Батальон Прилепина перейдет в подчинение МВД ДНР

13 Сент. 22:50 2018-09-13T22:56:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Батальон Прилепина», ранее подчинявшийся напрямую главе Донецкой народной республики перейдет в подчинение Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский. По его словам, все возникшие в процессе «недоразумения» были улажены.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что батальон разоружают на территории донецкой гостиницы «Прага», а его командир — Сергей Фомченков — задержан местными правоохранительными органами.

Некоторое время должность заместителя командира этого батальона занимал российский писатель Захар Прилепин, из-за чего это подразделение донецкого ополчения получило известность как «Батальон Прилепина».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также жервой теракта стал его охранник, еще 11 человек пострадали.

Власти республики сообщили о задержании «по горячим следам» нескольких подозреваемых, показания которых подтверждают причастность к теракту Службы безопасности Украины.

В Москве покушение на Захарченко охарактеризовали как подлое убийство, направленное на подрыв Минских соглашений и мирного решения конфликта в Донбассе. В настоящее время обязанности главы ДНР временно исполняет председатель Народного совета Денис Пушилин.