2018-09-14T20:42:22+03:00
Звезды

Объятия, вино и поцелуи: 81-летний Кончаловский и 45-летняя Высоцкая проводят романтические каникулы в Греции

Супруги демонстрируют полную гармонию в отношениях [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая романтично проводят отпуск в Греции. Фото: Инстаграм.Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая романтично проводят отпуск в Греции. Фото: Инстаграм.
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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая уже отдохнули этим летом в Италии, Франции и Испании. И вот теперь супруги решили продолжить отпуск в Греции. Греческие каникулы пары проходит довольно романтично: актриса и режиссер гуляют по живописным улочкам, пьют вино, ужинают в уютных ресторанчиках. Отпускными снимками Юлия делится в своем Инстаграме, и почти на каждом фото демонстрирует семейную идиллию с мужем: нежные взгляды, объятия и поцелуи.

Поклонники отмечают, что в отпуске Высоцкая выглядит словно девочка: короткие юбки и шорты, легкий загар и полное отсутствие макияжа. На одном из снимков, появившихся на страничке звезды, Юлия позирует на улице греческого острова Антипаксос. Актриса стоит в мини-платье нежно-лимонного оттенка, открывающем ее длинные стройные ноги. «Секундочку!» - шутливо подписала кадр Высоцкая, дополнив его хэштегом «автостоп».

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-Секундочку! #автостоп #девушкакаквасзовут #justwatchme #stop #mykindofday #myonly #juliavysotskaya #юлиявысоцкая
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Есть в блоге Высоцкой и снимки в бикини: 45-летняя актриса выглядит на зависть стройной и подтянутой. Впору удивляться: неужели Юлия ест все те вкусные блюда, которые она готовит в своей программе «Едим дома?» Или все кулинарные шедевры достаются супругу и членам семьи? Сам 81-летний мэтр отечественного кино на фото неизменно элегантен — заметно, что жена тщательно следит за его гардеробом и покупает Кончаловскому самые модные вещи.

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Я- твоя #пятница #myonly #потерялась #спаситепомогите #юлиявысоцкая #юныйнатуралист #юлиявысоцкая
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#бываютпонедельникикакбудтобысубботы #дыши #еслинезнаешькаквспомничто#кончаловский #юлиявысоцкая #juliavysotskaya
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На одном из снимков, сделанных супругами в ресторанчике испанского города Бильбао, фолловерам Юлии показалось, что они узнали ее дочь Марию. Пять лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с дочкой Машей попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации. С тех пор Маша не появляется на публике, и родители не комментируют ее состояние. «Неужели это Машенька? Как мы рады, что она здорова!» - написали поклонники в комментариях к снимку. Однако чуда не случилось — на фото с родителями сидит сын Высоцкой и Кончаловского Петр. За последнее время Петя сильно подрос и стал очень похож на старшую сестру, так что неудивительно, что многие обознались.

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Два года назад Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.

Напомним, Высоцкая и Кончаловский вместе с 1998 года — в этом году супруги отмечают 20-летие совместной жизни. Дочери пары Марии сейчас 19 лет, сыну Пете — 14 лет.

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... а ещё одну для друуууга взять в кармашек про запас) #юлиявысоцкая #justwatchme #mykindofday #кончаловский #juliavysotskaya
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