Пик дискомфорта

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-13T17:19:48+03:00

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Обостряются споры о долгах и платежах, арбитражным судам прибавляется работы. А жители зачастую становятся не просто зрителями, но непосредственными участниками, а иногда и жертвами этих коммунальных войн.

В новый отопительный сезон одна из крупнейших коммунальных организаций страны – «ПИК-комфорт» (работает в 19 регионах, только в Подмосковье - более чем 5,6 тысяч многоквартирных домов), входит с солидным багажом долгов и судебных исков. Претензии к ней имеют практически все ресурсоснабжающие организации – газовики, водоканалы, тепловики, энергетики.

В столичном регионе компания работает особенно активно: управляющие организации «ПИК-Комфорт» представлены в Балашихе, Долгопрудном, Ивантеевке, Котельниках, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Подольске, Реутове и ряде других населенных пунктов. При этом проблем в Москве и Подмосковье у «ПИК-комфорт» хватает. К примеру, в начале года компания была должна за тепло и горячую воду тепловикам из «МОЭК» 370 млн рублей, а накануне отопительного сезона – уже свыше 410 млн. Получается, что в пересчете на годовое потребление управляющая компания не платит уже четыре месяца, но ведь с жильцов деньги она собирает регулярно!

Проблемы и долги нарастают как снежный ком: в Видном местный поставщик ресурсов «Видновское ПТО ГХ» в отчаянии грозился из-за неплатежей УК ограничить подачу воды жителям; уже в сентябре тульские СМИ сообщали, что по ряду адресов может быть приостановлен вывоз мусора из-за долгов УК, входящих в «ПИК-Комфорт». Там же в Туле 31 августа случилось массовое отключение лифтов в более чем 100 домах. Событие вызвало резонанс и даже специально обсуждалось на совещании у главы Тульской области.

В Зеленограде тоже есть, что сказать об этой компании – летом этого года ее работу критиковало руководство города – поводы стандартные для «ПИК-комфорта» - неработающие лифты, плохая уборка в подъездах, заваленные мусором и строительными отходами уличные контейнеры и пр.

В итоге 16 августа этого года в Мособлдуме с участием председателя комитета по вопросам ЖКХ Игоря Коханого состоялось целое расширенное совещание на тему: «Вопросы управления многоквартирными домами». Повод серьезный - участились жалобы жителей Подмосковья на деятельность управляющих организаций, входящих в группу компаний «ПИК». На совещании был озвучен список «грехов» «ПИК-комфорта». Тут и нарушения графика подготовки к отопительному сезону, и наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, и низкая квалификация рабочего персонала (сантехники, электрики, дворники), и длительность реагирования на экстренные случаи (тот же отказ лифтового оборудования) и масса другого. Разумеется, управлять коммуналкой непросто и у управляющих компаний всегда есть объяснения/оправдания. «ПИК-комфорту», разумеется, снова дали шанс все исправить. Очевидно, что требуется комплексная оценка работы компании по всем направлениям.

Но «ПИК-комфорт» все эти мелочи и неурядицы не сильно беспокоят – компания давно на рынке, знакома со всеми нюансами непростого коммунального хозяйства, всегда может ответить на вызовы и запросы. А объясняться им придется много – в арбитражных судах на текущий момент находится более 220 исков к «ПИК-комфорту» на сумму свыше 800 млн. рублей. Финансовые претензии к домоуправам есть у всех ресурсоснабжающих организаций – у энергетиков, у газовиков, у поставщиков тепла, у водоканалов, у уборщиков мусора… Только от речей высокооплачиваемых адвокатов в домах зимой теплее не станет. И лифты сами не поедут, и мусор не приберется.