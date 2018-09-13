Тимирязевцы сохраняют экологию рек и озер

13 Сент. 23:40 2018-09-13T23:47:35+03:00

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Загрязнение рек и водоемов – одна из самых актуальных экологических проблем нашего времени. Специалисты Тимирязевской академии помогают решить ее современными методами. На днях профессор Виталий Шабанов и доцент Вячеслав Маркин получили свидетельство о государственной регистрации базы данных «Методы оценки качества вод и состояния водных экосистем в схемах КИОВР». База данных найдет применение в работе проектных и водохозяйственных организаций, занимающихся мониторингом и охраной водных объектов от загрязнения.

Тимирязевцы собрали воедино в одной информационной системе сведения о существующих методиках оценки качества воды, в частности, о биотестировании водных объектов. Пользователи системы могут выбирать наиболее оптимальный и подходящий метод в зависимости от различных факторов - целей их работы, исходных данных экологического состояния исследуемого водоема и условий его эксплуатации. При этом тимирязевские эксперты не только собрали в базу все существующие методики, но и предложили свою собственную.

- Новую методику мы разработали по заказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, - рассказал профессор Виталий Шабанов. - Она была не только успешно апробирована на практике, но и стала одним из нормативных документов министерства.

Главное отличие тимирязевского метода от других, уже существующих, - в возможности сделать точный прогноз изменения качества воды. Методика экспертов РГАУ-МСХА также позволяет проводить оценку экологического состояния водного объекта при разных видах и способах его использования.

Зарегистрированную базу данных Тимирязевская академия собирается представить на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в числе других разработок своих ученых. Выставка пройдет в Москве с 10 по 13 октября 2018 года.