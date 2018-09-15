2018-09-15T21:42:09+03:00
ВЭФ-2018

Губернатор Магаданской области Сергей Носов: «В инвестициях не всегда бывает любовь с первого взгляда»

Регион будет развивать добывающую промышленность и делать ставку на туризм
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Губернатор Магаданской области Сергей НосовГубернатор Магаданской области Сергей НосовФото: Руслан РАХМАНГУЛОВ
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Магаданская область представила на Восточном экономическом форуме шесть инвестиционных проектов. О самых интересных в интервью корреспонденту «КП» рассказал глава региона Сергей Носов.

- С какими инвестиционными проектами вы приехали на форум?

- Мы представляем два направления. Минерально-сырьевое и туризм. Что касается второго, то Магадан приехал на ВЭФ со своим проектом «Солнечный Магадан». Это всесезонный горнолыжный комплекс. Пока он действует на уровне энтузиастов. Но если вложить деньги, привлечь инвесторов, то это может быть хороший уровень, привлекательный для туристов. Если говорить о полезных ископаемых, то мы выделяем целые районы, где есть комплекс минеральных ресурсов. И золото, и серебро, есть медь, цветные металлы, черные металлы. Речь идет о возможностях для компаний инвестировать, увеличивать бизнес. Эта сторона возможностей Магаданской области еще полностью не раскрыта. На форумах планируем доносить информацию и до российского инвестора, и до иностранного.

- Уже кто-то проявил интерес?

- Интерес был. Но в инвестициях не всегда любовь с первого взгляда. Нужно походить, примериться, посчитать, настроиться даже психологически. И побольше узнать не только о возможностях месторождений, но и о регионе. В этом плане у бизнеса есть возможности по всему миру.

- Не первый раз на форуме обсуждают механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток. Стало ли проще с финансированием проектов?

- Как привлекать инвесторов – эти возможности изучаются уже лет двадцать. Вопрос очень важный для экономики России. Я участвовал в становлении рыночных процессов с самого начала. Механизмы, опыт, который нарабатывался в течение этого времени, сегодня используется на Дальнем Востоке. Результаты есть. Дальний Восток по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики сегодня один из ведущих регионов страны. Все задачи, которые ставятся перед Дальним Востоком, сегодня постепенно реализуются.

- Сейчас стало больше самостоятельных путешественников по России. А вы выступаете за развитие комплексного туризма в Магаданской области?

- Сегодня дикарями практически нигде уже не ездят. Так не принято. У нас был случай: группа самостоятельных туристов, работники Института ядерной физики России, попали в неприятную историю. Все бывает во время турпоходов. Если ты поехал дикарем, не поставил никого в известность, это неразумно. Нужно понимать, где тебя искать в случае чего. Какую помощь оказать, если потребуется. Экстремальность экстремальностью, но главное, чтобы это в экстремизм не перерастало. И спасательная операция не напоминала войсковую. Надо принимать во внимание особенности территории, изменчивость погоды, даже изменение ландшафта. Тщательно прорабатывать маршрут. Тогда удовольствие от общения с природой не будет ничем омрачено.

- А что такое «комплексный туризм» в вашем понимании?

- Прилететь из Москвы на самолете за 8 часов на один-два дня не имеет смысла. Здесь не Сочи, на песке не полежишь в течение всего отпуска. Но здесь есть другие вещи. Возможность получить многообразие впечатлений. Рыбалка, охота, фотоохота. Море вокруг Магадана и Магаданской области изобилует касатками, китами, дельфинами. Можно наблюдать скалы, пейзажи, лежбища сивучей, птичьи базары. Мы должны предложить и другие варианты. Можно просто походить, попутешествовать. Пеший туризм очень популярен. Важно это сделать безопасно. Натуральная красота природы тем и хороша, что можно встретить медведя на пешей тропе, надо быть к этому готовым. За две недели должны быть масса впечатлений, удовольствий и, конечно, хороший сервис.

- Кстати, у туристов есть предубеждение по поводу сервиса в России. Мол, не дотягивает до западного…

- Я видел инфраструктуру в России в довольно популярных местах. И за рубежом. Все это в Магадане есть. Эти опасения, что это будет как-то не так, это штампы. Предстоит многое сделать, чтобы не просто объяснить, а убедить людей. Нужно создать возможность делиться впечатлениями.

Надо внимательно посмотреть по тем возможностям, которые сегодня открывают для нас другие регионы Дальнего Востока. Мы должны иметь возможность предоставить право выбора туристам. Если человек приехал на Дальний Восток, тут можно и гастрономический марафон придумать, и еще что-то. Нужно взаимодействовать друг с другом, помогать организовать эти туры. Людям-то интересно. Можно побывать в зоне тундры и в зоне тропиков - и все это в одном большом регионе.

- Есть понимание, как развивать авиасообщение в регионах и между регионами?

- Перестать ждать, что кто-то поможет. Надо брать и решать проблему самим. Мы сегодня, например, подписали соглашение с Камчатской областью. Надо продумывать, чтобы это было удобное сообщение для туристов, приехавших на Дальний Восток. Обычно туристы летают группами. Прилетели на Камчатку, отдохнули. Потом группой перелетят на Колыму. У них будет возможность получить те впечатления, которых в силу географии нет на Камчатке. А выиграют от этого сразу два региона. Заполняемость рейсов Магадан – Петропавловск-Камчатский будет выше. Субсидий и расходов из бюджета будет меньше.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

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