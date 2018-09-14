Глава компании «Доброфлот» Александр Ефремов: «Создать свою перерабатывающую промышленность – главная задача рыбной отрасли»

СЕГОДНЯ 07:10 2018-09-14T07:15:31+03:00

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Восточный экономический форум проходит уже в четвертый раз. И четвертый год здесь пристально изучают проблемы рыбной отрасли. Какие из них удалось решить за это время, а какие до сих пор остаются камнем преткновения, рассказал «КП» управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

- Александр Владимирович, где за 4 года произошли самые большие подвижки?

- Если посмотреть на ретроспективу вопросов, которые решались на форуме в течение последних лет, самый большой прорыв произошел в регулировании аквакультуры и марикультуры То есть всего, что связано с выращиванием организмов, обитающих в водной среде. Я думаю, с точки зрения рыбного хозяйства, это самая перспективная тема, и в ней наблюдается самая большая динамика.

- Что вы имеете в виду, когда говорите про выращивание аква- и марикультуры? Приведите пару примеров.

- В основном выращивается морская капуста (она же ламинария), гребешок, устрицы, мидии. Трепанг - ценный обитатель водного мира, который крайне востребован в Азии и менее знаком россиянам.

- А по поводу дикой рыбы, которую россияне так любят? Какие-то проблемы сдвинулись с мертвой точки?

- Многие вопросы получили свое развитие, многие - решились. Но ключевой вопрос, на котором на сегодняшний момент остановилась отрасль, это так называемые квоты. На сегодняшний момент главная ценность для рыбаков - доступ к возможности ловить рыбу. Вокруг этого происходят основные баталии. Так как биоресурсы ограничены, наука выделяет их определенное количество, которого всем рыбакам не хватает. Поэтому было сформировано некое правило, которое предполагает выделение квот только тем, кто ловил в прежнем историческом периоде. На сегодняшний момент основная тема, которая заботит рыбаков, это квоты и правила их распределения, которые будут меняться

- Как это влияет на обычного потребителя рыбы?

- Очень просто. Любая рыночная экономика построена на главном принципе – конкуренции. Чем выше конкуренция, тем ниже цены. Конкуренция в рыбной отрасли ограничена именно доступом к этим квотами. То есть, списком тех участников, которые ими наделены. На мой взгляд, эта ситуация будет развиваться, и принятые решения потребители почувствуют на себе.

- С 2019 года закрепляется принцип, когда квота выделяется рыбаку на 15 лет. Как вы оцениваете такой шаг?

- На мой взгляд, доступ к биоресурсам – это очень важный вопрос, но он излишне «перегрет». Не так уж сильно он влияет на рынок рыбопродукции, на ее разнообразие, на ее доступность. Больше всего он заботит рыбаков, которые, по сути, вылавливают ее и в виде полуфабриката передают по цепочке дальше. А непосредственно с потребителем взаимодействует как раз другое звено. Это сектор переработки, который делает конечную продукцию, за которой покупатель приходит в магазин. Этому, главному, на мой взгляд, для потребителя сектору экономики – рыбопереработке – на сегодняшний момент не уделяется достаточного внимания.

Восточный экономический форум проходит уже в четвертый раз. И четвертый год здесь пристально изучают проблемы рыбной отрасли. Фото: предоставлено компанией "Доброфлот".

- А механизм «квоты в обмен на инвестиции», разве он не нацелен на стимулирование переработки рыбы?

- Безусловно. Самое ценное, что есть у рыбака, это квоты. И Росрыболовство предложило им квоты в обмен на то, что рыбаки станут рыбопереработчиками. На сегодняшний момент порядка 13 рыбоперерабатывающих заводов будет построено только на Дальнем Востоке.

Не секрет, что огромная переработка российской рыбы сейчас сконцентрирована в Китае. Там многообразие продуктов составляет сотни, тысячи позиций. В том числе тех, которые потом попадают на прилавок к россиянам. Сократить этот зигзаг в Китай и создать свою перерабатывающую промышленность - основная задача, которая сейчас стоит перед рыбной отраслью. Росрыболовство пробует ее решить.

- В вашей компании готовится новый проект – строительство завода в ТОР «Большой Камень» по переработке минтая. Что это принесет российскому потребителю?

- Наша компания также подписала соглашение о строительстве рыбоперерабатывающего предприятия в обмен на квоты. Но основной акцент мы делаем на всю линейку и широту ассортимента, который будет представлен россиянам. Мы надеемся, что 30-40 тыс. тонн, на которые мы планируем выйти, это достаточно серьезная прибавка к столам наших покупателей.

- Можете привести пример, что это будет за продукция?

- Это все производные филе, их ассортимент очень большой. Также любые производные из рыбного фарша. Но мы традиционно не уходим от производства рыбной консервации. Будем наращивать любые вещи, связанные с обработкой рыбы до конечного продукта.

- В этом году на Дальнем Востоке будет рекордная лососевая путина. Повезет ли «Доброфлот» красную рыбу в центральные регионы России Северным морским путем? И что выгоднее морской путь или железная дорога?

- Это сложный вопрос. Действительно, компания «Доброфлот» уже три года регулярно использует Северный морской путь для доставки рыбы в центральные регионы России. Но за это время окончательного мнения об этом способе не сложилось. Во-первых, не были отработаны основные процедуры подготовку судна к переходу. Во-вторых, при доставке рыбы морем мы неизбежно сталкиваемся с погодными явлениями. Прежде всего, с ледовой обстановкой, а она всегда нестабильна. В зависимости от того, насколько она тяжелая, стоимость ледокольной проводки меняется. Это тоже влияет на стоимость транспортировки. Но в чем мы однозначно выигрываем, так это в качестве продукции и в скорости доставки. Мы за 14 дней доставляем рыбопродукцию в регионы потребления. В то время как компании, которые используют железную дорогу, тратят 40-45 дней. Поэтому если смотреть в целом, то это очень успешный опыт, который нужно развивать.

А что касается лососевой путины, действительно, у рыбаков в этом году огромная удача. По разным оценкам, в этом году было поймано более 600 тыс. тонн. Это беспрецедентный результат за всю историю существования рыбной отрасли России. По некоторым оценкам, никогда Россия столько не ловила лосося, как в этом году.

- На форуме одна из сессий посвящена доставке рыбной продукции: как сделать рыбу более доступной для потребителя? И проблема, которая всегда обсуждается - снижение бюрократических процедур. В одном из интервью вы говорили, что вас проверяют порядка 78 контрольно-надзорных органов. Стало ли легче?

- Да, действительно, 4 года назад мы ставили перед собой задачу выделить все те формы проверок и контроля, которым подвергается береговое перерабатывающее производство. По итогу мы обнаружили, что это более 70 видов проверок. Но контрольно-надзорных органов в России все-таки не 70, а намного меньше.

Сейчас мы видим первые шаги к тому, чтобы бюрократическая нагрузка уменьшилась. Но это правда, что сложности в производстве рыбной продукции в России обусловлены огромным административным давлением. Рыбаку намного проще производить рыбопродукцию в море, где производство не подвергается такой нагрузке. Но в этом случае глубина переработки будет небольшая. Это и есть еще одна косвенная причина, которая не позволяет сделать российский рынок более насыщенным, а рыбу дешевой.