5-летний сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-13T16:42:57+03:00

Рейтинг основан не только на кукольной внешности малышей, но и на количестве обложек, подписчиков в Инстаграме и упоминании в СМИ

Изменить размер текста: A A

5-летний Александр Плющенко (Гном Гномыч, как называют с рождения этого белокурого ангела) вошел в пятерку самых красивых детей мира.

Гном Гномыч с мамой Яной Рудковской.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Топ-50» «самых красивых детей мира» опубликовал журнал L'OFFICIEL. Рейтинг основан не только на оценке внешности юных моделей, но и на количестве глянцевых обложек, которые они успели украсить, на количестве подписчиков в Инстаграме и публикаций в прессе.

Помимо Александра Плющенко, который в свои 5 лет уже занимается фигурным катанием на профессиональном уровне, зарабатывает на рекламных контрактах, снимается для модных журналов, участвует в показах на мировых подиумах, в список «самых красивых детей мира» вошли еще многие россияне.

Так, рейтинг возглавила 12-летняя модель Кристина Пименова, которую признали самой красивой девочкой мира еще в 2014 году. «Серебро» досталось 8-летней Анне Паваге. На 4 месте рейтинга, как мы уже писали ранее, Александр Плющенко, получивший первый рекламный контракт в возрасте полутора лет.

annapavaga Анна Павага

kristinapimenovafans Кристина Пименова

На 5 месте рейтинга 7-летняя Анастасия Князева, которую британский таблоид Daily Mail назвал самои красивои девочкои мира. Восьмое место списка занимает 14-летняя Анастасия Безрукова, которая успела сняться в фильмах «Млечныи путь» и «После тебя».

anastasiya._.knyazeva Настя Князева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668023" frameborder="0"></iframe> Самая красивая первоклашка.Огромные глаза и улыбка ангела... Самая красивая девочка в мире - Анастасия Князева - пошла в первый класс!

А 11-летняя Сусанна Молчанова, которую уже сравнивают с Джиджи Хадид и Кеи т Мосс, стала 9-й.

На 10 месте очаровательная наследница бизнесмена Александра Лебедева и Лены Перминовой — 4-летняя Ариша Лебедева. Несмотря на юный возраст, Ариша уже не раз появлялась с мамой на обложках. Вошли в рейтинг «самых красивых детей мира» и юные участницы конкурса Topministarmodels: 11-летняя Стефания Соловьева, 11-летняя Ангелина Поликарпова, 8-летняя Елизавета Баранова.

arishalebedeva2014 Ариша Лебедева

КСТАТИ

«Уже жених»: 5-летний сын Плющенко и Рудковской показал свою невесту

В день защиты детей 5-летний Александр Плющенко пригласил друзей на детский благотворительный праздник (подробности)

Сын Плющенко заработал свой первый миллион в 3 года

«Комсомолка» выяснила, кто из детей звезд уже имеет собственный доход (подробности)