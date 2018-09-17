Как правильно выбирать и хранить картошку: советы Роскачества
Новое исследование Роскачества полностью посвящено картофелю: какой лучше — отечественный или из Египта или Пакистана? Накапливает ли картофель нитраты и пестициды, есть ли ГМО-клубни? И какой самый вкусный. А пока эксперты рассказывают, на что обращать внимание при выборе картофеля.
Как выбрать?
1. Внешний вид.
+ Клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы;
+ кожура жёлтая, неокрепшая;
+ поперечный диаметр клубня от 40 до 80 мм.
+ Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла.
+ На ранних сортах картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням.
+ Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин.
Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при обычной очистке. Также на клубнях возможны механические повреждения (порезы, трещины, вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм – увидев такое, не пугайтесь.
2. Этикетка обязана содержать следующую информацию:
- наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения,
- массу нетто,
- наименование и место нахождения изготовителя (колхоз, совхоз, фермерское хозяйство и т.п.),
- дату сбора и дату упаковывания, срок годности,
- условия хранения,
- информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (в случае их применения).
Также может быть использовано наименование продукта с указанием «ранний» или «поздний», «для длительного хранения».
КСТАТИ
Как приготовить с пользой
Картофель богат крахмалом, содержит небольшое количества белка и очень много витамина С. А также калий, фосфор, магний и кальций. А также железо, марганец, медь, цинк и витамины.
100 г картофеля содержит около 500 мг калия, что составляет около 1/6 от суточной потребности взрослого человека, - говорит главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. - При этом калием и микроэлементами богаты поверхностные слои, у кожуры, поэтому картофель «в мундире» полезнее очищенного. А предварительное «замачивание» картофеля в воде вымывает из него все остатки питательных веществ. А значит, стоит отдавать предпочтение картофелю, приготовленному в кожуре.
С чем сочетается
Карофель сочетается со всеми овощами, зеленью, грибами, квашеной капустой, солеными огурцами, луком, соком цитрусовых. Овощи могут быть как сырыми, так и в виде салатов. Такое сочетание будет вкусным, полезным и не прибавит лишних сантиметров в талии. Подавать картофель можно с растительным маслом, нежирной сметаной или йогуртом.
С чем не сочетается
Диетологи не рекомендуют сочетать картофель с мясом и рыбой. Для переваривания белковых продуктов необходима кислая среда, а для крахмалистых продуктов, таких как картофель, - щелочная. Поэтому сочетание мясо-картошка может привести к вздутию живота.