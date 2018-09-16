Глава Якутии Айсен Николаев: «При жизни нашего поколения мы уже сможем клонировать мамонтов»

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-16T21:26:27+03:00

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Гостем «Открытой студии» КП на Восточном экономическом форуме стал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он рассказал, как регион старается развивать не сырьевую, а креативную экономику и, конечно, туризм.

- С какими инвестиционными проектами Якутия приехала на форум?

- В этот раз мы исходили из того, что нам нужны соглашения, которые будут реализованы, и принесут экономический эффект уже в ближайшее время. Одним из главнейших документов, на мой взгляд, является соглашение с Дальневосточной управляющей энергетической компанией. Он предполагают совершенствование энергетической инфраструктуры республики. В том числе, строительство линии электропередач в Вилюйской зоне, где она в последнее время испытывает колоссальные перегрузки в связи с изношенностью этой линии. Общий объем инвестиций по этому проекту порядка 4,5 млрд. руб.

Ряд соглашений у нас в этом году подписан с японскими компаниями. Реализация этих проектов, а они в самых разных сферах – и в энергетике, в мусоропереработке, в сельском хозяйстве – позволит улучшить качество жизни людей. Кроме того, мы подписали трехсторонний меморандум с российской компанией «ВИС» и китайской компанией China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) о подготовке концессионного соглашения на строительство моста через реку Лена в районе города Якутска. Очень давний вопрос о Ленском мосте мы хотим вот таким образом решить. Тем более, есть поручение президента страны вернуться к рассмотрению данного вопроса.

- Если этот проект будет осуществлен, что он даст региону?

- Многие считают, что Ленский мост нужен только для Якутска, который сейчас по три месяца весной и три месяца осенью оказывается отрезанным от большой земли. Но этот мост надо рассматривать как один из основных элементов северного широтного автомобильного пояса нашей страны. Строительство этого моста соединяет три автомобильные федеральные дороги: Колыма-Лена-Вилюй. И при дальнейшем строительстве федеральной дороги Вилюй (от Якутска до Мирного она уже практически построена) и потом дороги от Мирного до Иркутска, мы получаем впервые в истории такой автомобильный ход: Иркутск-Мирный-Якутск-Магадан и выход на Охотское море. То есть, впервые страна у нас будет иметь сообщение между своими регионами не по южной границе рядом с Китаем. Северные территории тоже будут охвачены круглогодичным автомобильным сообщением. При этом, конечно, будут вовлечены в оборот огромнейшие природные богатства, которые лежат вдоль этой дороги.

- Да, Якутия славится своими природными богатствами. Но вы стараетесь развивать не только сырьевую экономику. Какие еще направления в приоритете?

- Наш подход такой: природные ресурсы есть, и крупные корпорации без нас придут и смогут их освоить. А вот поддержка несырьевых отраслей экономики – для нас безусловный приоритет. Это занятость населения, дополнительные доходы. Мы, например, считаем, что сегодня IT-столица Дальнего Востока это не Хабаровск и не Владивосток, а Якутск. У нас работает порядка уже 50 IT-компаний. Две из них являются лидерами в стране и известны на мировом уровне. Это разработчик компьютерных игр «Майтон» и разработчик мобильного приложения для такси «Сенет». Мы считаем, что таких компаний у нас может появиться еще больше. Потому что у нас я Якутии уникальный человеческий капитал. Все это с помощью технологических достижений позволило вывести наши продукты на мировой рынок. И вот мы имеем хороший результат.

- Это правда, что в Якутии еще очень активно развивается киноиндустрия?

- Мы сегодня уже одна из кинематографических столиц нашей страны. По количеству фильмов, если не ошибаюсь, мы третьи в стране после Москвы и Петербурга. Процесс этот набирал силу лет 10. Но в последнее время не замечать успехи якутского кино просто невозможно. В этом году после 8-летнего перерыва Россия победила на Московском международном кинофестивале. Победила именно с нашим якутским фильмом «Царь птица». Недавно он, кстати, участвовал в Монреальном кинофестивале, тоже одном из крупнейших в мире, и взял там приз за художественность. Наше кино базируется на нашей тысячелетней культуре. Оно как бы пропускает ее через современное видение.

- То есть, это исторический жанр?

- Нет, это и не документальное, и не историческое кино. Я бы назвал его философским. Наверное, оно больше авторское, это не блокбастеры, конечно. Но они и на массовом рынке найдут своего зрителя и будут коммерчески успешны. То есть, на киноиндустрию мы тоже делаем достаточно серьезную ставку. Уверен, что якутское кино будет в последующие годы брендом для всей нашей великой страны.

- Еще говоря о несырьевой экономике, известно, что вы стараетесь в регионе развивать биотехнологии. Есть информация, что якутские ученые собираются строить центр палеогенетики. Вы действительно собрались клонировать древних животных?

- Это проект будущего. Мы сейчас сотрудничаем с корейскими, с японскими учеными. Занимаемся вопросами палеогенетики и достаточно далеко в этом вопросе продвинулись. Я верю, что уже при жизни нашего поколения мы сможем клонировать мамонтов. Все предпосылки для этого есть. Но нужно соблюсти ряд вещей, связанных с поисками исходных материалов. Сейчас уже мы видим, что с каждым годом появляется более качественный материал, связанный с останками мамонта. Уверен, что при нынешних темпах развития генетических технологий, мы в ближайшие годы уже сможем выйти на какие-то реальные результаты. Но это, конечно, будет уже революция.

- Не говоря уже о том, сколько это привлечет туристов в Якутию. У вас есть определенные планы по развитию туризма в регионе?

- Якутия уникальный регион с точки зрения туристических ресурсов. Уверен, что любой человек, который живет на нашей планете, захочет увидеть Ленские столбы, захочет увидеть те места, где лежат останки мамонтов, нетронутую природу. А в Якутии 10% нетронутой природы мира. Естественно, есть очень интересные исторические объекты. Поэтому уверен, что такой сплав природных богатств и культурных традиций позволит нам развивать как событийный туризм, так и круглогодичный. Мы для этого сейчас работаем, нужна соответствующая инфраструктура. Начиная от международного аэропорта, заканчивая уже вопросами транспортной логистики, авиабилетов, появления гостиниц на местах.

- Мне кажется, многих останавливает, что сложно добираться до каких-то природных достопримечательностей внутри региона. Как будете решать эти вопросы?

- Здесь есть два выхода. Первый – это авиасообщение. Здесь будут строиться новые аэропорты. Далее, конечно же, нужно вести речь о развитии малой авиации, потому что за этим будущее. Якутия – это 3 млн квадратных километров. Без развития малой авиации говорить о туризме проблематично. И, конечно же, дороги, в первую очередь круглогодичные, должны реконструироваться. Должны строиться новые. Уверен, что это все у нас получится, и туристам будет достаточно комфортно добираться до тех мест, которые они хотят посетить.