рублей - расследует в УВД по Западному округу Москве. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет и крупный денежный штраф.

Разъяснить ситуацию мы попросили Антона Малышева, руководителя Фонда кино (государственной организации, которая занимается финансированием отечественного кинематографа).

- В апреле Фонд кино обратился в Министерство культуры РФ с просьбой оказать содействие в возврате денег с должников. Речь шла о 21-й кинокомпании, которые получили деньги на производство картин, но после съемок так не вернула кредиты, - рассказал нам Антон Малышев. - Причины разные. Чаще всего картины вышли в прокат, но сборы оказались меньше, чем рассчитывали продюсеры.

По всем должникам мы выиграли суды, исполнительные листы дошли до судебных приставов. Тем не менее приставы не смогли взыскать деньги. Видимо, так система устроена. И тогда мы использовали последний рычаг - обратились в Минкульт. И процесс пошел. Уже две кинокомпании полностью выполнили свои обязательства, еще три – частично выполнили. Министерство обратилось в прокуратуру. Прокуратура направило дело в МВД. После проверок появились уголовные дела, чтобы простимулировать должников вернуть кредитные средства.

- О каких суммах идет речь?

- Долг по фильму «Сны Севы Горелова» - 10 миллионов рублей. Эта картина (другое название «Лавстори», дебют режиссера Петра Тодоровского-младшего) была отмечена жюри фестиваля «Окно в Европу», но в прокат так и не вышла. Возможно, поэтому возникли сложности с возвратом бюджетных средств. По другим двум проектам (мультику «Боб» и детскому фильму «Суперпапа» - Ред.) задолженность 5 и 25 миллионов рублей. Оба проекта получили финансовую поддержку еще в 2012 голу, как социально значимые. И все равно мы вынуждены требовать выполнять договорных обязательств. Деньги придется возвращать в любом случае.

- А если фильм провалился в прокате? С каких шишей возвращать деньги?

- Спрогнозировать успех картины на сто процентов невозможно. Тем не менее возврат денег должен быть безусловным вне зависимости от того, насколько успешно картина выступила в прокате. Продюсеры понимают все риски.

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