Коммунальные войны: Сниму квартиру и разнесу ее в хлам

СЕГОДНЯ 01:45 2018-09-17T01:47:24+03:00

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ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА

Москвичке Тамаре устроили разгром. Жилец выломал раковину, сорвал линолеум, ободрал обои. Не по пьянке - просто не сошлись характерами. Сначала никак не могли договориться, на карту какого банка жилец будет переводить деньги за квартиру. После этого долго рядились, кто к кому будет ездить, чтобы отдавать наличные. Потом жилец вовсе решил съехать и потребовал вернуть предоплату за последний месяц. Однако хозяйка возвращать деньги при досрочном расторжении отношений не захотела - вот тогда постоялец и устроил прощальную вечеринку. Единственное, что осталось от квартиры, - это метраж и вид из окна. Отомстил, короче.

Сама по себе эта история вряд ли стала бы поводом для статьи. Но она имела неожиданное продолжение. Арендатор Александр (друзья ласково называют его Саней), бизнесмен, перебравшийся в Москву с Украины, разместил в соцсети подробный отчет о своих подвигах, предварив его такими словами: «В осуждении - правильно или неправильно сделал - не нуждаюсь, т. к. довольно самоуверен в себе» (авторский стиль сохранен). И что же? Вандала подняли на вилы? Как бы не так. Несколько осуждающих голосов утонули в лавине восторженных комментов:

«Прикольно! Разгромил хозяюшку».

«Молодец! Супер!»

«Ты нереально крут! Арендодатели задолбали со своими выкрутасами!»

«90% неадекват - особенно владельцы квартир в центре».

«Вы супер! Алочных (так и написано. - Авт.) надо лечить».

Александр оставил в соцсети подробный отчет о том, как громил чужую квартиру...

«МОСКВИЧ - КУРКУЛЬ И ВРАЖИНА»

Поддержали украинца Саню не только перебравшиеся в Москву соотечественники, но и квартирующие в столице выходцы из российских регионов. Мы думаем, граница пролегла между россиянами и украинцами? Нет, это в телевизоре так, ну и у политизированной части населения - не самой многочисленной. А в жизни, особенно среди молодого офисного планктона, водораздел четко лежит не в политической, а в имущественной плоскости. Москвич да еще сдаешь квартиру - куркуль, вражина. Приезжий и снимаешь - свой, социально близкий.

Одна из участниц дискуссии, не одобрившая Саниного радикализма, попросила его «не позорить украинский народ и более не поступать таким образом». Да еще и бросила в запале: «Мстительность - это известная черта наших братьев из незалежной». И тут же получила увесистую ответку. Активистки стихийно образовавшегося Саниного фан-клуба пригрозили ей ст. 282 УК - за разжигание национальной розни.

И только сам герой оставался спокойным. В ответ на предупреждение о том, что его и к суду могут привлечь за умышленную порчу чужого имущества, он продемонстрировал великолепное знание реалий.

Прощание арендатора: «Ну бывай, хозяюшка! Приберись тут после меня...» (Снимок сделан с видео, опубликованного в интернете.) Фото: youtube.com

«Наивность просто изумляет, - снисходительно пишет Александр. - Объясняю: вы сдаете мне квартиру. Уезжаете. Я разношу ее в хлам. Вы в суд, к адвокату. Выигрываете суд (где-то полгода-год), я вам должен 200 тыс. Дальше что? Приставы ищут имущество или деньги. Как у правильного предпринимателя, у меня все не на меня записано. Адвокат говорит: я же дело выиграл, все ништяк, приставы говорят: у него ничего нет. Вы потратили время, деньги, у вас разгромленная квартира и наив-ная вера в правосудие и договоры».

ТРАВЛЯ КАК СПОСОБ СКИНУТЬ ЦЕНУ

- Агрессивность со стороны арендаторов действительно высокая, - говорит «КП» один из участников популярной в соцсети группы «Сдам-сниму без посредников». - Все ради понижения цены. На тех, кто выставил жилье за слишком высокую, по мнению сообщества, цену, оказывают давление. Обзывают тунеядцами, обвиняют в том, что жилье им досталось по наследству, что Москва и так высасывает соки из всей страны. Призывают не снимать у тех, кто живет только за счет аренды и не работает. Одна дама даже написала: «Я всегда требую у арендодателя справку с места работы с указанием зарплаты». Чушь, конечно, но народ поддержал...

Арендаторы в отличие от хозяев действуют сплоченно. Показательна реакция на объявления владельцев о нежелании сдавать жилье представителям некоторых регионов. Следует мгновенный отпор с угрозами привлечь за разжигание национальной розни. Что характерно: в дискуссии стороны разделяются вовсе не по национальному признаку, а по имущественному: те, кто снимает, против тех, кто сдает. И привлечь грозят даже не представители южных регионов, а вставшие на их сторону ребята, например, из Подмосковья. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

«Один парень пришел ко мне на показ квартиры и попросил снизить цену, - пишет Татьяна С. - Получив отказ, стал писать под моим объявлением всякую ахинею, чуть не спугнул арендатора. Таких ненормальных тьма!»

