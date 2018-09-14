2018-09-14T15:55:25+03:00
Общество

Ученый из Словакии Петер Шедик: «В Тимирязевке сложилась добрая энергетика»

Выпускники легендарной академии не забывают родную альма-матер
Ксения БОГДАНОВА
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Аспирант кафедры маркетинга и менеджмента Словацкого аграрного университета в Нитре Петер Шедик представил на конференции доклад «Внешние признаки линии пчёл, разводимых в Словакии». Фото: timacad.ru.Аспирант кафедры маркетинга и менеджмента Словацкого аграрного университета в Нитре Петер Шедик представил на конференции доклад «Внешние признаки линии пчёл, разводимых в Словакии». Фото: timacad.ru.
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Тимирязевская академия дала путевку в жизнь не только тысячам российских студентов, но и многим специалистам из других стран. Выпускники легендарной академии всегда с удовольствием навещают альма-матер и вспоминают время, проведенное в стенах вуза. На днях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева посетил ее выпускник из Словакии Петер Шедик: ученый-пчеловод прилетел в Москву с курсом лекций на XXII Международном Конгрессе пчеловодческих организаций «Апиславия». Петер нанес визит в академию и рассказал, чем ему запомнились дни учебы в академии.

Международный Конгресс пчеловодческих организаций «Апиславия» собрал ученых со всех стран мира: эксперты обсудили самые насущные проблемы отрасли. Аспирант кафедры маркетинга и менеджмента Словацкого аграрного университета в Нитре Петер Шедик представил на конференции доклад «Внешние признаки линии пчёл, разводимых в Словакии».

Побывав в родной Тимирязевке, Петер встретился с преподавателями и студентами и поделился своими знаниями и опытом.

- Счастлив побывать в стенах родного университета! – рассказал Петер Шедик во время встречи. – В Тимирязевке сложилась какая-то добрая энергетика, и я всем сердцем чувствую со стороны преподавателей безграничную любовь к студентам.

По словам словацкого гостя, учиться в академии – сплошное удовольствие. Иностранный эксперт отметил высокий уровень стажировок в РГАУ-МСХА. С первых же дней в университете преподаватели прививают студентам любовь к наукам. Именно в Тимирязевке Петер сделал первые исследования потребительского рынка и структуру организаций производителей меда в России и Словакии. Позже эта работа получила высокую оценку ученых Словацкого аграрного университета.

- Искренне радуюсь за успехи своих студентов-дипломников. - отметила Снежанна Гузий, научный руководитель дипломной работы в России. - Отличные результаты по подготовке магистров в рамках совместной международной программы стали возможны благодаря слаженной работе всех подразделений университета.

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