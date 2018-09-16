Дмитрий Песков о контактах с Японией: «Переговоры продолжатся, чтобы выйти на консенсунс»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-16T17:45:05+03:00

За минувшую неделю руководители России и Японии сделали ряд заявлений о мирном договоре и Курилах, которые прокомментировал пресс-секретарь нашего президента

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Точкой отсчета в этом диалоге (сначала очном, потом заочном) можно считать встречу Владимира Путина и Синдзо Абэ 10 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Два дня спустя российский лидер предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018-го - без предварительных условий. Ну, а 16 сентября 63-й премьер-министр Страны восходящего солнца так отреагировал на предложение Путина: проблема мирного договора может быть решена только после урегулирования территориального вопроса. При том Абэ подчеркнул, что его российский визави обещал «обязательно решить проблему» спорных территорий (речь идет о четырех курильских островах - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).

В воскресном эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил:

«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам, существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах. Но стратегически премьер-министр Абэ и президент Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора».

Песков подчеркнул, что при всех этих нюансах «никто не отказывается от намерения продолжить переговоры, чтобы выйти на консенсунс».

Японцы упирают на трактат о торговле и границах от 1855 года. Российская сторона - на договоренности по итогам Второй мировой войны (наш МИД регулярно подчеркивает незыблемость принадлежности Южных Курил).

Переговоры сторон продолжаются.