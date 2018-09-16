Дзюба вдохновил сестер Авериных

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-16T12:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в воскресенье, в Софии завершается чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором наши спортсменки завоевали уже 11 золотых медалей. Из них пять на счету Дины Авериной, победившей в соревнованиях с обручем, мячом, булавами, в личном и командном первенствах. Ее сестра Арина, кроме «золота» в команд, выиграла еще две бронзы в упражнениях с обручем и булавами.

А вчера близняшки Аверины выпустили видеообращение к нашей футбольной сборной, в котором они немножко волновались («Боже, они это увидят!»), но здорово помогали друг другу.

«Во время чемпионата мира по футболу мы очень пристально за вами следили, очень сильно переживали во время чемпионата мира по футболу и поддерживали вас. Мы никогда так сильно не переживали даже за себя. Нам очень понравился матчи с испанцами, с хорватами, и у нас есть такая мечта сфоткаться с вами, особенно с Артёмом Дзюбой и Игорем Акинфеевым. И со всей командой. И мы очень надеемся, что мы встретимся с вами в Новогорске», - говорят Дина и Арина.

Напомним, что официальной базой сборной России по футболу является база в Новогорске. Там же большую часть времени проводят и наши великолепные художницы.