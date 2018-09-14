Слава Сэ: Хочу быть Ваенгой

СЕГОДНЯ 00:23 2018-09-14T01:31:16+03:00

Единственный в мире писатель, работающий сантехником, об отличиях мужского мозга от женского, о правильном ремонте в туалете и об истинном значении женских имен

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Можно и не говорить, что Слава Сэ - безумно популярный блогер из Латвии, пишущий на русском языке. Слава работает сантехником, от него ушла жена, не вынеся стыда. У Славы две дочери, кот, лук на окне... Можно не говорить, что эти, и другие события в жизни Славы хорошо знакомы его читателям, проштудировавшим первую книжку "Сантехник, его кот, жена, и другие подробности", вышедшую восемь лет назад в АСТ и мгновенно прославившую автора. Важно сказать, что на ММКВЯ Слава презентовал новую книгу. свой первый роман "Когда утонет большая черепаха", главная героиня которой, конечно, женщина. Конечно, Анна.

Еще важно сказать, что многочисленные поклонницы, собравшиеся на Славу, чуть не разодрали корреспондента КП, утащившего автора на откровенное интервью.

- Слава, мне сказали, что вас ничем не смутить, поэтому я буду вас не смущать.

— Да, пожалуйста.

— Ваша книга называется «Когда утонет большая черепаха». Учитывая, что вы сантехник, что имелось в виду под черепахой, и где она должна утонуть.

— А я не помню, я же не перечитываю своих книг. Вроде бы, она должна утонуть в мировом океане, когда кто-то соблазнит самую безгрешную женщину.

— Почему вашу безгрешную женщину зовут Анна?

— Нипочему. Так звали стоматолога моей дочери. Она со мной вышла, поговорила пять минут — и я придумал роман. А что?

– А меня бесит. У нас есть рубрика про тайну имени. Там написано, что Анна — это непременно хорошая тетка. Вот делай ты любые гадости, если ты Анна, то ты хорошая тетка. Откуда борода?

— По мне так звучит красиво. Потом все мои знакомые Анны хорошо выглядят. У меня так бабушку звали, сестру зовут Анна. Но это личное, может, у кого-то Анна была воспитательница в детском саду и он скажет, вот зараза.

— Именно так и скажет! Сейчас будет спойлер, кто хочет читать книжку, не читайте этот вопрос. В книге ваша Анна оказывается выдуманным персонажем. Значит ли это, что Аннами легко манипулировать.

— Отчасти. Я сейчас еще одну Анну вспомнил, донну Анну у дона Гуана, помните, «лишь узенькую пятку я заметил, она мне дорисует остальное». С моей Анной то же самое случилось, я пять минут разговаривал со стоматологом. Она несла совершенно очевидные вещи, что надо чистить зубы утром и вечером, но на меня это смертоносно подействовала. Я написал книжку. В общем, если хотите характеристику имени, то давайте так. Анна — это женщина без особых внутренних и внешних конфликтов. Она немножко как выдуманная, ненастоящая, не мечется, а просто живет как живет.

— А еще про какие имена знаете?

— Марии — все очень хорошие, они жертвенные. А Лены, как мне кажется, предательницы.

— Сто пудов. А Ольги?

— Флоренский писал, что Ольги — это мистические женщины, они обладают темной энергией. Это правда так, на меня Ольги действуют гипнотически. Я при них теряюсь. Но они не очень умные. Выдающихся Ольг не было в моей жизни.

По-крупному и по-мелкому

— Сложно было писать по-крупному, вы же специалист по мелкому и супермелкому?

— Сложно, когда пытаешься сделать все правильно. Я раньше пытался писать романы. Обложился учебниками, брал консультации у знакомых сценаристов. Вышло не очень. Потом я посмотрел на Майкла Джексона и понял, как надо.

— Как?

—Нужна эмоция. В экспрессивности секрет успеха. Вот у Ваенги тексты — просто тексты, музыка просто музыка. Но пылает эмоцией и собирает стадионы.

— А вы хотите быть Ваенгой от литературы?

— Ну а что такое, у меня же нет амбиций и великих идей, как у Льва Толстого.

Как стать популярным писателем

— Я завидую вашей славе. Научите, Слава, как надо писать.

