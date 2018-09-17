«Очнулся - ни квартиры, ни денег…»: Джумшут из «Нашей Russia» рассказал, как лишился миллионов и стал бомжом

СЕГОДНЯ 01:33 2018-09-17T01:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

- Я об этом никому не рассказывал, даже родным и близким, чтобы не нагружать, - опускает глаза почти легендарный строитель Джумшут из сериала «Наша Russia», чье имя стало нарицательным для всех гастарбайтеров из Средней Азии. Последние несколько лет 67-летний Валерий Магдьяш, для которого эта роль стала звездной, скитался по улицам и вокзалам, мечтая однажды вернуться к нормальной жизни.

«УДАР - БОЛЬНИЦА - ВОКЗАЛ»

Свой счастливый билет молдавский актер вытянул в 54 года. Все, что было до популярного скетчкома: эпизоды в фильме «Маленький гигант большого секса», телесериалах «Адвокат» и «Дальнобойщики-2». А роль молчаливого Джумшута оказалась написана как будто под него. Как вспоминает Магдьяш, он пришел на кастинг, ничего не зная о проекте, а Гарик Мартиросян сразу крикнул с порога: «Он! Только брови приклейте!».

- Джумшут перевернул мою жизнь, - признался Валерий «КП». - За один съемочный день я получал 1000 долларов, а снимали мы год. В Москве у меня была однушка на улице Красногвардейской, жил хорошо. Семь лет назад я продал это жилье своим друзьям, собрал выручку и весь гонорар. Запихнул в сумку, такой большой баул, и поехал в банк положить деньги в ячейку, чтобы потом купить двушку.

Как стал жертвой грабителей, Магдьяш описывает кратко: «Удар по голове трубой, восемь швов, больница».

- Когда очнулся, ни квартиры, ни денег, ни документов. Просить о помощи друзей, родню, продюсеров? Увольте. Я офицер и не раз выбирался из разных передряг. Собрал манатки и поехал в Кавминводы, просто так, в никуда. Оказался на вокзале. Спал на скамейке, полицейские меня подкармливали, приносили чай горячий, бутерброды - то, что жены на дежурство давали.

Возможно, так бы и кантовался актер на вокзале, если бы не сердобольная женщина, случайно узнавшая в бездомном некогда популярного Джумшута. Татьяна Ванчугова из Анапы, проникшись историей Магдьяша, пустила его к себе, дала кров, кормила-поила. Это помогло актеру снова поверить в себя.

- Сейчас я живу в пригороде Ессентуков, друзья помогли мне снять квартиру, - говорит артист. - Плачу 5000 рублей плюс «коммуналка». Работаю в местном ДК, езжу по местным санаториям, провожу творческие встречи. Но здесь мне тяжеловато. Мечтаю, конечно, о другом. Хочу снова сниматься в кино - я в хорошей физической форме, да и в мозгах целлюлита нет. А еще - вернуться в свой родной Театр на Покровке. Вот только жилья своего в столице нет, а снимать пока, боюсь, не потяну.

Непутевых гастарбайтеров Равшана (Михаил Галустян) и Джумшута (Валерий Магдьяш) из комедийного скетчкома обожала вся страна. Фото: youtube.com

ПОСЛЕДНИЙ МАРАФОН

К сожалению, такие истории, когда вчерашние звезды оказываются на улице, не редкость. Недавно в одну из столичных больниц попал избитый 47-летний бомж - как выяснилось, некогда успешный бегун. В конце девяностых - начале нулевых Дмитрий Радюченко был настоящей звездой сверхмарафонов. В России входил в десятку лучших в беге на 100 километров. А в 2000-м на той же дистанции Радюченко взял свой главный трофей - титул вице-чемпиона мира на ультрамарафоне в Нидерландах. Эту победную сотню он преодолел за 6 часов 29 минут 13 секунд. Но, по словам друзей, не выдержал испытания славой.

