2018-09-17T19:02:06+03:00
Звезды

Юлия Началова чуть не лишилась волос из-за подагры

Из-за того, что певица запустила недуг, теперь она вынуждена наращивать шевелюру
Ольга АНТОНОВА
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Как оказалось, певице пришлось нарастить почти всю шевелюруКак оказалось, певице пришлось нарастить почти всю шевелюруФото: скриншот видео
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Уже больше десяти лет певице Юлии Началовой поставили диагноз «подагра». Она долго лечилась в США, бывали приступы обострения, и даже время, когда девушку в буквальном смысле спасали врачи. Именно тогда ей помог ее тогдашний муж Евгений Алдонин, который и перевез в другую клинику, и был рядом в критические моменты.

Сейчас артистка научилась жить с этим недугом, принимает терапию и, несмотря на регулярные приступы, живет полноценно и счастливо: строит новые отношения, планирует родить еще одного ребенка. И главное, что Началова пришла к тому, чтобы перестать скрывать свою болезнь от окружающих, и честно рассказать о ней. Так, на днях красавица опубликовала ролик, который сделан в салоне красоты, где ей делают наращивание волос, поскольку своих из-за гормонального срыва, вызванного болезнью, почти не осталось. Как оказалось, певице пришлось нарастить почти всю шевелюру, чтобы создать тот естественный объем, который у нее был еще недавно.

У 37-летней Юлии Началовой осталось всего несколько прядей «живых» волос Фото: скриншот видео

У 37-летней Юлии Началовой осталось всего несколько прядей «живых» волосФото: скриншот видео

Напомним, еще недавно Началова выходила в свет исключительно в кожаных перчатках, чтобы скрыть руки, которые изуродовала болезнь. Но после того, как ее однажды остановил патруль ДПС и обвинил в злоупотреблении алкоголем, девушке пришлось признаться, что она вообще не пьет, так как при ее недуге последствия будут очень печальными. А ее поведение связано с сильной усталостью.

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