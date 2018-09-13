2018-09-13T18:44:28+03:00
Общество

В Тимирязевской академии появилось «место силы» для креативных и талантливых

Управление по воспитательной работе и молодежной политике главного аграрного университета России отметило новоселье
Ксения БОГДАНОВА
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С новосельем студентов поздравил директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Владимир Авдеенко. Фото: timacad.ru.С новосельем студентов поздравил директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Владимир Авдеенко. Фото: timacad.ru.
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У студентов Тимирязевки появилось новое креативное пространство: Управление по воспитательной работе и молодежной политике РГАУ-МСХА переехало в просторное, только что отремонтированное помещение. Новоселье отмечали и педагоги, и студенты, для которых зал в 9-м общежитии станет новым «местом силы». С новосельем студентов поздравил директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Владимир Авдеенко, впервые посетивший Тимирязевскую академию.

Офис нового формата для Управление по воспитательной работе и молодежной политике обустроили в современном лофтовом стиле. Здесь разместились гостевая зона со столиками и креслами, рабочие места для сотрудников, конференц-зал. Помещение оборудовано всем необходимым для продуктивной работы, а также для творчества.

Еще недавно эти помещения занимали арендаторы, а теперь полноправными хозяевами здесь станут студенты. Всех входящих в новый офис встречают мотивирующие девизы: «Стоп всем бездельникам!», «Уходить ты не спеши, быть активным круто!» и «Вход только инициативным, веселым и креативным!».

Офис нового формата для Управление по воспитательной работе и молодежной политике обустроили в современном лофтовом стиле. Фото: timacad.ru.

Офис нового формата для Управление по воспитательной работе и молодежной политике обустроили в современном лофтовом стиле. Фото: timacad.ru.

Кроме Управления оп воспитательной работе в креативном офисе разместится и Профсоюзная организация студентов РГАУ-МСХА. По словам ее председателя Алексея Браткова, кабинеты оборудованы всем необходимым для работы, и в ближайшее время профсоюз разместится в новом помещении.

Глава Департамента научно-технологической политики и образования Владимир Авдеенко поздравил сотрудников и студентов Тимирязевской академии с новосельем. Высокий гость поблагодарил руководство главного аграрного университета за отлично проделанную работу и новые возможности для студентов вуза.

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