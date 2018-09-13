2018-09-13T16:42:57+03:00
Звезды

5-летний сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира

Рейтинг основан не только на кукольной внешности малышей, но и на количестве обложек, подписчиков в Инстаграме и упоминании в СМИ
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Саша Плющенко.Саша Плющенко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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5-летний Александр Плющенко (Гном Гномыч, как называют с рождения этого белокурого ангела) вошел в пятерку самых красивых детей мира.

Гном Гномыч с мамой Яной Рудковской. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гном Гномыч с мамой Яной Рудковской.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Топ-50» «самых красивых детей мира» опубликовал журнал L'OFFICIEL. Рейтинг основан не только на оценке внешности юных моделей, но и на количестве глянцевых обложек, которые они успели украсить, на количестве подписчиков в Инстаграме и публикаций в прессе.

Помимо Александра Плющенко, который в свои 5 лет уже занимается фигурным катанием на профессиональном уровне, зарабатывает на рекламных контрактах, снимается для модных журналов, участвует в показах на мировых подиумах, в список «самых красивых детей мира» вошли еще многие россияне.

Так, рейтинг возглавила 12-летняя модель Кристина Пименова, которую признали самой красивой девочкой мира еще в 2014 году. «Серебро» досталось 8-летней Анне Паваге. На 4 месте рейтинга, как мы уже писали ранее, Александр Плющенко, получивший первый рекламный контракт в возрасте полутора лет.

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Анна Павага
12050 отметок «Нравится»63 комментариевInstagram
kristinapimenovafanskristinapimenovafans
Кристина Пименова
781 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

На 5 месте рейтинга 7-летняя Анастасия Князева, которую британский таблоид Daily Mail назвал самои красивои девочкои мира. Восьмое место списка занимает 14-летняя Анастасия Безрукова, которая успела сняться в фильмах «Млечныи путь» и «После тебя».

anastasiya._.knyazevaanastasiya._.knyazeva
Настя Князева
2678 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

Самая красивая первоклашка.Огромные глаза и улыбка ангела... Самая красивая девочка в мире - Анастасия Князева - пошла в первый класс!

А 11-летняя Сусанна Молчанова, которую уже сравнивают с Джиджи Хадид и Кеи т Мосс, стала 9-й.

На 10 месте очаровательная наследница бизнесмена Александра Лебедева и Лены Перминовой — 4-летняя Ариша Лебедева. Несмотря на юный возраст, Ариша уже не раз появлялась с мамой на обложках. Вошли в рейтинг «самых красивых детей мира» и юные участницы конкурса Topministarmodels: 11-летняя Стефания Соловьева, 11-летняя Ангелина Поликарпова, 8-летняя Елизавета Баранова.

arishalebedeva2014arishalebedeva2014
Ариша Лебедева
9065 отметок «Нравится»127 комментариевInstagram

КСТАТИ

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