Сергей Жуков впервые рассказал о загадочном недуге, из-за которого сделал три операции

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-16T18:58:59+03:00

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Лидер популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков впервые рассказал, что за загадочная болезнь заставила его отменить все концерты, срочно лечь в больницу и сделать три операции одну за другой. Больше месяца поклонники переживали за любимого исполнителя, который ничего не говорил о своём диагнозе и только через соцсети просил молиться за него. По поводу здоровья Жукова высказывались разные версии, одна тревожней другой: говорили, что у музыканта проблемы с сердцем, с почками, а потом и вовсе пошли слухи об онкологи. Сам Сергей не спешил их развеивать, но его фото из больницы говорили сами за себя: артист выглядел изможденным и сильно осунувшимся. Только сейчас, в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ солист группы «Руки вверх» впервые рассказал, из-за чего угодил на больничную койку.

По словам Сергея, на гастролях с ним произошёл несчастный случай. Поначалу Жуков не обратил внимания на его последствия, но затем ситуация оказалась настолько угрожающей, что музыканту пришлось срочно лечь на операцию.

– Когда пошли версии о раке, хуже всего пришлось моим родным, - сообщил Сергей. - Мы все плохо следим за своим здоровьем. Ну, приболел, ничего. Все переносится на ногах, особенно на гастролях. Все прозаично. За кулисами я ударился о металлическую конструкцию животом. Потом появился синяк, который болел все сильней. Когда я пришел к врачам, оказалось, что все пошло не так. Там уже образовалась грыжа, она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни.

Сергей признает, что затянул с походом к врачу, поэтому, когда он увидел реакцию медиков, понял, что дело серьезное. Лечение проходило непросто - раны после операции плохо заживали, потребовалось новое хирургическое вмешательство, а затем ещё одно. Артист впал в настоящее отчаяние. Тем временем поклонники группы «Руки вверх!» организовали в соцсетях акцию в поддержку музыканта «Жуков, будь здоров!», в которой приняли участие многие коллеги певца.

– Врачи говорили, что они не понимают, почему ничего не заживает, - говорит Сергей. - Мне было плохо, я был в депрессняке. В тот момент мне показалось, что энергия любимых людей и фанатов сделают больше, чем лекарства. Перед третьей операцией я призвал молиться. И это помогло. Буквально через четыре дня после следующего осмотра, консилиум врачей стоял и говорил, что этого не может быть.

Сегодня артист совершенно здоров и готовится к новым концертам. Сергей собирается отработать все выступления, которые он вынужден был отменить из-за болезни. Все время, пока артист оставался в больнице, его поддерживала семья - певица Регина Бурд и дети: дочь Ника и сыновья Энджел и Мирон.