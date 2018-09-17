2018-09-17T14:40:17+03:00
Общество

70% россиян считают себя счастливыми

«Левада-центр» узнал, что радует и расстраивает жителей страны
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Процент россиян, считающих себя счастливыми, снижается третий год подряд.Процент россиян, считающих себя счастливыми, снижается третий год подряд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Казалось бы, даже американскими санкциями нас не сломить. И на дешевеющий рубль плевать. Опрос «Левада-центра» показал, что 70% россиян считают себя счастливыми. Вроде неплохо. Но раньше-то мы были счастливее — в 2017 году довольные жизнью составляли 77%, а в 2016 году — 82% .

Что именно идет не так — до конца не ясно. Вроде и Крым наш, и на мундиале из группы вышли. А счастья все меньше.

Помните песню Ларисы Долиной со словами "важней всего погода в доме"? По данным опроса «Левада-центра», благополучие семьи и родственников — главный источник радости. 74% россиян сказали, что их делают счастливыми близкие. Для сравнения, только 5% опрошенных вспомнили про туризм и хобби.

Наверно, дело в благополучии. Меньше его становится, вот и уровень счастья падает.

54% россиян признали, что их расстраивает низкая зарплата и неинтересная работа. Еще 17% граждан быть счастливым мешает недовольство властью и положение в стране.

Вторая причина, почему уровень счастья падает, в демографии. Традиционно счастливых больше среди молодежи, а несчастных — среди стариков. В России как раз количество пенсионеров растет относительно работающих молодых. Скепсис пожилых испортил статистику удовлетворенности жизнью.

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