Самая горячая бабушка в мире руководит концерном, носит мини-юбки и обожает Chanel

СЕГОДНЯ 15:57 2018-09-17T16:12:52+03:00

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Жаклин Берридо Писано никогда не думала становиться инстаграм-звездой. Во-первых, в 51 год – как-то уже поздновато, во-вторых, она руководитель крупной компанией, зарабатывает сотни тысяч евро в месяц, говорит на пяти языках, ее принимают в лучших домах Европы, какой инстаграм?! Плюс, Берридо давно бабушка, не до этих модных игрушей ей!

realfashionist Good morning from Beirut

Завести аккаунт в соцсетях уговорил сын Стефан. Его мама всегда восхищала окружающих своим тонким вкусом, и наследник решил, что «мамино прочтение моды и красоты» может быть интересно другим людям. Да и просто любопытно, что из этого получится. В общем, уговорил. Сначала Жаклин фотографировали дети, потом секретарь или подруги, а потом самой бизнес-вумен понравилось новое хобби, и вскоре уже как настоящая интернет-звезда она сама стала тщательнее выбирать геолокации и образы для фотографий.

realfashionist Buongiorno

Через два года на нее уже были подписаны 400 тысяч человек, а вскоре о длинноногой красавицы написал The Sun, назвав ее самой горячей бабушкой в мире. Еще бы! Не каждый день увидишь бабулю, которая обожает мини-юбки, модные купальники и шляпы от Chanel. У Берридо действительно, что не look, то смелый и стильный образ, в котором все продумано до мелочей: начиная от чашки кофе на столе до туфель в тон маленьких клипсам и шарфикам внучек, сидящих рядом.

У Жаклино действительно двое детей и две милые внучки, фото с которыми тоже частенько можно увидеть в инстаграме. Вот модная бабушка гуляет с детьми по улицах Болоньи, вот она с малышками выехала к морю, вот Жаклино и девочки лакомятся джелато. Кстати, никто из детей не называет Берридо бабушкой, исключительно по имени. Также как и мамой не называют дети. Имя Жаклино – очень красивое! – уверена Берридо, - к чему все эти статусы "тыжемать"?!

realfashionist True change starts at the end of a comfort zone!

Глядя на фото стройной и счастливой бизнесвумен, кажется, что она родилась с серебряной ложкой во рту. Это очевидная причина, почему, разменяв шестой десяток, длинноногая итальянка выглядит столько великолепно. Но нет! В судьбе Жаклино было всякое. Она родом из бедной сербской семьи, в молодости перебралась в Италию, чтобы получить высшее образование. Студенческая жизнь была бедной, однако, девушка старалась изо всех сил, учась сразу на двух факультетах. Иногда голодала, часто подрабатывала. Работала и официанткой, репетитором. Выучила пять языков, после получения диплома - устроилась финансистом в компанию, вышла замуж, родила двоих детей, очень много работала, чтобы создать свой бизнес. Овдовела, но рук не упустила.

realfashionist September

- Я всегда знала, что кроме меня мне никто не поможет, поэтому всегда старалась выглядеть хорошо. Ведь "хорошо" – это не про много денег, это про чувство стиля, которое зашито изнутри, про внутреннюю уверенность в том, как ты носишь вещи и как ты их чувствуешь! – как-то призналась Берридо в интервью.

После тридцати основанная "горячей бабушкой" компания по проведению тендеров стала процветать и у Жаклино появилось свободные деньги. А там уже и дети подросли, и Берридо стала больше вкладывать в себя. «Горячая бабушка» не признается обращалась ли она к услугам пластических хирургов, но, скорей всего, да. Но это вовсе не отрицает тот факт, что ее молодость и красота – это и еще и постоянный путь самоограчений.

realfashionist While strolling around with my granddaughters

- Я пью вино, обожаю кофе, в конце концов, я же всю жизнь прожила в Италии, какой день без эспрессо и капучино, но никогда не ужинаю, мало обедаю и завтракаю. Я ежедневно занимаюсь спортом и стараюсь спать по восемь часов. При моем интенсивном образе жизни тяжело сохранять режим дня, но я стараюсь высыпаться и если есть возможность лечь спать пораньше, я всегда лучше высплюсь! – признается Берридо.

Два года назад Жаклин хотела закрыть свой аккаунт. Ее любимого сына Стефана сбила насмерть машина, а поскольку инстаграм она заводила, чтобы когда-то порадовать ее, развлекать себя и окружающих после того, как твой мир летит в бездну, не имеет смысла. Но оставить личный микроблог уговорила дочь: пусть будет своеобразной памятью о Стефане. И теперь многие посты «горячей бабушки» сопровождаются хештегом: rememberstefan (в память о Стефане). Тем более, у Жаклино подрастают внучки, а значит, есть ради кого радоваться жизни и жить.