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

НЕ МИЛОСТЬ, А УСЛУГА

Что же высветила эта история? Нынешний квартирант не чета предшественникам. Если 20 лет назад «понаехавшие» буквально трепетали от строгого взгляда хозяйки и были счастливы платить сколько скажут, лишь бы пустили на постой, то теперь ситуация иная. Арендатор воспринимает жилье не как милость, а как оплаченную услугу. Как в гостинице: чистота и порядок - это последнее, о чем думают постояльцы. Вот и получай, хозяин!

Впрочем, владельца жилья разве что по инерции называют хозяином - на самом деле хозяин положения уже не он. Арендатор сильнее как класс - благодаря соцсетям, которые не были так активны 20 лет назад, он стал сплоченным в отстаивании своих интересов. В том числе и создавая негативное общественное мнение вокруг москвичей-тунеядцев-квартировладельцев. Когда вы слышали последний раз словцо «понаехали»? Исчезло оно, помалкивают москвичи в тряпочку. Возникать - себе дороже.

Отношение приехавших к столичным лендлордам - это и часть нарастающего социального недовольства, в основе которого лежит имущественное расслоение. Велико искушение насолить богатенькому. И не важно, что владелец съемного жилья далеко не самый богатый. Зато он рядом. И в отличие от действительно состоятельных людей довольно-таки беззащитен.

- Я бы не стал переоценивать опасность этой напряженности. И все же она существует, - говорит «КП» социолог Владимир Мукомель, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН. - В ее основе я вижу несколько причин. Первая - это нарастание всеобщего озлобления и недоверия, когда любой контакт может привести к конфликту. Вторая - отношения хозяев и арендаторов в большинстве случаев не оформлены подробным договором. Это тоже дает толчок к конфликтам. И третье - растет градус ксенофобии, а сама она трансформируется. К представителям регионов, к которым и раньше испытывали настороженность, добавились жители Украины. Такое же отношение и со стороны украинцев, даже живущих в России. И еще одна тенденция, которую высветила ваша история, - разделительная линия «свой-чужой» стала простираться и на имущественную сферу. Это уже признаки классовой вражды.

На что готовы хозяева ради постояльцев.

ВАЖНО!

Если квартирант залил соседей

В этом случае никакой страховой депозит не покроет убытков. А ведь по закону отвечает за все владелец - это он должен оплачивать ремонт соседям. Если пункт об ответственности жильца внесен в договор аренды, то хозяин может подать к нему регрессный иск - перекладывающий ответственность. Но квартирант съехал, и поди отыщи его на столичных просторах.

- Самый простой способ обезопаситься - это застраховать гражданскую ответственность за порчу чужого имущества, - говорит риэлтор Любовь Дмитренко. - Cтраховое покрытие на миллион стоит примерно 5 тыс руб. Обычно хозяин и арендатор платят поровну. На пару тысяч дороже будет застраховать имущество еще и в своей квартире. Небольшие деньги, но уберегут от крупных конфликтов.

Цена однушки

БУДЬ В КУРСЕ

И не трожьте унитаз - это раз!

Что нужно знать арендатору, прежде чем затевать ремонт.

У квартиранта своя правда. Он-то думал, что будет снимать жилье долго, обои новые поклеил, раковину поменял. А у хозяина изменились планы: квартира больше не сдается. Можно ли выкорчевать свой унитаз или другую сантехнику и унести на новую квартиру?

- Арендатор не имеет права что-либо менять без согласия хозяина, - разъясняет юрист Дина Лапшина. - В п. 3 ст. 623 ГК РФ говорится: если изменения производились без согласия собственника, то их стоимость не возмещается. А в ст. 616 сказано, что расходы по оплате текущего ремонта несет арендатор, арендодатель оплачивает капремонт. Переклейка обоев относится к текущему ремонту, как и замена унитаза.

Если выломать унитаз или сорвать обои, то собственник имеет полное право требовать вернуть квартиру в исходное состояние и возместить ущерб. Даже если изменения были сделаны с его ведома. Обои и раковина становятся неотделимой частью помещения - то есть их невозможно снять без нанесения ущерба квартире, поэтому этого делать нельзя. А вот купленный арендатором телевизор, например, можно без ущерба отделить от остального имущества. Поэтому арендатор имеет полное право забрать его при выселении.

А вот какие блага полагаются арендатору за улучшения жилья, лучше прописать в договоре.

Кто снимает жилье в Москве

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можно ли выселить нехорошего жильца

Бывает так, что арендатор вдруг перестает платить. А вытолкать его - целая морока. Какие тут возможны варианты, рассказывает риэлтор Любовь Дмитренко.

- Самый простой - сменить замки в отсутствие арендаторов. Но бывает, что в квартире всегда кто-то есть и не дает сменить замки.

- Обратиться в суд. Есть договор - хорошо, нет - тоже не беда. Доказательством того, что собственнику препятствуют в пользовании жилым помещением, могут быть показания соседей, видеосъемка. Ясно, что суд примет решение о выселении. Но это займет несколько месяцев. Если семья с ребенком, суд может дать время (обычно 2 месяца) на поиск нового жилья.

- Обратиться к участковому. Тот тоже может отправить вас в суд. Но может и войти в положение. И на месте защитить ваши законные права: убедить постояльцев покинуть помещение. Даже наличие временной регистрации арендатора не спасет - собственник имеет право прекратить ее досрочно.