2018-09-17T17:52:33+03:00
Звезды

Пугачева закрыла свою школу талантов

Этот творческий проект примадонны просуществовал четыре года
Алина ЧЕРНОВА
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Алла Пугачева решила завершить этот проектАлла Пугачева решила завершить этот проектФото: Евгения ГУСЕВА
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Раз в год на просторах интернета появляются слухи о том, что Алла Пугачева распрощалась со своей школой талантов «Рецитал», которую открыла в столице четыре года назад. Офис, где располагалось учебное заведение звезды, был в самом центре столицы, на Арбате.

В прошлом году заявление о закрытии школы Пугачевой сделал бывший участник «Фабрики звезд» и преподаватель школы АБ Михаил Гребенщиков.

— Алла Борисовна вручила своим ученикам дипломы и попрощалась с ними, — сказал тогда журналистам Гребенщиков.

Михаил Гребенщиков Фото: Евгения ГУСЕВА

Михаил ГребенщиковФото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, музыкант на тот момент уже покинул преподавательский состав школы из-за конфликта с родителями некоторых учеников. Мол, с АБ они работали душа в душу, а вот с мамами юных артистов у него отношения не сложились.

Сама же Алла Пугачева в прошлом году опровергла «КП» слухи о закрытии своей школы.

— Это неправда, — сказала тогда «Комсомолке» Алла Борисовна.

И вот спустя год снова в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева решила завершить этот проект. Мол, аренда помещения в центре слишком дорогая, проект оказался нерентабельным, поскольку Пугачева не хотела повышать стоимость обучения.

Кстати, обучение в школе Пугачевой было значительно дешевле, чем в элитных школах — 39 тысяч рублей в месяц. Причем некоторые дети (самые талантливые) обучались бесплатно. Мы обратились за комментариями к Алле Борисовне, но она пока не ответила на наш запрос.

Алла Борисовна очень много сделала для ребят, очень много в них вложила Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Борисовна очень много сделала для ребят, очень много в них вложилаФото: Евгения ГУСЕВА

— В мае школа окончательно закрылась. Я понимаю Аллу Борисовну. Очень непросто тянуть этот проект только своими силами, без чьей-либо поддержки. Многие ребята из младшей группы (в частности, дочь Виталия Гогунского Милана) сейчас занимаются у меня, — рассказал «КП» Михаил Гребенщиков. — Алла Борисовна очень много сделала для ребят, очень много в них вложила. Думаю, эти годы общения с этой великой артисткой помогут им найти свой путь.

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