Порошенко заявил, что Россия стремится оккупировать Азовское море

15 Сент. 23:15 2018-09-15T23:19:34+03:00

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Присутствие России в Азовском море, которое не нарушает ни одной нормы международного законодательства или какого-либо пункта российско-украинских договоров стало, выражаясь языком главы МИД Незалежной Павла Климкина, одним из главных экзистенциальных страхов нынешней украинской элиты. Когда угрозы нет, а страх есть. И оттого еще более страшно.

В интервью изданию Washington Post занимающий пост президента Украины Петр Порошенко заявил, что «цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым».

- Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и начинаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда, — попробовал было он держать форс, но потом сник. - Если Россия не остановится, у нас есть лишь один инструмент — санкции.

Порошенко не один такой страдалец за акваторию Азовского моря. Экс-президент Украины Леонид Кучма в эфире украинского телеканала «Перший» высказался в том смысле, что Украина должна «дать отпор наглым действиям российского флота».

- Мы видим, сколько Россия в Азовском море использует кораблей и с Каспийского, и с Балтийского моря, там целая громада, - посетовал Кучма и предложил «рецепт» для исправления ситуации. - Для решения этой проблемы нужно привлекать международное право и поднимать возможности нашего флота. Я понимаю, что это не день, не два и не год, но надо сделать так, чтобы мы могли дать отпор наглым действиям российского флота.

Что же так волнует украинскую сторону? Развязанная ею же вакханалия. Сначала пограничники Украины по-пиратски захватили и увели в свой порт рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом и с российскими же моряками. Как беспредельно захватили, так и удерживают. Кроме того, позже в порту Херсона был задержан танкер «Механик Погодин», получивший ранее все необходимые разрешения для захода в порт под разгрузку.

Россия ответила рядовым задержанием обычной проржавевшей лоханки украинских браконьеров, убивавших дельфинов неподалеку от крымского побережья. И после участившихся угроз в адрес Крымского моста ввела пограничный досмотр проходящих под ним судов и лоцманскую проводку. Кстати говоря, также, абсолютно не нарушая ни одну правовую норму либо условия договоров. Что признают не только украинские пограничники, но и замминистра иностранных дел.

Однако, украинским властям, похоже, в этой ситуации не просто наступили на любимую мозоль, но и основательно ее оттоптали. Во всяком случае, командование ВСУ в последние дни существенно усилило группировку на Азовском побережье. Сюда переброшен батальон спецназа, посуху на трейлерах по автодорогам доставили два из 6 катеров «Гюрза-М», произведенных на принадлежащем Порошенко заводе. А в пятницу с большой помпой на этом же заводе был спущен на воду первый десантно-штурмовой катер проекта «Кентавр». На церемонии спуска присутствовали высокопоставленные военные, сам министр обороны Полторак, глава СНБО Александр Турчинов («Кровавый пастор»).

- Я благодарен нашим профессионалам, которые изготавливают продукцию, которая ни в чем не уступает мировым аналогам. Этот катер ничем не хуже российского «Раптора, - заявил Турчинов. - Он не уступает катерам такого класса стран НАТО, он имеет мощное оружие, возможность двигаться со скоростью 40 узлов, может десантировать 36 морских пехотинцев и, что важно, достаточно мощная система вооружения, ракетное вооружение и боевые модули, они имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не уменьшая скорости.

Украина планирует использовать «Кентавр» тоже на Азове, но прежде, чем он встанет в строй ВМСУ, ему надо пройти полный цикл испытаний.

На самом деле все это смотрится очень смешно. Основу огневой мощи «Кентавров» составляют блоки для пуска неуправляемых авиационных ракет, которые летят, максимум, на 2 км, а о прицельной стрельбе даже при легком волнении из такого оружия и мечтать не приходится.

По заявлениям руководства ВМСУ, им требуется не менее 18 «Кентавров». Первые два были заложены на заводе Порошенко в 2016-м, и только сейчас головной катер этой серии сошел со стапелей. Такими темпами пройдет не менее 7-9 лет, пока заказ для ВМСУ будет исполнен. Где к тому времени будет Украина, вряд ли даже богу известно.

Между тем, переброшенные на автоприцепах катера «Гюрза-М» тоже слабое утешение для многочисленных украинских адмиралов. Эти, по сути, речные катера могут не ходить, а плавать только в прибрежной зоне, а малейшее волнение на море способно их утопить. Из-за чего, собственно, они и не пошли в Азовское море из Черного своим ходом. А – могли утонуть при малейшем шторме. Б – просто не дошли бы, поскольку запас хода у них не превышает 400 миль при самом экономичном режиме, а протяженность крымского побережья уже больше тысячи километров. Да и длительность автономного плавания этих катеров не превышает 5 суток. Которые они могли провести в очереди перед Крымским мостом.

Так что грозным этот «ответ Украины» может считаться до лишь первой волны.