Первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев: «Главное - не соглашения, а объем реальных инвестиций»

СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-16T08:51:46+03:00

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Прошло всего три года с проведения первого ВЭФ, но уже реализуется больше тысячи инвестпроектов. Более сотни предприятий построены. Создано более 10 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. О том, как идет работа с инвесторами и какой экономический эффект это может дать в будущем, в открытой студии «КП» рассказал Сергей Тырцев, первый замглавы Минвостокразвития.

«РАБОТАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - ЭТО ЗАРПЛАТЫ И НАЛОГИ»

- Сергей Александрович, по итогам этого форума снова рекордный объем подписанных соглашений - на три триллиона рублей. Какие у вас впечатления от этого ВЭФ?

- Итоги форума традиционно измеряют подписанными соглашениями, но реальные итоги – это те деньги, которые инвесторы в конце концов вкладывают в экономику Дальнего Востока. Этот форум является уникальным. Пять лидеров государств присутствовали на нем и обсуждали серьезную международную повестку. Те контакты, которые участники форума нарабатывают здесь, и договоренности, которых достигают, все это потом превращается в инвестиции. Об эффективности говорят цифры. Темпы роста вложений в экономику Дальнего Востока гораздо выше (17%), чем средние по России (4%). Плюс более 25% всех прямых иностранных инвестиций в нашей стране вложено именно на Дальнем Востоке.

- Среди московских экспертов и даже местных жителей много скепсиса. Мол, форум проходит уже в четвертый раз, а уровень жизни как-то не особенно вырос. Понятно, что все хотят быстрых результатов. Но что вы можете ответить таким скептикам?

- Быстро только кошки родятся (смеется. - Прим.). А если серьезно, то ситуация меняется, по цифрам это видно. За последние два года открыто 138 предприятий. Это более 10 тысяч новых рабочих мест. То есть, более 10 тысяч семей, кормильцы в которых получают стабильную заработную плату. В целом у нас на разной стадии реализации находятся 1375 инвестиционных проектов. Значит, буквально через несколько лет будет создано еще 100 тысяч новых рабочих мест. Чем больше предприятий будет работать, тем больше работников будут получать на них зарплату. Это первая составляющая. Других быстрых побед просто не существует. Стабильно работающее предприятие - это рабочие места и налоги, которые платятся в бюджет всех уровней.

- Для комфортной жизни не только зарплата нужна, но и социальная инфраструктура, возможности досуга и т.д.

- Нынешний форум отличался очень сильной социальной направленностью. Это связано с майскими указами президента. Здесь основное наше предложение в том, чтобы были выделены отдельные, четко зафиксированные суммы, которые должны быть потрачены нашими коллегами из других федеральных ведомств на развитие Дальнего Востока. То есть, чтобы не просто условные 100 рублей выдаются и тратятся на школы по всей России. Нет, чтобы конкретная сумма была потрачена именно на Дальний Восток. Нам проще в таком случае общаться с коллегами. И так быстрее будет выполнена задача опережающего социально-экономического развития региона. Предложения сформулированы, ждем их подписания.

«НАША ЗАДАЧА - ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ ЛУЧШИМИ УСЛОВИЯМИ»

- Сколько резидентов уже зарегистрировались в ТОРах? Есть ли какой-то рост налоговых поступлений в регионах?

- Число резидентов за последний год удвоилось. Их уже больше тысячи. Все инвесторы говорят - налоговые условия в ТОРах достаточно хороши. Коллеги каждый год сравнивают их с другими преференциальными режимами в России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведь мы конкурируем за инвестора не только между субъектами, но и с другими странами. И мы видим, что эти режимы (ТОРы и Свободный порт Владивосток. - Ред.) очень хороши. Плюс мы предоставляем земельные участки и за счет государства подводим инфраструктуру – воду, тепло, газ, свет. Для инвесторов это очень серьезная подмога. И мы видим, что инвесторы вкладывают денежные средства в ответ на нашу помощь. Через определенный период времени пойдет отдача. На первом этапе мы эффективно поддерживаем инвесторов, а когда льготный период закончится, это будет эффективно работать на экономику.

- Возможно, глупый вопрос. А они не уйдут потом? Вот закончится льготный период, они свернут производство и перенесут его в другое место?

- У нас есть мультипликатор, по которому видно, сколько мы денег потратили для привлечения инвестора и сколько денег вложил сам инвестор. По нашей статистике, если говорить о ТОРах, то на каждый рубль потраченных бюджетных денег мы привлекаем 18 с лишним рублей инвестиций. Как вы считаете, после такого объема инвестиций они бросят свои заводы и уедут куда-то? Думаю, это неразумно. Те бизнес-планы, которые у них есть, - долгосрочные. Наша задача была - привлечь инвесторов, чтобы им стало интересно и они начали реализовывать эти проекты.

- Денежные и инфраструктурные льготы помогают привлечь на первом этапе. Какие меры поддержки есть для тех, кто уже зашел на площадку, стал строить предприятие и… столкнулся с административными барьерами?

- Преференциальный режим ТОР и свободный порт Владивосток подразумевают, что у нас есть управляющая компания - Корпорация по развитию Дальнего Востока. Она все эти вопросы решает в режиме «одного окна». Причем даже бумаги собирать не нужно. Появился личный кабинет инвестора на сайте - и там быстрый электронный документооборот. За счет этого пытаемся снять все административные барьеры.

«МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ПРОВЕРЯЮЩИХ»

- А различные проверяющие?

- В рамках ТОРов и СПВ очень жестко прописаны все вещи с точки зрения проверок. Например, все дополнительные проверки, желание по которым возникает у контролирующих органов, они должны согласовывать с Минвостокразвития. И мы это давление максимально снижаем. У нас есть отдельная рабочая группа с надзорными органами, в рамках которой мы очень конструктивно и предметно взаимодействуем с ними. Выстраиваем трехсторонний диалог. Я считаю, что у нас получается.

- ТОРы - это некий оазис для инвесторов. Но ведь многие компании (в том числе давно действующие) работают в обычном, а не в режиме преференций. У них есть улучшения?

- Наши коллеги из Агентства стратегических инициатив каждый год составляют инвестиционный рейтинг. Он влияет на оценку работы региональных властей, поэтому губернаторы теперь заинтересованы в снятии барьеров. И уже делают реальные шаги в этом направлении. Субъекты ДФО резко выросли за последний год в этом рейтинге. Это говорит о том, что ситуация в целом улучшается. Скажу так: у нас достаточно полномочий и достаточно хорошо выстроены горизонтальные связи с коллегами во всех регионах. Поэтому, если мы получаем какие-то сигналы, четко и быстро их отрабатываем.

- В национальной программе по развитию Дальнего Востока, которая будет вскоре разрабатываться, ставится амбициозная цель - чтобы экономика росла на 6% каждый год вплоть до 2025 года. Получится?

- Цель амбициозная и придется очень сильно потрудиться над ее выполнением. Но для этого наше министерство и было создано. Будем этим заниматься. Уверен, что мы с этим справимся.