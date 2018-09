Путин призвал устранить гендерное неравенство

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-20T15:30:16+03:00

Чтобы сфотографировать участниц Второго Евразийского женского форума, открывшегося в четверг в Санкт-Петербурге, организаторы подготовились. Когда после выступления Владимира Путина руководившая повесткой Валентина Матвиенко предложила собравшимся более чем из 100 стран мира дамам сделать фото с президентом России, за ее спиной водрузили стремянку, на которую ловко взобрался фотограф. Только с этой точки можно было охватить разом и спустившегося в зал Путина, и окружившее его море женщин.

В прошлом году примерно то же самое творилось на парламентском форуме. Солидные люди, приехавшие из самых разных стран, рвались сделать селфи с Путиным, устроив натуральное столпотворение. В этот раз с одними дамами сцена выглядела еще эффектней.

- Ladies, please, take your seats, - беспомощно уговаривал дам в микрофон переводчик.

Лишь через некоторое время Путину удалось выбраться на свободное пространство, причем по дороге он успел еще и поцеловать - по собственной инициативе - Валентину Терешкову.

Путин выступает на Евразийском женском форуме в Петербурге.Владимир Путин выступает на пленарном заседании второго Евразийского женского форума, который проходит в Таврическом дворце. Основная тема форума - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие"

- Отношение к женщинам в нашей стране – я бы не побоялся этого, сказал бы – особое отношение: трогательное, душевное, искреннее, - сказал Путин, обращаясь с трибуны к участницам форума. - Наша стратегия действий в интересах женщин комплексная и многоплановая. Она включает в себя содействие малому бизнесу и индивидуальному предпринимательству, в том числе в социальной сфере, поддержку добровольчества и НКО, развитие образования и здравоохранения, формирование условий для успеха всех активных и целеустремлённых людей.

Президент отметил все возрастающую роль женщин в современном мире.

- В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие ещё существующие стереотипы и карьерные ограничения, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, - перечислял Путин. - Чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты. При этом важно сохранить и традиционные ценности: ценности семьи и материнства, которые не зависят от общественного уклада и технологического прогресса, являются общими для стран с разными культурами, обычаями, с разными кодами.

Он рассказал о российском демографическом проекте, в котором поддерживаются семьи с детьми, нуждающиеся семьи с низким достатком, родители, которые воспитывают детей-инвалидов.

- Общий объём финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 триллиона рублей, - заявил Путин. - Как сказала когда-то Индира Ганди, которая была очень большим другом нашей страны, России: «Наши сегодняшние действия формируют завтрашний день».