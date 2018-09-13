СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-13T15:37:44+03:00

Победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай, которая привезла этот конкурс в Ищраиль Фото: REUTERS

Песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Тель-Авиве во время ярмарок

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Стала известна дата проведения Евровидение-2019 в Тель-Авиве. Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая.

"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском в центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - сообщили в пресс-службе организатора конкурса.

В качестве городов для проведения также рассматривались Иерусалим и Эйлат. Организатором со стороны Израиля выступает корпорация общественного телевидения Kan.

"Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям", - заявили организаторы, поблагодарив и другие города, подавшие заявки.

"Все заявки были образцовыми, но мы решили, что Тель-Авив обеспечит лучшую систему для крупнейшего в мире музыкального события", - сказал исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд.

Напомним, Израиль получил право на проведение Евровидения-2019 после того, как представительница этой страны Нетта Барзилай победила в 2018 году на конкурсе в Португалии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что мероприятие пройдет в Иерусалиме. Позже несколько стран предложили бойкотировать конкурс в следующем году из-за неоднозначного отношения к вопросу Иерусалима.

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