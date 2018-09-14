Искусственный интеллект обнаружил 72 сигнала от внеземных цивилизаций

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-14T15:31:35+03:00

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Сигналы поступили в виде так называемых быстрых радиоимпульсов (fast radio bursts — FRB). Их выявили астрономы, работающие по программе поиска внеземного разума (Search for Extraterrestrial Intelligence — SETI). Выявили, что весьма созвучно, с помощью artificial intelligence (AI) - искусственного интеллекта (ИИ), который распознал «разумное начало» среди 400 терабайт накопленной информации. Сама эта информация представляя собой данные полученные с радиотелескопа Green Bank Telescope.

Среди разнообразной космической какофонии, уловленной телескопом, ИИ различил 72 быстрых радиоимпульса — невероятно таинственных сигналов неизвестной природы, поступающих из глубин Вселенной.

Быстрые радиоимпульсы пока вводят астрономов в ступор.

О том, что нам, возможно, кто-то сигналит, впервые заявил астроном Дункан Лоример (Duncan Lorimer) из Университета Западной Вирджинии (West Virginia University in Morgantown) в 2007 году. Он обнаружил FRB среди архивных данных - записей наблюдений за 2001.

В 2012 году британский ученый Дэн Торнтон (Dan Thornton) из Университета Манчестера (University of Manchester in England) наткнулся еще на четыре таких сигнала. С тех пор их стали ловить по несколько штук в год. К нынешнему времени число зафиксированных FRB, включая нынешние 72, перевалило за сотню. Но понять, что представляют из себя их источники, пока не удается.

Известно, что сигналы короткие - ровно по 5 миллисекунд каждый. Включают в себя радиоволны высоких и низких частот. И подчинены единой закономерности - время запаздывания низких частот относительно высоких кратно числу 187,5.

Что бы это могло значить? Ученые пока не понимают. Но уверяют: науке не известны астрономические объекты, которые имели бы подобную особенность.

Мощность FRB— колоссальная. Она эквивалентна энергии, которую наше Солнце излучает за тысячи лет.

Недавно астрономы нескольких университетов США (University of California, Berkeley and Cornell University), уловили массированную «передачу» - сразу 9 FRB, что позволило «запеленговать» их источник. По словам Шейми Чатержи (Shami Chatterjee) — одного из «пеленгаторов», источник находится в небольшой - карликовой, но очень далекой спиральной галактике, расположенной в 3 миллиардах световых годах от Земли.

Таинственные сигналы удается запеленговать.

Галактика похоже на нашу - Млечный путь. Но примерно в 10 раз меньше. С Земли видна в созвездии Возничего. 9 уловленных сигналов исходили со стороны объекта, расположенного где-то в ее центре. Астрономы SETI уверяют, что источник «их» 72 сигналов находится там же.

КСТАТИ

Хотят что-то сказать? Вряд ли...

Одно время на роль источников «быстрых радиоимпульсов» прочили черные дыры. Предполагали, что они могут «сигналить» и сами по себе и, взаимодействуя с нейтронными звездами. Но постепенно выяснилось, что FRB не соответствует тому, что известно об поведении подобных объектов. Пульсары или квазары— даже какие-нибудь аномальные - тоже не способны так сигналить. Поэтому версия о том, что к «быстрым радиоимпульсам» приложили руки или щупальца представители развитых внеземных цивилизаций, не выглядит совсем уж фантастической даже для серьезных ученых. Ведь они-то ее и выдвинули, не в силах найти другие - менее фантастические - объяснения наблюдаемым феноменам.

Астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лоебом (Avi Loeb) предположили: «быстрые радиоимпульсы» генерируют искусственные передатчики размером с нашу Землю или даже больше. Мощность передатчиков огромная — раз они способны «бить» на миллиарды световых лет. Энергию передатчикам поставляет местная звезда.

Сигналят кому-нибудь умники? Может быть, нам? Не исключено. Но астрофизики считают, что короткими и мощными импульсами представители высокоразвитых цивилизаций передают энергию своим звездолетам, которые оснащены соответствующими приемниками.

По словам Лоеба, энергии FRB хватает, чтобы перемещать космические корабли весом в миллион тонн — в 20 раз тяжелее самого крупного земного океанского лайнера.

Серьезные ученые считают, инопланетяне посредством FRB перемещают свои звездолеты.

Куда летят звездолеты? Да кто ж их знает? Наверное, искать другие миры. Или навещать. Астрофизики полагают, что лайнеры на FRB-тяге пригодны и для межзвездных и для межгалактических перелетов.

У человечества есть шансы стать хотя бы цивилизацией II типа.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

FRB обнадеживают

Скорее всего источники FRB окажутся экзотическими звездами с каким-нибудь причудливым поведением. Но пока есть все основания надеяться на инопланетян. И если «быстрые радиоимпульсы» все же имеют искусственное происхождение, то генерировать их могут высоко развитые цивилизации - II или даже III типа.

Еще в 60-годы, когда человечество впервые нацелило радиотелескопы на поиск сигналов от братьев по разуму, внеземные цивилизации "проранжировал" советский астрофизик - академик Николай Кардашев. Его классификация, в основу которой положен уровень потребления энергии, и ныне в ходу.

По Кардашеву цивилизации I типа - это такие, которые полностью используют ресурсы своей планеты - все возможные источники энергии. Мы, кстати, пока до них не дотягиваем. Наш уровень - чуть выше нулевого. Ведь мы используем лишь крохотную часть энергетических ресурсов своей планеты. И еще не овладели, к примеру, термоядерными источниками.

В распоряжении цивилизаций II типа энергия местных светил, что делает их в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций I типа.

Цивилизации III типа - всемогущие. Они нашли способы задействовать ресурсы целой галактики, включая энергию черных дыр. Что делает их в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций II типа и позволяет колонизировать соседние звездные системы.

Для цивилизаций III типа не проблема обеспечить энергией "передатчики", генерирующие импульсы FRB колоссальной мощности. Другой вопрос - зачем они им все-таки нужны? Нам пока не понять — можем лишь строить гипотезы. Но само наличие подобных устройств обнадеживает. Вдруг и люди когда-нибудь создадут нечто подобное. Если ничто не помещает двигаться по пути прогресса. Да и Кардашев уверяет: любая цивилизация, энергетическое потребление которой растет хотя бы на один-два процента в год - как на Земле, способна рано или поздно достичь и II, и III уровня. Переход на следующую ступень занимает от нескольких тысяч лет до нескольких десятков тысяч. В масштабах Вселенной - просто миг.