— Начните с большого. Большие тексты писать легче, чем рассказы. В рассказе вылизываешь каждую строчку, в длинном тексте единственное правило — нужно писать простым языком. Нора Галь писала что наш Хемингуэй лучше зарубежного, потому что он короче. В больших текстах достаточно давать по две шутки на страницу.

— О, вы считаете количество шуток?

— Да, я считаю количество шуток, количество слогов в словах, читаю книги по теории создания шуток.

– То есть, вы формалист?

— Я вынужденный формалист. Понимаю что на эмоциях надо писать, но через два дня многие шутки уже замыливаются. Если у тебя 30 подписчиков — они тебя будут любить, как бы ты ни шутил, а если восемьдесят тысяч — то обязательно найдется какой-то правдоруб, который скажет что это гамно. И будет прав.

Сколько зарабатывают сантехники

– Кстати, о насущном. Вы продолжаете работать сантехником в Латвии?

- Да, у меня были возможности ходить в чистой одежде, но мне нравится. Моя работа — хороший источник для сюжетов и времени свободного много.

— А правда, что рижские сантехники получают кучу денег?

— Раньше, во времена строительного бума до пяти тысяч евро в месяц получали. Сейчас все разбежались кто в Польшу, кто в Германию — от силы полтора можно заработать, если хорошо трудиться. Хотя профессия очень востребована. Чтобы кран заменить – нужно сантехника полтора месяца ждать, очередь на работников.

— Оп-ля! Я как раз ремонт в туалете делаю. Какой санфаянс лучше ставить?

— У нас польский ставят, колу, очень хороший. Линия из Швеции, по польским ценам, поляки выдавили китайцев и хорошо.

— А ванны какие?

— В Латвии модно бетонные ставят. Красивые, тепло хорошо хранят.

— А полотенцесушитель какой?

- Чтоб магнитик не лип, если липнет, то сгниет быстро.

– С трубами, с трубами что делать?

- По советским гостам раз в пятнадцать лет менять надо. И если ваши соседи внизу поменяли на пластик, то ваши трубы быстро ржаветь будут, потому что скапливается статическое электричество.

— Вас же, вроде, жена бросила, когда вы стали сантехником.

— У меня уже новая жена.

— Жалко. А она хорошая?

— Она директор крупной фирмы, 80 человек в подчинении, но очень демократична и между нами отношения, которые позволяют не волноваться друг за друга.

Специалист по женщинам

— Слава, вы же, наверное, все знаете про женщин, потому что только про них и пишете.

— Ага, и "для них" тоже. У меня подписчицы — процентов девяносто — женщины.

— Сейчас модно троллить Татьяну Черниговскую.

— Впервые слышу.

— Она ученая и говорит, что мозг мужчины отличается от мозга женщины...

— Да вроде разницы в мозге нет. Есть разница в психологии восприятий. Мужчине интересно все и всегда. Когда у нас дворничиха принесла газонокосилку, вся бригада в пять человек несколько часов эту косилку разбирала и пыталась оживить. А женщинам интересно только то, что может их лично коснуться. Поэтому женщины не пытаются понять устройство машины, они ищут того, кто им отремонтирует машину.

— Кто умнее: вы или женщина?

— Я знаю, что всякая женщина лучше меня знает, борщ — самое важное в жизни. Весь Кант уступает в мудрости женщине, которая варит борщ.

— А вы бы хотели стать женщиной?

Долгое молчание.

— Я не собирался. Но я буду думать над этим. Была ситуация когда по роли психологической службы я стал подружкой для нескольких женщин. Они изливали душу, и мне показалось, что внутри женского коллектива скукота. Но при этом суть жизни женщины чувствуют лучше.

Эпилог

- Расскажите шутку.

— Вы что! Шутку надо час сочинять. С ходу я вам ничего не придумаю.

— Вымучиваете?

— Еще как! Чтобы написать хороший текст на триста или шестьсот слов — нужна неделя, две недели.

— Ладно. Кто самый смешной квнщик?

— Светлаков.

— А писатель?

– Марк Твен.

— А политик?

— Жириновский. Он самый смешной и писатель, и квнщик, и политик.