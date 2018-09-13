Какие сроки получат сестры Хачатурян, убившие своего отца

13 Сент. 01:15 2018-09-14T01:27:16+03:00

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История сестер Хачатурян прогремела в конце июля. Сейчас идет расследование, впереди несколько важных экспертиз. В том, что суд в итоге будет, никаких сомнений нет. Но главный вопрос - какие сроки в итоге получат 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина, убившие своего отца Михаила Хачатуряна? Мы попытались найти в российской судебной практике похожие дела.

ПОДРОСТОК РАСПРАВИЛСЯ С ПЬЯНЫМ ОТЧИМОМ

Адвокат Мари Давтян занимается проблемами домашнего насилия более 10 лет.

- Но за все это время я не могу припомнить историй, чтобы дети, подвергавшиеся насилию, убивали своих родителей, - говорит юрист. - Чаще всего в таких ситуациях жены, пытаясь защититься, убивают или ранят своих мужей. А сестры Хачатурян - это все-таки исключительный случай.

В свежей уголовной российской практике действительно не удалось найти историй, которые похожи на эту московскую трагедию на все 100%. Хотя под следствие за убийство родителей попадали даже школьники.

Летом прошлого года в одном из сел в Бурятии 16-летний подросток убил отчима. Тот пришел домой пьяный, во дворе кинулся с кулаками на жену. Чтобы защитить мать, пасынок схватил попавшую под руку доску и ударил мужика несколько раз по голове, раскроив череп. На школьника завели уголовное дело по статье «убийство». Прошло более года, но расследование еще не завершено.

ЖЕНУ, ЗАРЕЗАВШУЮ МУЖА, ОПРАВДАЛИ

- Первое, что приходит на ум в сравнении с делом сестер Хачатурян, - история Галины Каторовой, - говорит основательница сайта Насилию.нет Анна Ривина.

Дело было в дальневосточном городе Находка. В марте 2017-го, когда все произошло, Галине было 39 лет. Муж Максим постоянно распускал руки. Она вызывала полицейских. Но, по словам Каторовой, стражи порядка приезжали для проформы, уговаривали не писать заявления.

В тот вечер Максим квасил на кухне. Мимоходом обозвал жену шлюхой, та огрызнулась. Мужчина повалил супругу на пол, пинал ногами. В борьбе женщина схватила со стола нож. Один удар пришелся мужу в сердце. Галине предъявили обвинение по статье «убийство». Это до 15 лет реального срока. Однако статью переквалифицировали - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В итоге городской суд дал 3 года колонии. Защита подала апелляцию в краевой суд. И там женщину оправдали!

- В городском суде все наши доводы отсекались: она могла развестись, могла подавать заявления в полицию, - объясняет «КП» адвокат Елена Соловьева, она защищала Каторову. - А в краевом суде нам разрешили допросить специалиста, который занимается проблемами домашнего насилия. Он объяснял, что со временем жертвы попадают в зависимость от агрессоров, почему их нельзя оценивать как людей, которые принимают рациональные решения. В итоге вынесен оправдательный приговор. Это беспрецедентный для России случай.

Галину Каторову, убившую мужа-тирана, освободили в зале суда. Фото: Соцсети

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Второй прецедент случился в Москве. Наталья Туникова ударила мужа ножом, когда тот в очередной раз начал ее бить. Мужчина не умер - «Скорая» приехала очень быстро. Обвинение Туниковой предъявили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет). Но во время процесса дело переквалифицировали на «причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». В итоге женщина получила 6 месяцев исправительных работ, да и те отменили по амнистии.

Но дело сестер Хачатурян куда сложней. Во-первых, убийство было совершено группой. Во-вторых, в следствии уверены, что девушки заранее обо всем договорились, расписали роли. Значит, убийство по предварительному сговору. И то и другое автоматически увеличивает срок.

Младшую Марию уже признали невменяемой в момент совершения преступления. Фото: Соцсети

КСТАТИ

Мог ли у девушек случиться коллективный аффект

Итак, сестер Хачатурян направили на психиатрическую экспертизу. Адвокаты девушек говорят, что в момент убийства отца у них мог случиться коллективный аффект. Специалисты, кстати, объясняют, что такое бывает.

- В психиатрии есть такой термин - «индукция», - объясняет врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. - Это когда один человек, безумствуя, вовлекает в этот процесс других людей. Например, в общей палате появляется буйный пациент, с бредом, очень эмоциональный. Своим поведением он постепенно вызывает похожие процессы в окружающих. Но это если речь идет о людях с психическими расстройствами. В психологии нечто похожее тоже есть. Вот вам более «мирный» пример - на стадионе один начинает кричать «Гол!», это подхватывают сидящие рядом, даже те, кто изначально не хотел ничего кричать. Но это все только при условии некоего серьезного психо-эмоционального напряжения. Могло нечто подобное случиться с сестрами Хачатурян в тот день? Никакая психиатрическая экспертиза не может однозначно сказать: да, такое было. Во время исследования специалисты через специальные тесты выясняют степень напряжения нервной системы человека. И в заключении могут только косвенно подтвердить: да, такая реакция могла быть возможна, для этого есть предпосылки. Тем не менее в итоговом заключении это может сыграть решающую роль.

КОНКРЕТНО

15 лет, условный срок, принудительное лечение?

Как события могут развиваться в суде, рассказал известный адвокат Александр Карабанов, бывший следователь МВД.

- Потолок по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору» для женщин - 15 лет, - объясняет Карабанов. - Конечно, суд будет учитывать, что девушки ранее не привлекались, что одна из них на момент совершения убийства была несовершеннолетней. Будут учитывать и личность убитого отца, и в каких условиях жили девушки. Думаю, суд даст по низшему пределу - по 6 - 7 лет реального срока, если статью в итоге не переквалифицируют на более легкую.

Защита сестер рассчитывает, что в итоге Марию, Ангелину и Крестину будут судить по статье «превышение допустимых пределов самообороны».

- Это уже срок всего до двух лет, - продолжает эксперт. - По факту при наличии смягчающих обстоятельств девушки могут отделаться и условными сроками.

Но есть еще одно но. На днях стали известны результаты амбулаторной психиатрической экспертизы младшей, Марии. По словам адвоката, специалисты подтвердили, что в момент совершения убийства девушка была в состоянии аффекта. Статья «убийство, совершенное в состоянии аффекта», - до 3 лет тюрьмы.

- Психиатрическая экспертиза сейчас - самое важное для расследования, - говорит Карабанов.

Если кого-то из девушек признают невменяемой, суд направит ее на принудительное лечение. Это лечение медикаментами в охраняемом блоке «психушки». При этом срок принудительного лечения тоже назначается судом. Если срок - более 5 лет, освидетельствование пациента-заключенного проводится один раз в год. Специалисты должны проверить, не вылечился ли он. Если до 5 лет - каждые полгода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Арсен Хачатурян чуть не взорвался в собственной машине

18-летний Арсен Хачатурян - двоюродный брат Марии, Ангелины и Крестины. После убийства Михаила Хачатуряна он всячески оправдывал своего дядю и называл его папой, объясняя, что тот заменил ему родного отца (подробности).