- Чем выше результат - тем более жесткие ограничения для спортсмена и в еде, и тем более в радостях жизни: ни тебе выпить, ни покурить, сплошной режим, - рассказывает некогда лучший друг чемпиона марафонец-олимпиец Леонид Швецов. - Только летом можно на пару недель позволить себе уйти в отрыв. А Дима уже распробовал вкус красивой жизни, в родном Саратове подружился со всей околоспортивной тусовкой - мастерами спорта, чиновниками, бизнесменами. Тренировки по четыре-пять месяцев подряд Радюченко уже не выдерживал. Всего через год после триумфа бегун не котировался даже на уровне страны.

В спящем на вокзале бездомном одна из пассажирок узнала популярного актера. Таким Магдьяш стал всего через пару лет после звездной роли. Фото: vk.com

Попробовал заниматься бизнесом, возил из Италии обувь и нижнее белье. Когда бутик прогорел и кредиторы потребовали денег, Дмитрию пришлось продать квартиру. Неприятности навалились как снежный ком. Любимая девушка изменила, Радюченко рванул в Москву. Но встать на ноги здесь так и не смог - запил.

- С Димкой связи нет, да и не надо его искать - хреново ему, - поделился с «КП» знакомый марафонца. - Сейчас он кантуется по больницам в Подмосковье, диагноз позволяет чуть ли не жить там. ВИЧ у него - большой был любитель женщин, они и сгубили…

Дмитрий Радюченко 10 лет назад был успешным бегуном и любимцем женщин. Фото: ok.ru

ЛУЧ НАДЕЖДЫ

На ноги встает один из десяти

Недавно интернет-пользователи собирали деньги на спасение советского ученого Анатолия Буденного. В прошлом кандидат наук, автор более чем сотни изобретений, самое известное из них - сварочный аппарат «Русич», который и сегодня используется гаражными умельцами. На старости лет он вынужден был скитаться по ночлежкам: после смерти жены родственники выгнали из квартиры. Судьба бедолаги, о которой неравнодушные рассказали в соцсетях, тронула сотни людей. В итоге Буденному собрали 250 тысяч и теперь устраивают его в дом престарелых.

Другая знаменитость - отец популярной актрисы Лянки Грыу - бомжевал долгие годы.

В 70-х годах Георге Грыу стал секс-символом советского кинематографа, сыграв главную роль в знаменитом фильме «Все могло быть иначе» с Маргаритой Тереховой. А потом сломал шейку бедра и угодил в больницу. Запил. За это время у него накопились долги за квартиру, и Грыу оказался на улице. Как он сам признавался, «стелил картон, укрывался и отдыхал после беготни за куском хлеба». Дочка, выбившись в люди, с родителем не общалась. Помирилась лишь пару месяцев назад, когда отец все-таки сумел взять себя в руки. За последние пять лет Грыу выпустил книгу стихов, нашел работу и даже возлюбленную.

- К сожалению, таких хеппи-эндов очень мало: на ноги встает только один из десяти бездомных, - констатирует Лана Журкина, руководитель благотворительной организации «Дом друзей», помогающей бездомным. - И для этого их надо контролировать 24 часа в сутки, чтобы никуда не сбежали. Главное для нас - обеспечить все первичные потребности бездомных. Накормить, вылечить, дать кров над головой, устроить на работу. Ведь этого хотят далеко не все. Самое сложное для людей, живущих на улице, - поверить, что когда-то у них будет дом и семья, нормальная жизнь. Если человек скитается больше года, он уже ни во что не верит и не хочет принимать помощь. Ему бы только поесть, покурить или выпить - и чтобы никаких обязательств.

Только цифры.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Куда звонить, чтобы помочь бездомным

- Служба мобильной помощи «Социальный патруль»: 8 (495) 720 15 08; 8 (903) 720 15 08.

- Православная служба «Милосердие»: 7 (495) 764-49-11 (круглосуточно).