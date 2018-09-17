Как правильно выбирать и хранить картошку: советы Роскачества

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-17T00:59:23+03:00

Этикетка на картофеле обязана содержать наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время в лабораторию отправятся различные сорта картофеля, закупленные как на рыках, так и в магазинах. Эксперты оценят, много ли в клубнях вредных веществ, а также чем прошлогодний урожай отличается от нынешнего

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Новое исследование Роскачества полностью посвящено картофелю: какой лучше — отечественный или из Египта или Пакистана? Накапливает ли картофель нитраты и пестициды, есть ли ГМО-клубни? И какой самый вкусный. А пока эксперты рассказывают, на что обращать внимание при выборе картофеля.

Как выбрать?

1. Внешний вид.

+ Клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы;

+ кожура жёлтая, неокрепшая;

+ поперечный диаметр клубня от 40 до 80 мм.

+ Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла.

+ На ранних сортах картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням.

+ Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин.

Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при обычной очистке. Также на клубнях возможны механические повреждения (порезы, трещины, вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм – увидев такое, не пугайтесь.

2. Этикетка обязана содержать следующую информацию:

- наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения,

- массу нетто,

- наименование и место нахождения изготовителя (колхоз, совхоз, фермерское хозяйство и т.п.),

- дату сбора и дату упаковывания, срок годности,

- условия хранения,

- информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (в случае их применения).

Также может быть использовано наименование продукта с указанием «ранний» или «поздний», «для длительного хранения».

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Как приготовить с пользой

Картофель богат крахмалом, содержит небольшое количества белка и очень много витамина С. А также калий, фосфор, магний и кальций. А также железо, марганец, медь, цинк и витамины.

100 г картофеля содержит около 500 мг калия, что составляет около 1/6 от суточной потребности взрослого человека, - говорит главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. - При этом калием и микроэлементами богаты поверхностные слои, у кожуры, поэтому картофель «в мундире» полезнее очищенного. А предварительное «замачивание» картофеля в воде вымывает из него все остатки питательных веществ. А значит, стоит отдавать предпочтение картофелю, приготовленному в кожуре.

С чем сочетается

Карофель сочетается со всеми овощами, зеленью, грибами, квашеной капустой, солеными огурцами, луком, соком цитрусовых. Овощи могут быть как сырыми, так и в виде салатов. Такое сочетание будет вкусным, полезным и не прибавит лишних сантиметров в талии. Подавать картофель можно с растительным маслом, нежирной сметаной или йогуртом.

С чем не сочетается

Диетологи не рекомендуют сочетать картофель с мясом и рыбой. Для переваривания белковых продуктов необходима кислая среда, а для крахмалистых продуктов, таких как картофель, - щелочная. Поэтому сочетание мясо-картошка может привести к вздутию живота.